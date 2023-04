Defour voor zijn eerste bekerfinale als coach: ‘In elk elftal heb je drie, vier klootzakjes nodig. In mijn ploeg mis ik die’

Antwerp mag zondag dan de grote favoriet zijn om de Beker van België te winnen, voor Steven Defour blijft het dé kans om zijn amper begonnen trainerscarrière bij KV Mechelen te bekronen met een eerste trofee. ‘Ik was en ik ben een winnaar.’

“Ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen”, zegt Steven Defour (35) al vroeg in het gesprek, wanneer het gaat over leiderschap. “Ik had er geen probleem mee om op mijn zestiende in Genk te debuteren in een stadion met 20.000 toeschouwers, of om op mijn negentiende aanvoerder te worden van Standard. Ik heb altijd geweten waar ik naartoe wilde, ook nu als trainer, al besef ik dat het tijd zal vergen.”

Vandaag is Defour terug thuis, bij KV Mechelen, de club waar het voor hem allemaal begon. Nauwelijks zes en een halve maand nadat hij de Nederlander Danny Buijs opvolgde als hoofdcoach van KV kan hij zondag een eerste prijs pakken.

“Het is een grijs, lang en mentaal zwaar seizoen voor iedereen in Mechelen”, zegt Defour. “In de competitie liep er altijd wel iets mis, terwijl we in de beker nooit problemen hebben gekend. Nu, wij kunnen een grijs seizoen kleur geven, terwijl Antwerp moet winnen. Ze hebben er natuurlijk wel de spelers voor. Antwerp staat in alle opzichten veel verder dan wij. Zij kunnen in de zomer of de winter de portefeuille opentrekken, wij niet. Wij gaan het van andere dingen moeten hebben, zoals mentaliteit.”

Wanneer je in het seizoen moet inspringen voor een ontslagen trainer heb je de voorbereiding niet kunnen sturen. Hoe moeilijk is dat?

“Lastig, omdat je weet dat je de dingen misschien anders had gedaan. Ik wil onze vorige coach ook niet zomaar voor de bus smijten. Vorige zomer was hier niet eens een fysiektrainer. Er waren wel gesprekken aan de gang met een kandidaat, maar dat betekende dat je van vier jaar volgens een bepaalde manier van werken met een specifieke physical load opeens overging naar een andere manier. Dat was aanpassen. Het klikte niet. En dan zaten ook de resultaten nog niet mee.”

Nooit geaarzeld om het aanbod te aanvaarden?

“Ik wou het absoluut proberen als T1. Tegelijk dacht ik: zal ik het wel kunnen? Als ik het niet had gedaan, dan zou ik misschien drie, vier jaar moeten wachten op een volgende kans. Ideaal was het niet. Als trainer kun je wel een systeem in je hoofd hebben, maar je hebt altijd de spelers nodig om het te brengen. Midden in het seizoen overnemen betekent dat je het moet doen met de spelers die er zijn. Eerst was ik nog voorzichtig richting bestuur: ‘Ik zou graag een centrumspits hebben.’ Daarna werd dat: ‘Er móét een spits komen.’ Uiteindelijk is die er niet gekomen. Wij zijn Manchester City niet, waar je 100 miljoen kunt uitgeven als je een nieuwe spits nodig hebt. Hier was géén budget. Integendeel, het bestuur wilde zelfs spelers wegdoen.”

Bio Steven Defour • Werd geboren op 15 april 1988 in Mechelen. • Voetbalde als middenvelder voor de jeugd van KV Mechelen en daarna voor KRC Genk, Standard (2 landstitels, 1 beker), FC Porto (2 titels), Anderlecht, Burnley, Antwerp en KV Mechelen. • Ontving in 2007 de Gouden Schoen. • Speelde 52 interlands, waarin hij 2 keer scoorde. • Beëindigde vorig jaar zijn voetbalcarrière om assistent-trainer te worden bij KV Mechelen. In oktober werd hij er hoofdtrainer.

