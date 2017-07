Deiver Machado voorgesteld bij AA Gent: "Wil beste Colombiaan in België worden"

"Ik ben tevreden dat ik hier aan de slag kan", aldus Machado. "AA Gent is nu eenmaal een heel belangrijke club. Ik wil keihard werken om verder door te breken. Ik wil ervaring opdoen en mezelf ontwikkelen als voetballer. Bovendien kan ik me hier misschien nog meer in de kijker spelen en zo een definitieve plaats afdwingen in het nationaal elftal." AA Gent nam Machado over van het Colombiaanse Millonarios. "Zonder mijn ex-club zat ik hier nu niet. Langs deze weg wens ik het bestuur van harte te bedanken voor de kansen die ze me boden om me te ontwikkelen als speler", bedankte hij zijn voormalige werkgever. "Ik ken het Belgische voetbal natuurlijk en volg het Europese voetbal in het algemeen. Ik had eerder al contacten met landgenoten die in dit land aan de slag zijn. Wel, het is mijn ambitie om de beste Colombiaanse speler te worden in België. Ik weet dat er snel gespeeld wordt in de Jupiler Pro League, maar dat mag geen probleem opleveren. Dit is een echte uitdaging en die wil ik volledig aangaan en tot een goed einde brengen."

"Dit is geen gemakkelijke transfer geworden", stelde AA Gent-manager Michel Louwagie. "De onderhandelingen namen zo'n vier weken in beslag, maar we zijn blij dat we Machado hebben kunnen vastleggen. Het was ook de eerste keer dat we een transfer regelden in Colombia en we hadden daar bijna geen contacten. Bovendien mengden zich op de duur mensen die niets konden bijdragen aan de zaak en ook dat vertraagde een positieve wending."



"We zaten door allerlei omstandigheden wat verlegen op het vlak van linksvoetigen, maar met de komst van Machado lossen we dat deels op. Renato Neto is immers voor lange tijd out. Gelukkig kan Nana Asare stilaan opnieuw voluit gaan na blessure. Onze scouts hadden ons gewezen op de kwaliteiten van Deiver Machado. Het is niet simpel een speler met zijn kwaliteiten te vinden. Bovendien heeft hij nog voldoende groeimarge om echt volledig door te breken. De deal werd afgewerkt aan een aanvaardbare transferprijs. Hoe groot dat bedrag juist is, geef ik nooit mee, maar het was doenbaar."



"Wij hebben er nu een nieuwe linksvoetige speler bij die zowel defensieve als offensieve kwaliteiten heeft als vleugelspeler. Het was niet omdat andere teams in België goede Colombianen aantrokken, dat wij ons ook op die markt hebben gefocust. Deze opportuniteit deed zich nu eenmaal voor en die konden we niet links laten liggen."