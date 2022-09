Denayer ondergaat morgen medische tests in Dubai

De voorbije maanden kreeg hij verschillende aanbiedingen uit grote Europese competities, onder meer van Fulham en Celta de Vigo. Maar Jason Denayer (27) ging steeds op de rem staan. Hij voelde zich klaar voor een sportieve stap hogerop, na zijn passage bij Olympique Lyon.

De echte topclubs zaten echter niet te wachten op Denayer en ondertussen koelde de markt af. Zo zat Denayer al drie maanden zonder club. Roberto Martínez riep de verdediger wel nog op voor de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Nederland, in de wetenschap dat de trage Belgische defensie zijn snelheid wel zou kunnen gebruiken in Qatar.

Maar dan moest Denayer wel een club vinden waar hij op zeer korte termijn matchritme kon opdoen. Zijn entourage vond een oplossing in de vorm van Shabab Al Ahli uit Dubai, waar de levensomstandigheden ideaal zijn. Hij legt er morgen medische tests af.

Topclub in Midden-Oosten

Of de overstap van Denayer zal volstaan om in de definitieve selectie van Martínez te zitten, valt nog af te wachten. De Verenigde Arabische Emiraten hebben niet de meest uitdagende competitie. Shabab Al Ahli is wel een van de grootste clubs in het Midden-Oosten en de verdediger zal er in principe wedstrijdritme kunnen opdoen in oktober en november.

Shabab Al Ahli is niet te verwarren met het Saudische Al-Shabab. Daar waren onder anderen Michel Preud’homme en Emilio Ferrera actief als coach. Er lopen minder Belgische lijntjes door de geschiedenis van Shabab Al Ahli. Aristide Bancé (ex-Lokeren en -Lierse) en Jajá Coelho (ex-Westerlo) voetbalden er in het verleden. Ook de Italiaan Fabio Cannavaro en de Portugees Ricardo Quaresma verdienden er op hun oude dag nog een stevige cent bij.

Afgelopen seizoen werd Shabab Al Ahli vijfde in de competitie. De Syriër Omar Khribin (marktwaarde: 4,5 miljoen euro) is de sterspeler. Er lopen voorts zeven Brazilianen en een Argentijn.