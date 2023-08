Dedryck Boyata (32), eindelijk weer voetballer bij Club: ‘Ik dacht niet aan stoppen, maar in zo’n periode gaan er wel dingen door je hoofd’

‘Eens fit is hij een topspeler’. Ronny Deila hoef je niet te overtuigen wat Dedryck Boyata betreft, eindelijk terug na een ellendig 2022-2023: ‘De coach weet welk niveau ik kan halen.’

Het is intussen één maand geleden dat Abakar Sylla in Brugge zijn boeltje heeft gepakt. Een vervanger voor hem en de later vertrokken Jack Hendry werd tot dusver niet aan boord gehaald. Dat heeft zo zijn redenen. Eén daarvan is dat Club deze keer wel doordacht te werk gaat. Targets mogen niet al te veel kosten, moeten beter zijn dan de verdedigers in de huidige kern en moeten psychologisch stabiel zijn. Meerdere profielen werden op dat vlak in laatste instantie afgekeurd. Een andere reden waarom Club het nog even aankijkt, is de evolutie van Dedryck Boyata (en in mindere mate Joel Ordonez). Quasi gans 2023 in de lappenmand, maar sinds kort eindelijk opnieuw voetballer.

Topspeler

Boyata viel sinds zijn komst naar Club van de ene in de andere (knie)blessure. Hij miste het WK in Qatar, werd door het eigen publiek uitgefloten en in de pikorde naast Sylla ook door de 18-jarige Jorne Spileers gepasseerd. Een succes is de overgang van de gewezen verdediger van Manchester City en Celtic nog geen moment geweest. In totaal was Boyata tot op vandaag - de match in Reykjavik meegeteld - slechts zeven keer basisspeler. En dit terwijl hij één van de grootverdieners is bij Club.

Maar kijk, na een pijnvrije periode, een tweetal matchen met Club NXT en de hereniging met Ronny Deila is de 31-voudige Rode Duivel plots weer een volwaardige speler van Club 1: “Hij is beschikbaar,” heeft Ronny Deila er een pion bij. “En hij ziet er heel goed uit. Sterk, solide en gemotiveerd. Enorm hongerig om meer te tonen. De Boyata die ik gekend heb bij Celtic, hebben we hier nog niet gezien. Nu gaat het over goed trainen, spelen en consistent worden. Eens fit, is Dedryck Boyata een topspeler.”

Sinds zijn komst heeft Deila de verdediger, anders dan anderen bij Club, nooit losgelaten. Toen hij vaststelde dat het Club aan leiderschap ontbrak, schoof hij zijn naam tijdens één van zijn persconferenties prompt naar voor. “Hij kent me goed,” aldus Boyata zelf. “En weet vooral welk niveau ik kan halen. Vanaf het moment dat hij hier kwam, is hij heel positief tegenover mij.”

Beeld Photo News

Injecties

Boyata speelde donderdag zijn wedstrijd, met een goaltje als bonus. Alleen komt hij van ver. Van heel ver zo blijkt: “Met de problemen die ik gehad heb, denk ik niet verder dan een dag. Morgen kan ik opstaan en plots weer pijn hebben (grijnst). De voorbije periode was ontzettend moeilijk. Je keert terug, maar kent een terugval. En dit telkens opnieuw. Twee keer de ligamenten, tendinitis, enzovoort. Meerdere keren kreeg ik injecties. Echt, we hebben alles geprobeerd. Je weet dat sommige dingen bij het voetbal horen, maar… Het is niet zo dat ik gedacht heb aan stoppen. Maar in zo’n periode gaan er wel dingen door je hoofd, ja.”

Bij de start van het nieuwe seizoen is Boyata evenwel fit. “En daar ben ik heel blij om. Ik kan alleen maar trainen en zorgen dat ik klaar ben.” Blijft dat de komende weken zo, dan kan Boyata zomaar de nieuwe verdediger worden die Club zoekt: “Dat ze iemand zochten, wist ik zelfs niet. Het raakt me niet - ik heb er ook begrip voor. Het is niet meer dan terecht dat er al die tijd veel twijfel is geweest wat mij betreft.”

Voor de goede orde: die twijfels rond Boyata zijn er nog steeds. Eén zwaluw maakt de lente immers niet - de match op Akureyri was gezien de geschiedenis van de verdediger bij Club niet meer dan een opsteker of een goed begin. De komende twee weken moeten we zien hoe de Brusselaar zich doorzet. Blauw-zwart speurt intussen verder naar defensieve versterkingen. Begin september moet dan blijken wat de uitkomst is van de evenwichtsoefening die Club dient te maken.