De WK-bal voor Qatar vertelt 92 jaar geschiedenis

Ze voetballen tegenwoordig niet meer met dichtgeknoopte varkensblazen. Gelukkig maar.

De geschiedenis van de WK-bal leest een beetje als de evolutie van het profvoetbal. De aanzet kwam er in 1930, toen er zelfs nog geen officiële bal was aangewezen. Finalisten Argentinië en Uruguay discussieerden vooraf: ze wilden de finale met hun eigen bal spelen. Conclusie? De eerste helft werd afgewerkt met de Argentijnse Tiento, de tweede met het Uruguayaanse T-model. Zo’n met de hand gevlochten leren bal die zwaarder werd als het regende.

Tweeënnegentig jaar WK-geschiedenis brengt ons uiteindelijk bij Al Rihla (de reis in het Arabisch). Van New York, over Tokio en Mexico-stad, tot de middenstip in Qatar op 21 november 2022: zo gaat ontwerper Adidas zijn nieuwste pronkstuk de komende maanden promoten over de hele aardbol. Al Rihla is trouwens ook een oud Arabisch boek geschreven door ontdekkingsreiziger Ibn Battuta, waarin hij in de veertiende eeuw zijn eigen reisverhalen door onder meer Byzantium, India, China en Spanje bijhield.

Twintig panelen

Al Rihla is kenmerkend voor de evolutie die de WK-bal de afgelopen decennia heeft gemaakt. Een regenboog aan kleuren, hip en modern vormgegeven. Het ontwerp is gebaseerd op de typisch Arabische cultuur en architectuur, hun typische boten en de Qatarese vlag, en bestaat uit twintig panelen. Het blitse spectrum van kleuren duidt dan weer op de toenemende snelheid van het spelletje. De kleuren komen ook overeen met die van de skyline van Doha ’s avonds laat, maar daar gaat de organisatie niet op in. Hier en daar wordt er al gefluisterd dat de vele kleurtjes de doelmannen zullen afleiden, zoals dat ook het geval was bij de stevig onder vuur genomen Jabulani.

En, zoals het een WK-bal betaamt, komt die met een paar unieke kenmerken. Zo pakt Adidas uit met de speedshell-technologie. De bal vliegt en tolt sneller, wat allemaal te danken is aan de optimalisatie van de aerodynamica. De afgelopen jaren is de bal steeds meer geëvolueerd naar een ‘perfect’ aerodynamisch geheel, met inhammetjes in het oppervlak om de lucht makkelijk langs het leer te begeleiden. Zo houdt de bal de meest constante vluchtroute aan.

Adidas, dat sinds 1970 voor ieder WK een bal maakt, beweert dat Al Rihla de snelste tot nog toe is. Hij is getest en goedgekeurd in laboratoria en windtunnels. Na de pr-blamage in 2010, met de Jabulani die alle kanten uitvloog, neemt de Duitse producent geen risico’s meer. “Dankzij inkt en lijm op basis van water is dit model ook de meest duurzame WK-bal in de geschiedenis.”

140 euro

De bal is natuurlijk het belangrijkste element van het spelletje. Als je elke dag met een bepaald exemplaar traint en tijdens het belangrijkste toernooi van het jaar plots met een licht afwijkend exemplaar moet spelen, dat is toch even wennen.

Wie meteen een officieel exemplaar wil aanschaffen, laat op de website van Adidas een slordige 140 euro achter. Let wel: 1 procent van de omzet gaat naar Common Goal, een fonds dat investeert in organisaties die achtergestelde gemeenschappen een boost willen geven met behulp van voetbal. Common Goal vraagt profvoetballers en trainers om minimaal 1 procent van hun salaris daarvoor af te staan.

Aan het WK in Qatar nemen 32 landen deel, met één bal die alles mogelijk kan maken. Of komen de Rode Duivels straks van een kale reis thuis?