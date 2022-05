Deense connectie maakt plaats voor Nederlandse connectie in Antwerp

Een verrassing was het al lang niet meer, ook al zwegen alle partijen zondagavond nog na de overwinning tegen Union. Gisteren stuurde Antwerp dan toch een communiqué de wereld in. “We hebben beslist om niet langer door te gaan met Brian Priske als hoofdcoach.”

Ook assistenten Anders Nielsen en Peder Hansen worden aan de kant geschoven. Priske gaat nu wat vakantie nemen na een seizoen vol interne en externe druk. Hij heeft zowat alle vooropgestelde doelstellingen gehaald: poulefase van de Europa League, Champions’ play-offs en een Europees ticket. Enkel het attractieve voetbal bleef in de meeste wedstrijden achterwege.

De Deense connectie bij Antwerp maakt zo plaats voor de Nederlandse. Nu het officieel is dat Priske vertrekt bij Antwerp staat niets een overeenkomst met Mark van Bommel nog in de weg. Het is de bedoeling om de deal met hem zo snel mogelijk af te ronden.

Extra ervaring

In het zog van de Nederlandse ex-coach van PSV en Wolfsburg komen een paar van zijn landgenoten de technische staf versterken. Andries Ulderink was al langer bekend, ook John Stegeman zou een contract tekenen op de Bosuil. Antwerp contacteerde op aanraden van Van Bommel voorts Jürgen Dirkx, nu actief bij de U18 van PSV, maar een zekerheid is hij nog niet.

Stegeman heeft een verleden als hoofdtrainer bij onder meer Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Het is dus alleszins de bedoeling dat Van Bommel zich met de nodige ervaring zal omringen wanneer de voorbereiding van start gaat op 17 juni. Een maand later staat namelijk al de voorronde van de Conference League op het programma.

Of er in de staf nog plaats is voor Rudi Cossey, Maxime Biset of Stephen Foyston is voorlopig onduidelijk.