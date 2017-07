Den Antwaarp is terug, maar houdt het rustig

Blijkbaar was de politie ervan overtuigd dat er een afspraak gemaakt was om van daar te vertrekken naar een afgesproken vechtpartij met de tegenstanders van Anderlecht elders in de stad. Maar daarvan was geen sprake. Om 18 uur stapten de tweehonderd fans samen richting Groenplaats om daar de metro te nemen naar het Bosuilstadion.

Vrijdag, ruim vijf uur voor de aftrap, begon de harde supporterskern al te verzamelen in de Antwerpse binnenstad. De politie had lont geroken en hield de bijeenkomst in de gaten. Op de Stadswaag, een plein met veel cafés, hielden liefst vijf generaties een pre-party: zowel de oude X-Side als de Casual Crew en de piepjonge Antwerp Youth met zwarte jasjes en zonnebrillen.

Tifo

Tot op het laatste moment was de groep niet zeker of ze het stadion binnen mochten met hun reusachtige tifo. Een immens spandoek met daarop het veelzeggende 'We don’t come in peace', kon immers beschouwd worden als provocatie. Wat strafbaar is volgens de Voetbalwet. Eerst had het clubbestuur het ding geweigerd, maar het raakte toch ongehinderd het stadion in. Het dertig meter lange gevaarte werd ontrold in de grote tribune, precies op het moment dat de spelers de grasmat opliepen.

De wedstrijd zelf eindigde op 0-0 waarna de tevreden fans terug naar de Stadswaag trokken om daar hun feestje voort te zetten.

Van enige rivaliteit met de aanhangers van Anderlecht was geen sprake. Die hadden wel pech toen een van hun supportersbussen na de match in panne stond en het lang duurde voor een geschikte vervangingsbus werd gevonden.