Wat maakt van u een goede leider?

“Er is maar één wereld waarin ik me comfortabel voel en dat is het voetbal. Het is geen mooie wereld: zowat alles wat buiten de groene rechthoek gebeurt, is lelijk. Daarom heb ik ook getwijfeld of ik wel binnen het voetbal wilde blijven.

“Groot voordeel is: ik ken het spelletje. Dat is voor mij belangrijker dan wat er in de kranten of op sociale media geschreven wordt, of het gedoe met makelaars.”

Was sportief directeur worden of een andere bestuursfunctie geen optie voor u?

“Ik zeg altijd mijn gedacht, dat wordt niet altijd en overal geapprecieerd. Discussies over geldzaken zouden trouwens niets voor mij zijn. Ik ben nooit bij mijn eigen contractonderhandelingen aanwezig geweest.”

Wat voor trainer bent u op een schaal van Phil Jackson, de legendarische coach van de Chicago Bulls die altijd zen was, tot Sir Alex Ferguson, die ‘de haardroger’ werd genoemd omdat hij na een slechte prestatie van Manchester United naast een speler ging staan en hem de huid vol schold?

“Ik sta veel dichter bij Alex Ferguson dan bij Phil Jackson. (lacht) Als mens ben ik emotioneel. Ik coach heel fanatiek, maar ik word nooit persoonlijk. Ik kan heel kwaad worden, maar als ik buiten stap is dat allemaal weg.

“We zitten met een brave groep, die af en toe wakker geschud moet worden. Tegelijkertijd moet ik proberen mezelf niet te herhalen, want dan krijg je zo’n reactie van ‘daar is ’m weer’. Ik speelde zelf altijd om te winnen, ik wil dat alle anderen dat ook doen.

“Mijn spelers reageren anders dan hoe ik dat zelf deed. Mijn assistent Fred Vanderbiest heeft me daarvoor gewaarschuwd: ‘Niet iedereen denkt zoals jij denkt.’”

Steven Defour: "Het is geen mooie wereld. Zowat alles wat buiten de groene rechthoek gebeurt, is lelijk.” Beeld Eva Beeusaert

Van welke trainer hebt u het meest geleerd?

“Speltechnisch en tactisch heb ik van elke coach wel iets geleerd. Om een groep te managen vond ik Sean Dyche wel interessant (Dyche was tien jaar manager van Burnley, tegenwoordig werkt hij bij Everton, FVL). Ik kwam van ploegen die technisch verzorgd voetbal speelden en trofeeën behaalden terecht bij een club die tegen de degradatie vocht met fysiek en direct voetbal. Ik ging er voordien van uit dat, als mijn team de bal had, de tegenstander er niets mee kon aanvangen en wij meer kans hadden om een goal te maken. Hij heeft me ervan overtuigd dat je anders moet voetballen als je daar de kwaliteiten niet voor hebt. Dyche was ook mijn eerste trainer die altijd rechtuit was. No bullshit. Er zijn trainers die zeggen dat je goed bezig bent, maar je toch op de bank zetten.”

Een uitspraak van u begin dit jaar in Het Laatste Nieuws: ‘Hoe moeilijk het ook is, je moet proberen mee te gaan in het ego van je topspelers.’

“Het ego van je spelers is geen probleem, zolang ze weten wat hun kwaliteiten zijn. Het wordt pas een probleem als een speler zich beter waant dan hij in werkelijkheid is. Het zijn die spelers die nooit beseffen wat ze fout hebben gedaan. De job van een trainer is om ook hen te laten presteren.

