Defensieve rots in de branding Toby Alderweireld geprikkeld voor WK

‘Mensen trekken ons graag naar beneden.’ Defensieve leider Toby Alderweireld (33) over de kritiek op zijn verdediging. ‘Het is brandhout om het vuur wat aan te wakkeren.’

“Ik ben niet de snelste en meest wendbare, dus moet ik het op een andere manier zien te klaren. Ik los veel op met het hoofd: denkwerk en situaties inschatten”, zo liet Alderweireld vijf jaar geleden optekenen in Het Laatste Nieuws. Hoewel zijn discours wellicht ongewijzigd blijft, was zijn positie bij de Rode Duivels wel onderhevig aan een metamorfose. Van rechtsachter op het WK in Brazilië naar de centrale pion van een driemansdefensie in Qatar. Alderweireld moet onze verdediging leiding geven. Hij is de ‘stabilisé’ van Roberto Martínez.

Alderweireld (rechts) op training. Beeld Photo News

Alderweireld klaagt niet als er kritiek is. Hij weet dat het bij een leven als topvoetballer hoort. “Ook al wordt er altijd met een vergrootglas naar de verdediging gekeken”, zei hij een paar maanden geleden.

Iets wat sindsdien nog niet veranderd is. De defensie wordt door velen in binnen -en buitenland gezien als onze achilleshiel. “Die kritiek is brandhout om het vuur wat aan te wakkeren”, zei hij vandaag in Koeweit. “Het ging ook in het verleden áltijd over de verdediging. We hebben toen bewezen dat we er staan op de belangrijke momenten. Mensen trekken ons graag naar beneden. Dan is het aan ons om te antwoorden op het veld.”

Hoe dan ook: het is allemaal minder soepel, de snelheid is afgebot. Een schande is dat niet als je jarenlang op het allerhoogste niveau voetbalt. Maar vandaar de ingreep van Martínez om te schuiven met de Antwerp-verdediger.

Van de rechtse man in het trio naar een meer centrale positie - Dendoncker als derde man naast Alderweireld en Vertonghen. Deels uit noodzaak door de situatie van Jason Denayer.

Maar het was een position switch die gesmaakt werd. De defensie straalt sindsdien meer rust en zekerheid uit.

Toby Alderweireld op de persconferentie. Beeld BELGA

Alderweireld: “Ik voel me prettig in die rol. Ik vind ook dat mijn kwaliteiten daar het best naar voren komen. Dat ik het team meer kan helpen. Je moet positioneel sterker zijn. Ik voel me het meest prettig centraal. Of ik het daar met de coach op voorhand over gehad heb? Neen. Maar ik vind wel dat ik er al goede wedstrijden gespeeld heb. En aan mijn lichaamstaal kon je veel zien.”

Alderweireld is een denker. Verdedigt in eerste instantie met zijn hoofd - de benen volgen wel -, verplaatst zich in de leefwereld van zijn trainer. Bij Antwerp is dat Van Bommel, bij de nationale ploeg is dat Martínez, vroeger was dat onder meer Diego Simeone. Hij noemt de Argentijn samen met Winston Bogarde degene die hem het meest beïnvloed heeft.

Nog in 2017: “Simeone leerde me genieten van een clean sheet. Of liet me het mooie inzien van een foutloze match. Ik was geen titularis, maar verdedigend heb ik enorm veel van hem bijgeleerd. Simeone laat niks aan het toeval over. Iedereen is perfect voorbereid. Op training wordt elke situatie nagebootst en erin gedrild. Veel verdedigers kunnen goed verdedigen, maar zijn aan de bal iets minder. Of omgekeerd. Ik vind mezelf best oké in balbezit. Ik weet altijd wat te doen.”

Zoals hij bij Antwerp heeft laten zien dit seizoen.

Alderweireld begint woensdag aan zijn derde WK. Hij is een ervaringsdeskundige. “Ik weet dus dat we kunnen groeien in zo’n toernooi. We zullen met de spanning moeten omgaan. We zijn geen topfavoriet deze keer. Maar dat staat ons misschien beter - die underdogpositie is iets typisch Belgisch.”