Defour trekt vanavond voor het eerst als T1 naar Standard

Terug naar de succesvolle Standard-periode van Steven Defour. In Luikse loondienst won hij in 2007 de Gouden Schoen, in 2008 en 2009 werd hij landskampioen met de Rouches.

“Als voetballer is kampioen worden het mooiste wat er is”, zegt Defour daarover. “Natuurlijk is een individuele bekroning leuk, maar bij een landstitel heerst er het gevoel dat je over het hele seizoen de beste bent. De ontlading was dan ook enorm. Zeker omdat Standard op dat moment niet werd beschouwd als de beste ploeg. Ik was toen 20 en 21 jaar, dan vind je dat allemaal maar normaal en denk je dat er nog vele prijzen zullen volgen. Later komt het besef dat dat toch allemaal niet zo simpel is. Prijsgewijs was Standard de beste periode uit mijn carrière.”

Defours tijd bij Standard was ook de periode waarin de rivaliteit tussen de Rouches en Anderlecht een kookpunt bereikte met de testwedstrijden en de overtreding van Axel Witsel op Marcin Wasilewski. “Als speler werden we ook uitgespeeld in die rivaliteit. Iedereen ging daar gretig in mee. Tot aan het incident tussen Witsel en Wasilewski. Nadien hield iedereen zijn handen daarvan af. Dat moment is stelselmatig opgebouwd, iedereen treft daar schuld aan.”

Als speler van Anderlecht keerde Defour in januari 2015 voor het eerst terug naar Sclessin. De Standard-fans ‘onthaalden’ hem met een tifo waarop het hoofd van Defour was afgehakt en het opschrift ‘red or dead’. “Wansmakelijk was dat”, zegt Defour bijna acht jaar later. “Eigenlijk was dat geen match om te voetballen.”