“Ik was en ik ben een winnaar. Als op training een speler komt zeuren omdat ik, als gelegenheidsscheidsrechter, een fout niet heb gefloten of niet heb gezien dat de bal buiten was, zeg ik: ‘Dat zal tijdens een echte wedstrijd ook weleens gebeuren. Get over it!’ Wetende dat ik zelf ook zo was. Je ziet soms spelers dertig, veertig minuten mokken omdat ze in het weekend niet mogen meespelen. Dan schieten ze de bal ver weg en dat soort dingen. Ik had dat niet: ik wilde dan nóg harder bewijzen dat ik in de ploeg hoorde.”

Worden voetballers te veel gepamperd?

“In de hele maatschappij wordt er te veel gepamperd. Door het wokegebeuren moet je in heel veel dingen voorzichtig zijn. Vroeger ging dat van: ‘Deal with it!’ Als je nu een eigen mening hebt, wordt er direct op je geschoten en geeft iedereen commentaar op de sociale media.

“Mijn vader was heel streng. Als ik niet goed genoeg had gespeeld, zei hij me dat onmiddellijk na de wedstrijd. Ik gebruikte die kritiek om de volgende keer beter te zijn. Toen ik zestien was moesten ze mij in Genk niet vragen om de ballen te verzamelen na de training. Ik deed dat automatisch. Deed je dat niet, dan tackelden de oudere spelers je nog eens extra hard de volgende dag, terwijl de trainer zijn ogen sloot. Als je nu iets vraagt aan een jonge speler is het direct van ‘Waarom ik?’. ‘Omdat je zestien bent, daarom.’ Je moet tegenwoordig jongeren alles geven, maar mijn vraag is dan: wat brengen zij in de plaats?

“Vroeger dachten ouders na één geslaagde dribbel ook al dat hun zoontje de nieuwe Pelé of Maradona ging worden, maar dan las je dat nog niet op de sociale media. Nu zorgen ze al meteen dat zoonlief op zijn dertiende een personal coach, een fysiektrainer en een eigen makelaar heeft. Natuurlijk dromen velen ervan om later profvoetballer te worden, maar laat kinderen vooral kinderen blijven. Hou op met hen te pushen.”

Wat is het belangrijkste dat een jonge trainer aan een jonge voetballer kan overbrengen?

“Ik hoop dat ik met mijn bagage als ex-voetballer vooral ervaring kan doorgeven, zodat ze kunnen doorgroeien. Ik heb als zestienjarige de keuze gemaakt om in het weekend om halfnegen ’s avonds in mijn bed te liggen. Tja, dan miste ik die fuif maar. Dat was een simpele keuze voor mij, ik wilde voetballer worden.

“Al geef ik dadelijk toe dat het niet makkelijk is. De inspanningen die je tijdens een wedstrijd moet doen, zijn veel groter dan tien, twintig of dertig jaar geleden. Het is een ander spelletje geworden.”

Op een van uw armen staat een tattoo met de tekst ‘Exitus acta probat’ (het doel heiligt de middelen). Is dat ook wat u uw spelers meegeeft op het veld?

“Ik wil altijd winnen, in wat ik ook doe. Ik heb nooit illegale middelen gebruikt, maar ik ging tot het uiterste. Betekent dit dat je in de negentigste minuut een professionele fout moet maken om de drie punten te verzekeren, dan is dat maar zo. In elk elftal heb je drie, vier klootzakjes nodig die de boel doen draaien. In mijn ploeg mis ik die een beetje.”

De getatoeëerde armen van Defour. "Ik heb nooit illegale middelen gebruikt, maar ik ging tot het uiterste." Beeld Eva Beeusaert

U hebt ook minder prettige dingen meegemaakt: ruzie met uw vader, totale vervreemding van uw ouders, relatiebreuk, langdurige blessures.

“Als je alleen bent, heb je een goede entourage nodig, zodat je je kunt concentreren op het voetbal. Als het thuis niet goed gaat en je bent ook nog eens geblesseerd, dan zit je met een dubbele frustratie. In 2018 had ik een zware knieblessure, stierf mijn vader en eindigde mijn relatie. Ik zag geen oplossingen meer: wat moest ik eerst doen? Het was nodig om naar een psycholoog te gaan, zodat ik het één voor één een plaats heb kunnen geven.

