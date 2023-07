Delphine Nkansa in shock na verrassende gouden plak op 200 meter op EK atletiek U23

Nkansa had haar pijlen vooral gericht op de 100 meter, waarin ze vierde werd, en startte zonder al te grote verwachtingen aan de 200 meter. “Ik zag de 200 meter als een extraatje”, zei ze. “Voor deze finale had ik al zes wedstrijden op vier dagen in de benen, met ook nog de 4x100 meter, en ik voelde mij dood. Mijn coach zei: ‘Doe toch maar mee. Het is de laatste keer en geef nog één keer alles.’ De tegenstand was zwaar, maar ik dacht gewoon: we zien wel. Die 200 meter was toch nooit een hoofddoel. Ik ben in shock. Daarom huilde ik zo na de finish.”

De start van Nkansa in de finale was uitmuntend. Daarna viel ze even terug om vervolgens weer naar voren op te rukken. “Hoe dit is kunnen gebeuren? Ik weet het zelf niet”, klonk het. “Ik kwam de bocht pas als vijfde uit, maar had nog energie over voor de laatste 100 meter. Op de finish wist ik nog niet dat ik gewonnen had, maar toen ik mijn naam op het scorebord zag, dacht ik ‘Oh my god’. Normaal hield ik altijd vooral van de 60 en de 100 meter en minder van de 200 meter, maar nu hou ik plots heel erg van de 200 meter.”