Debutant Segaert kijkt uit naar Waalse openingsklassieker

Arnaud De Lie is exact tien maanden ouder dan Alec Segaert (20). Ze koersen al samen sinds de nieuwelingen. “Arnaud woog toen al tachtig kilogram, meer dan vandaag, en toch kon hij zich over de heuvels sleuren”, weet Segaert. “Vanuit de Ster van Bessèges hoorde ik verhalen dat hij van de ene waaier naar de andere knalde alsof het niets was.”

De Lie is de levensverzekering van Lotto-Dstny, maar ook Segaert is een goudhaantje. De renner uit het West-Vlaamse Lendelede werd vorige week prof, een jaar eerder dan gepland. “De ploeg wil tonen dat ze veel vertrouwen hebben in mij. Ik zie Arnaud als een voorbeeld. Ik hoop dat ik een beetje in zijn voetsporen kan treden.”

Ziek geweest

Segaert reed twee weken terug zijn eerste profkoers. De Tour du Var werd geen succes: opgave in de derde rit. “Ik heb drie dagen tussen mijn kader gehangen, omdat ik mij niet 100 procent voelde en omdat ze bij de profs een pak sneller bergop rijden dan bij de beloften.”

Een voordeel: in Le Samyn liggen er geen beklimmingen op het parcours, wel veel kasseien. “Ik heb de stroken maandag verkend. Ze liggen er slecht bij, maar ik vind het prima. Ik ben gemaakt voor de kasseien.”

De tegenstand in de Waalse openingsklassieker is niet min. Segaert mag het meteen opnemen tegen Jasper Stuyven, Soren Kragh Andersen, Oliver Naesen en Sep Vanmarcke. In de eigen ploeg staan ook Victor Campenaerts en Florian Vermeersch aan de start. “Ik heb nog nooit tegen die mannen gekoerst over kasseien. We willen als ploeg in blok koersen en ik hoop daarin mijn rol te spelen. Een resultaat wil ik er niet op kleven.”