“Het mentale aspect wordt zwaar onderschat in de sportwereld en het wordt steeds belangrijker. Als ik vroeger slecht had gespeeld, stond daar wel iets over in de krant, maar op straat sprak niemand mij daarover aan. Tot ik op de sociale media ging kijken en alle negatieve opmerkingen over mij las. Alles wordt extremer.

“Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten in de EK-finale een penalty voor Engeland: verschrikkelijk hoeveel racistische opmerkingen ze achteraf over zich heen kregen. Romelu Lukaku kreeg onlangs een tweede gele kaart omdat hij een doelpunt vierde op een manier zoals veel spelers dat doen (hij hield een vinger voor zijn mond om de supporters van de andere ploeg het zwijgen op te leggen, FVL), terwijl hij net voordien racistisch was bejegend. Vreselijk.”

Hoe zou u reageren als u op de tribune uw eigen supporters racistische dingen hoort roepen naar een speler van de tegenstander?

“Ik zou tegen de scheidsrechter zeggen wat er gebeurd is en ik zou mijn spelers van het veld halen. Iedereen naar binnen.”

Dan bent u zelf toch ook woke?

“Voor mij is het simpel: racisme is een no-gozone. Je kunt daar niet streng genoeg tegen optreden. Wat je op straat niet mag zeggen tegen elkaar hoor je wel in een voetbalstadion en dat moet je dan maar normaal vinden? Als het niet thuishoort in de maatschappij hoort het ook niet thuis in een stadion. Punt.”

De trainersjob houdt nooit op, zeggen de meeste trainers. Hoe zit dat bij u?

“Als dit interview gedaan is, ga ik nog wedstrijdbeelden analyseren. Als speler denk je: vijftien minuten theorie, dat zal wel volstaan zeker? Als trainer denk ik: waar begin ik en wanneer moet ik stoppen? Van elke tegenstander zie ik vier, vijf wedstrijden. Je wilt een zo goed mogelijk beeld schetsen voor de groep.

“De eerste paar weken dat ik trainer was, sliep ik ’s nachts amper. De hele tijd zat ik me af te vragen of ik alles wel duidelijk had gezegd en of ik genoeg wedstrijdbeelden had getoond. Intussen heb ik dat beter onder controle.

“Thuis wil ik niet over voetbal praten. Als mijn vriendin een Champions League-wedstrijd wil opzetten, zeg ik soms: ‘Kunnen we niet gewoon naar een comedy kijken?’ Staat die Champions League-match op, dan begin ik toch weer te analyseren hoe beide teams spelen.”

Wat vindt u, die geregeld in discussie gaat met de wedstrijdleiding, in het algemeen van onze scheidsrechters en de VAR?

“In mijn ogen wordt de VAR verkeerd gebruikt. Ofwel moet de VAR altijd tussenkomen en elke beslissing juist proberen te nemen, ofwel moet je ermee stoppen. Als de drie mensen in Tubeke niet zien dat Tajon Buchanan een elleboogstoot heeft gegeven aan Gift Orban in Club Brugge-Gent, dan kun je het systeem beter afschaffen. Maar dan zullen we moeten aanvaarden dat er opnieuw veel gezeurd zal worden.”

Tot slot: hoever kan de trainer Steven Defour reiken? Droomt u van Real Madrid?

“Ze mogen altijd bellen. (lacht) Dit zijn mijn eerste maanden als trainer, ik moet voor mezelf nog uitzoeken hoe ik alles wil aanpakken. Mijn project is om van KV Mechelen een stabiele subtopper en een kwaliteitsmerk te helpen maken, van boven tot onder. Als ik daarin slaag, kan ik misschien hogerop reiken. De beker winnen zou al een mooie eerste stap zijn.”

