Deal tussen parket en spijtoptant Veljkovic: ‘Ongeveer 4 miljoen euro is hij kwijt’

Advocaat Kris Luyckx bevestigt dat zowel Veljkovic als het federaal parket het definitieve memorandum hebben ondertekend. Dat is een soort contract waarin staat wat de voetbalmakelaar wilde opgeven en wat hij daarvoor in ruil kreeg van de aanklager. Veljkovic is dus uitgepraat en het federaal parket vindt dat hij als spijtoptant genoeg heeft verteld over zijn eigen zwarte boekhouding, maar ook over die van tientallen andere betrokkenen in het voetbalwereldje.

In ruil voor het openbaren van die vuile was kent Veljkovic al zijn straf: vijf jaar met uitstel, een voorwaardelijke boete van 80.000 euro en een verbeurdverklaring van alle illegaal verworven geld uit zijn activiteit als spelersmakelaar. “Dat laatste komt neer op ongeveer 4 miljoen euro”, zegt Luyckx. “Dat gaat over zowel geld als over vastgoed. Dat is Veljkovic kwijt.”

Het hof van beroep zal in eerste instantie nu het akkoord tussen Veljkovic en het parket goedkeuren. In een tweede fase zal de rechtbank Veljkovic’ overeengekomen straf uitspreken.

Volgens onze informatie is het federaal parket niet alleen klaar met het luik-Veljkovic maar ook met dat van Mogi Bayat. Daarmee komt er een eind aan het grote onderzoek naar corruptie in het Belgische voetbal. Dat begon op 10 oktober 2018 met politie-invallen op 44 adressen. Het is nu aan het federaal parket om zijn eindvordering af te werken. Daarin zal het duidelijk maken wie het voor de rechter wil. Dat zou op korte termijn gebeuren.