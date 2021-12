De Winter studeert in alle kalmte aan de universiteit van het verdedigen

Een Italiaan op vijf, een Paraguayaan op vier, een Fransman op drie, een Uruguayaan op twee en een Belg op één. Zie daar de nationaliteiten van de vijf jongste basisspelers ooit voor Juventus in de Champions League. Met zijn 19 jaar en 179 dagen prijkt De Winter sinds gisteren bovenaan op het lijstje.

Het zegt iets over terughoudendheid waarmee de Italiaanse club de voorbije dertig jaar jeugdig talent een kans heeft gegeven. Tegelijk is het een waarschuwing. Rubén Olivera, tot gisteren de jongste ooit, eindigde na een zwerftocht op zijn dertigste in de lagere Italiaanse afdelingen. Tomás Guzmán, vierde in rang, belandde na een gelijkaardig parcours in Paraguay. Alessio Tacchinardi heeft dan weer zes Serie A’s en een Champions League op zijn palmares. Ook Paul Pogba groeide uit tot wereldtopper.

Voor Juventus stond tegen Malmö alleen de groepswinst nog op het spel. Coach Massimo Allegri roteerde stevig: acht spelers kregen rust.

Veel tikken

Aan de hand van aanvoerder Leonardo Bonucci mocht De Winter zich uitleven als rechtsachter. Verdedigend werd hij tegen de Zweden zelden op de proef gesteld. Hij hoefde in zeventig minuten amper zeven duels aan te gaan en kreeg de tijd om rustig uit te voetballen. Risico’s meed hij.

Bonucci speelde de bal twintig keer op hem in, vijftien keer ging hij terug. Tikken deed hij ook graag met verdedigende middenvelder Arthur. Van de 64 passes die hij verstuurde ging het merendeel breed en achteruit. In zijn acties vooruit toonde De Winter meer lef.

Zijn coach is een believer, daarom wilde hij De Winter afgelopen zomer niet laten vertrekken. Vorige maand debuteerde De Winter als invaller tegen Chelsea. In afwachting van zijn debuut in de Serie A leert hij verder aan de universiteit van het verdedigen.

In dezelfde groep, in Sint-Petersburg, stond Romelu Lukaku voor het eerst sinds oktober in de basis. Timo Werner scoorde de opener en bracht na de inzinking bij Chelsea ook de gelijkmaker van Lukaku aan. Alleen liep er daartussen te veel mis. Thomas Tuchel haalde een moegestreden Lukaku een kwartier voor tijd naar de kant. In blessuretijd verspeelde Chelsea alsnog de groepswinst (3-3).