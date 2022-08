De World Cup-finale thuis volgen onder een dekentje, drie avonden voor kerstavond, dat is dystopie ten top

Hans Vandeweghe is sportjournalist bij De Morgen.

Aan de vreemde sportzomer 2022 is gisteren een eind gekomen. Het vreemde zat hem in de eerste plaats in het ontbreken van de World Cup voetbal. Die krijgen we nu later op het jaar ergens in een grote bloedhete zandbak geserveerd op een moment dat het bij ons al flink kan vriezen. WK-wedstrijden thuis volgen met een graadje of twee minder en de World Cup-finale onder het dekentje, drie avonden voor kerstavond, dat is dystopie ten top.

Het vreemde zat hem vervolgens ook in wat we te zien kregen deze zomer, hoe mooi dat allemaal werd voorgesteld en de aandacht die daar (al of niet) aan werd besteed. Het ‘al’ was voor het EK voetbal voor vrouwen, dat qua spektakel tekortschoot. De kritiekloze berichtgeving over de Red Flames deed pijn aan de oren en ogen. Het is bekend dat het verwerven van uitzendrechten automatisch een soort vermarkten van een product tot gevolg heeft, maar dat mag de meegereisde verslaggevers er niet van ontslaan iets kut-met-peren te noemen als het overduidelijk kut-met-peren is. Dat nalaten, daar bewijs je niemand een dienst mee.

‘Al’ gold ook voor het EK atletiek, al een jaar of twintig een non-event dat we van naald tot draad op het scherm kregen. Het ‘niet’ was dan weer voor het EK zwemmen, ook een non-event zonder Australiërs, Japanners, Chinezen en Amerikanen, maar wel met de beste, snelste en mooiste zwemmer uit de geschiedenis van deze sport. Alleen al het fenomeen David Popovici (zeventien nog maar) had iets meer aandacht verdiend.

Welke dynamiek of agenda hier speelt - vermoedelijk in de eerste plaats zelf niet in slaap vallen - is niet meteen duidelijk, maar commentatoren hebben er het handje van weg om ook kwalificaties hamerslingeren vrouwen of een Turk aan de ringen te becommentariëren als een once in a lifetime wereldwonder.

Benchmarken van prestaties, leert men dat dan niet meer? Is dat verboden, wordt men daarvoor misschien gecancelled, eerst door kijker/luisteraar/lezer en vervolgens door de eigen bazen? Waarom hoor en lees je nergens de randbemerking dat het weliswaar knap is hoe Nafi Thiam nu al zes jaar alles heeft gewonnen (behalve dat ene WK waar ze plots wel tegenstand had), maar dat er van progressie hoegenaamd geen sprake meer is? Dat in dat nummer van haar de prestaties stagneren en de spoeling steeds dunner wordt?

Echt wervend is het natuurlijk niet, en als je de enige bent word je al snel weggezet als pretbederver, maar bij elke commentaar had te gepasten tijde dit zinnetje niet misstaan: “Bedenk wel dat deze Europese kampioenschappen komen na een heel druk olympisch jaar en in sommige sporten ook na wereldkampioenschappen. Bijgevolg, dat medailles op dit EK geen garantie zijn voor de toekomst.” Vroeger heette men dat journalistiek bedrijven.

Neem nu Lize Broeckx en Hermien Peeters die ik in de aanloop naar Tokio op training bezocht voor een babbel waaraan ik de energie overhield om de hele 160 kilometer terug te overbruggen. Knap, dat zilver op die K2 500, maar redelijk normaal. Van de eerste acht van de Olympische Spelen van Tokio waren er 2,5 koppels aanwezig. Eén daarvan, de zilveren Poolsen van Tokio, wonnen nu goud. Alle andere landen kwamen met deelneemsters die deze eeuw waren geboren. België was negende in Tokio en is nu tweede.

Een post-olympisch jaar in de sport dient om beter te maken wat al goed was en dumpen wat voorbij is. De logica voor Nafi Thiam was een sabbatical geweest en een reset om helemaal te genezen en nog sterker terug te komen. Verder dient zo’n raar jaar om nieuw bloed te introduceren, klaar te stomen voor de volgende Spelen en zonder veel aandacht te besteden aan de prijzen.

Eerder is het de progressie die telt. Dé progressie en meteen ook de sportprestatie van de rare sportzomer van 2022 en bij uitbreiding van het hele sportjaar is het wereldrecord op de 100 meter vrije slag van David Popovici. En uiteraard het co-commentaar van Nina Derwael bij het EK gymnastiek dat het hoofdcommentaar volledig overstemde. Al heeft dit land toch net iets meer aan gouden Nina aan de rekstok dan Nina als spraakwaterval op de perstribune.

Een even grote progressie deze zomer voltrok zich in de VRT-studio waar Imke Courtois haar uitspraak van de i’s en u’s na veel zwoegen in de buurt van het aanvaardbare heeft gekregen. Het goede nieuws aan het eind van dit allesbehalve wervend stukje luidt: de rare sportzomer 2022 is voorbij, hier komt de rare sportherfst en -winter 2022. Te beginnen met de Vuelta. En ongetwijfeld nieuwe hypes, gloedvol gebracht door onze v/m/x ter plekke.