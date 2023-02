‘Democratisch’ en ‘aanvaardbaar’ zijn twee begrippen waar Forza Ninove nogal eens mee worstelt

VB lokaal aan de macht? Toch maar liever niet

Socioloog Mark Elchardus (DM, 18/2) pleit ervoor om het “Vlaams Belang op lokaal niveau maar eens mee te laten besturen. Zo neem je die partij nog meer op in het democratische bestel van wat men als aanvaardbare politiek beschouwt”. Ik neem aan dat hij niet in Ninove woont, want ‘democratisch’ en ‘aanvaardbaar’ zijn nu net twee begrippen waar Forza Ninove, de lokale versie van het Vlaams Belang, nogal eens mee worstelt.

Kopman Guy D’haeseleer, Vlaams parlementslid en deelstaatsenator voor het Vlaams Belang, spotte de voorbije jaren op sociale media al vaker met onder meer zwarten, immigranten en moslims. Hijzelf bestempelt dit soort grapjes als humor, maar veel valt er met hem niet te lachen. In 2016 stak hij de hand uit naar de burgemeesterssjerp, maar zelfs met 15 van de 33 zetels in de gemeenteraad slaagde hij niet in zijn opzet. Gevolg: de rancune is groot. Het raadslid dat hem toen de weg versperde, wordt sindsdien steevast aangeduid als ‘die rat’.

De manier waarop Forza al jaren politieke tegenstanders, critici en andersdenkenden behandelt en neerzet, laat niets aan de verbeelding over. De nu al kwetsbare en gepolariseerde samenleving zal onherstelbare schade oplopen. Desinformatie op sociale media en de gestage uitbouw van een heuse eigen zuil maken de kiezers wijs dat de bestaande instanties en partijen enkel aan zichzelf denken, en dat alleen Forza snel alle problemen kan oplossen.

De N-VA van Ninove weigert zich uit te spreken over een mogelijke coalitie met Forza. Soms maakt zwijgen meer duidelijk dan woorden. Bovendien is de kans groot dat Forza in 2024 de absolute meerderheid haalt. De noodzaak om tot ‘aanvaardbare politiek’ te komen zal dan door de afwezigheid van een coalitiepartner meteen verdwenen zijn. Dat belooft.

Jos Huysmans, Ninove

Mensenrechten

Socioloog Elchardus heeft de mond vol van asiel, omvolking, migratie en fort Europa (DM 18/2). Jammer genoeg kwam in zijn uitvoering pleidooi niet één maal het woord ‘mensenrechten’ voor, wat bij uitstek de sokkel dient te zijn waarop alle aangehaalde begrippen dienen gestoeld te zijn.

Johan Peeters, Keerbergen