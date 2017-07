Deense bondscoach Nils Nielsen onderstreept belang van openingswedstrijd tegen Red Flames

"België en Denemarken zijn de outsiders in deze groep, een zege zou voor beide landen een boost betekenen. Voor de verliezer wordt het lastig", vertelde de 45-jarige Nielsen vandaag tijdens de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.



Vorig jaar speelden de Red Flames en Denemarken al twee keer tegen mekaar, telkens kwam er een andere winnaar uit de bus. "Het lag dus zeer dicht bij mekaar in die wedstrijden. We weten ook veel over de Red Flames: voorin teren ze op de snelheid van hun speelsters, op verdedigend vlak zijn ze kopbalsterk. Als ze voorkomen, kunnen ze de wedstrijd controleren. Het belooft dus moeilijk te worden. Maar we hebben een plan en hopelijk kunnen we dat ook uitvoeren. Veel zal dus van de vorm van de dag afhangen", aldus Nielsen.



Vrijdag was er even opschudding toen bleek dat Tessa Wullaert er niet bij was op de training in Rheden. Volgens de Belgische bond was de sterspeelster van het Duitse Wolfsburg moe en mocht ze daarom een training overslaan. Meer zou er niet aan de hand zijn. "Ik ben er zeker van dat Wullaert morgen zal spelen. Ik heb in het verleden ook al wel eens speelsters laten rusten. Tessa is heel belangrijk voor de Belgische ploeg, maar ook zonder haar hebben ze voldoende wapens."