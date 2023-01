‘De zaken aan anderen overlaten, dat kán hij niet’: Hans Vandeweghe over de stap terug van Wouter Vandenhaute

‘Ik hoop dat we nu de rangen kunnen sluiten en met zijn allen weer achter de club kunnen gaan staan’, zei Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute zaterdag. Na hevige kritiek van de supporters zet hij een stap terug en wordt hij ‘niet-uitvoerend voorzitter’. Maar dat zal niet veel veranderen, zegt sportjournalist Hans Vandeweghe.

Wouter Vandenhaute wordt niet-uitvoerend voorzitter. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

‘Toen Vandenhaute voorzitter werd, was hij gewoon voorzitter, zonder salaris. Nadien is dat veranderd: hij is een executive president geworden, een voorzitter die meer doet dan alleen pinten betalen, een voorzitter die echt werkt. Eigenlijk is dat een CEO, zo had hij onderhandeld met Marc Coucke (eigenaar van Anderlecht, red). Sindsdien kreeg hij ook een salaris. Die positie staat hij nu af, maar in hoeverre dat ook te verifiëren valt? De zaken aan anderen overlaten, dat kán Vandenhaute niet: hij wil altijd aan de touwtjes trekken, hij is een echte controlefreak. Hij zal die controle nooit uit handen geven. Als hij interviews geeft, en hij geeft bijna nooit interviews, wil hij eigenlijk ook het stuk zelf schrijven, zelf de titel bepalen en zelf de foto’s kiezen. Hij wil alles zelf doen.”

De supporters vinden het niet voldoende. Zij eisen nog steeds zijn ontslag.

“De supportersfederaties hebben gelijk als ze zeggen dat dit vooral window dressing is. Hij had gedacht dat de supporters hierin zouden meegaan, maar dat doen ze niet. Ze zijn nog altijd even boos op hem, en zeggen dat hij nog alle touwtjes in handen heeft.

“Het zou belangrijker zijn als Marc Coucke zegt: we gaan voor een andere voorzitter. Maar wie dan? Coucke zelf? Die hebben de supporters ook al buiten gekeken. Ik denk dat de supportersfederatie het liefst van al zelf een voorzitter zou aanstellen. Zo zijn supporters tegenwoordig: ze willen alles zelf kunnen beslissen, ‘want het is hún club’. Daar ben ik het ook niet mee eens.”

Hebben de supporters van Anderlecht te veel macht?

“Dat is zo bij alle clubs, dat de supporters te veel macht hebben. Vroeger was het bestuur bang van de sterspelers, nu zijn ze banger van een obscure supportersfederatie die agressief uit de hoek durft komen. Want sterspelers, die kan het bestuur nog in de hand houden: ze kunnen hen straffen of paaien met hun salaris. Maar supporters, die zijn heel onredelijk. Ze willen dat hun ploeg wint en dat het bestuur doet wat zij vinden dat er moet gebeuren.

“Maar de supporters hebben geen zicht op hoe het voetbal is veranderd, hoe de situatie is aan de top, hoe Anderlecht in de financiële problemen zit. Dat is allemaal niet de schuld van Wouter Vandenhaute. Maar hoe hij omgegaan is met Kompany, met Vercauteren, en nu met Jean Kindermans, dat heeft tot enorm veel onrust geleid.”

Jean Kindermans, het populaire hoofd van de jeugdopleiding bij Anderlecht, zou nu toch bij de club blijven.

“Dat is zeker een toegeving. Dat Frank Vercauteren werd weggestuurd, ten voordele van Kompany, dat konden de supporters nog wel plaatsen. En met Kindermans, die de jeugd organiseert op zijn eigen, niet al te moderne manier en een percentage krijg op de transfers - wat verschrikkelijk is – wilde Vandenhaute ook komaf maken, terecht wat mij betreft. Maar de manier waarop, dat was de druppel te veel voor de supporters.”

Vandenhaute zegt ook dat hij ‘meer moeite’ had moeten doen om Kompany bij de club te houden. Maar was hij niet degene die Kompany naar de uitgang duwde?

“Ik denk dat Kompany het op een bepaald moment ook wel beu was bij Anderlecht. Hij had een aanbieding van Burnley, en de Championship heeft nog altijd meer aanzien dan Anderlecht. Ik weet niet of Vandenhaute dat kon rechttrekken, en ik weet niet of Kompany veel zin had om door te gaan bij Anderlecht. Ik denk niet dat er veel trainers zijn die Anderlecht kúnnen rechttrekken, op dit moment. Dat moet groeien, er moet stilaan meer budget komen door spelers te verkopen en goede spelers aan te trekken, maar dat gaat niet in een paar wedstrijden.”

De Deen Jesper Fredberg, sinds enkele maanden sportief directeur bij RSCA, moet nu samen met Kenneth Bornauw de leiding op zich nemen. Is dat geen ondankbare job?

“Een sportief directeur staat en valt met het budget dat hij heeft om spelers te halen. Fredberg heeft nu een Deen gehaald (flankaanvaller Anders Dreyer, EC), en die zou op de radar van heel wat clubs hebben gestaan. Dat Anderlecht die nu heeft, wil vooral zeggen dat die andere clubs hem niet echt wilden.

“Fredberg en de nieuwe coach Brian Riemer zijn allebei nog maar net in dienst en werden meteen de wei ingestuurd om met de supporters te gaan spreken. Maar wat moeten zij daar zeggen? De fout die Vandenhaute heeft gemaakt, is dat hij niet met de supportersclubs is gaan praten. Want dat is wat ze willen: dat ze hun woede kunnen ventileren tegenover het bestuur. Zoals bestuursleden dat vroeger deden: naar het supportersvak gaan om daar op terechte en onterechte vragen te antwoorden en de woede te bedaren. Maar dat heeft Vandenhaute nooit gedaan: het ligt niet in zijn persoonlijkheid, hij wordt daar zenuwachtig van. Hij wil zich niet overleveren aan de jungle van de supporters.”