Deel uitmaken van de Giro-ploeg rond Evenepoel is nu een erezaak: ‘Vroeger hadden we vooral liefhebbers voor de Tour’

De ploeg is altijd op het niveau van haar leider. Als de oude wielerwijsheid van Patrick Lefevere klopt, dan belooft Soudal-QuickStep uitmuntend voor de dag te komen in de Giro. Vraag is wie de zeven ploegmaats zijn die Remco Evenepoel straks vergezellen naar Italië. De ploeg maakt de selectie pas volgende dinsdag bekend. “De meeste jongens weten al dat ze erbij zijn”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck. “Maar over één of twee namen moeten we nog beslissen.”

Ter vergelijking: het Jumbo-Visma van concurrent Primoz Roglic maakte zijn selectie al bekend op 7 april. De andere ploegen wachten net als Soudal-QuickStep lang. Lodewyck benadrukt dat het om een luxekwestie gaat. “We hebben meer dan acht goede kandidaten voor de Giro”, zegt hij. “In het verleden was het weleens anders, dan hadden we vooral veel liefhebbers voor de Tour.”

Veel is natuurlijk al bekend. De Belgen Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Pieter Serry zijn er straks zeker bij. Zij staan te popelen. “Ik denk dat ik vandaag beter ben dan vorig jaar voor de start van de Vuelta”, zegt Van Wilder. Dat wil wel wat zeggen: vorig najaar was hij in de Vuelta samen met Vervaeke de laatste overlever in de bergen. “Vorig jaar heb ik wat miserie gehad (in het voorjaar brak hij zijn kaak, in de zomer werd hij ziek, BA). Maar nu was mijn voorbereiding vlekkeloos.”

Bijna identiek geluid bij Vervaeke: “Ik ben ook beter dan voor de Vuelta”, zegt hij. Net als Van Wilder bracht hij de voorbije maanden veel tijd door op hoogtestage, alles samen bijna zes weken, verdeeld over twee blokken.

De derde musketier klinkt al even enthousiast. “Ik ga met veel vertrouwen naar de Giro”, zegt Serry. “De ploeg is er klaar voor en ik denk dat ik mezelf ook bewezen heb.”

Klimtrein

Jan Hirt is ook een zekerheid. Hij werd in het tussenseizoen speciaal aangetrokken om de klimtrein te versterken. De Tsjech zit momenteel nog op hoogtestage. “Het is geen toeval dat ze allemaal zo lang op een berg zitten”, zegt Lefevere. “Als je zo’n kopman hebt, moeten de ploegmaats ook tiptop in orde zijn.”

Voor de resterende plekken is het drummen. Mattia Cattaneo is een optie, de Ronde van Romandië wordt met argusogen gevolgd. Daar zijn momenteel nog een paar jongens aan de slag die azen op een selectie: Fausto Masnada bijvoorbeeld, Dries Devenyns of James Knox.

Josef Cerny maakte alvast een heel goede beurt, hij won dinsdag de proloog in Zwitserland. Heeft hij daarmee zijn stek verdiend? “Dat type hardrijders heb je nodig in je ploeg”, zegt Lodewyck. “Het gaat niet alleen om klimmen, je moet ook in staat zijn om een slechte situatie in een vlakke rit recht te zetten.”

In de entourage van Evenepoel hadden ze gehoopt dat Julian Alaphilippe ook de Giro zou rijden in steun, maar dat gaat niet gebeuren. De tweevoudige ex-wereldkampioen vertrok dinsdag naar Andorra. Van daaruit gaat hij de komende weken de Tour-etappes in het Baskenland verkennen, met aanvullend een hoogtestage. “Wie het ook wordt, het ziet er goed uit”, vindt ploegleider Wilfried Peeters. “Luik-Bastenaken-Luik heeft de ploeg een extra boost gegeven.”