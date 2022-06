De wind, het pak of het hoofd? Van Aert strandt op zucht van tijdritzege

Maandag Alexis Vuillermoz, dinsdag David Gaudu en gisteren Filippo Ganna. Weer geklopt, weer tweede. In de tijdrit dit keer. Goed dat Wout van Aert toch één rit heeft gewonnen in het Critérium du Dauphiné, anders had het vloeken nog veel luider geklonken.

Eerst het goede nieuws: na zijn tweede plaats in de tijdrit heeft Wout van Aert (27) zichzelf niets te verwijten. Dat zei zijn coach Mathieu Heijboer en dat vond Van Aert ook. Heijboer: “Ik vind dat Van Aert de beste tijdrit heeft gereden. Beter dan Ganna. Zo zal Ganna dat niet zien en het zal bij Van Aert ook nog wel even duren voor dat indaalt, maar zo is hoe ik het zie.”

Hoe Van Aert het zag, was dat hij tweede werd in de tijdrit, twee seconden en drie tienden trager gereden dan Ganna. En dat de Italiaan met de bloemen stond te zwaaien, in die regenboogtrui van hem, en niet Van Aert in zijn gele leiderstrui. Hij ging niet meteen mee in de wiskunde van Heijboer, maar hij zei ook: “Sneller dan dit kon ik echt niet rijden. Ik word geklopt door de wereldkampioen. Ik win graag, maar ik moet dit accepteren. Ik ben blij met mijn prestatie.”

Dat klonk allemaal erg gladjes en Van Aert verwoordde er zeker niet mee hoe het bij hem kookte vanbinnen. Hoe frustrerend hij die tweede plek weer vond. Zeker na dat vroege zegegebaar dinsdag. Hoe het knetterde toen hij over de finishlijn vloog en hoorde dat hij tweede was geworden. En nog meer omdat het máár twee seconden was.

Hij stapte af, tilde zijn tijdritfiets op en zette hem keihard op de grond. Van daar ging het naar de coolingdown, tien minuten peddelen op de rollen om ook de stoom uit de oren te laten komen. En dan het podium op. Twee seconden, na 31,9 kilometer die Ganna aflegde met een gemiddelde van 53,865 kilometer per uur. Omgerekend kwam Van Aert 34,38 meter te kort. Het was geen fotofinish, maar zoals ze in Nederland zeggen: balen!

Verschillend startuur

Hij wilde niet naar excuses zoeken. Heijboer zei dat Van Aert de tijdrit had verloren in het startuur. Ganna vertrok twee uur vroeger dan Van Aert, om 13.52 uur. Van Aert reed klokslag 16 uur van het startpodium. Heijboer: “Er stond meer wind. Er was een stuk tussen de eerste en de tweede tijdopname, 4,5 kilometer met een beetje vals plat. Daar moest Van Aert echt werken. ’s Middags in de verkenning ging dat nog heel vlot. Toen zei Van Aert: ‘Hier rijd ik ook gemakkelijk 55 per uur.’ Nu zag je aan zijn houding dat het lastig ging.”

Heijboer rakelde ook de discussie van het tijdritpak nog een keer op. Van Aert heeft er een op maat gemaakt in de windtunnel van professor Bert Blocken in Eindhoven. Maar omdat hij leider is, moest hij het gele tijdritpak van Santini dragen, een sponsor van het Critérium du Dauphiné. Heijboer: “Als hij twee seconden verliest, kan het ook daaraan liggen.”

Wereldkampioen Filippo Ganna haalt een gemiddelde snelheid van 53,865 kilometer per uur tussen Montbrison en La Bâtie d'Urfé. Beeld AFP

Van Aert zocht niet naar excuses, redenen, verklaringen of hoe je het ook noemt. Hij stak het niet op de wind en niet op zijn pak. “Ik houd er niet van om dat als excuus te gebruiken. Ik wist dat het stuk tussen de twee tijdopnames cruciaal was. Als ik eerlijk ben, heb ik het verloren nadat ik de tweede tussentijd doorkreeg. Ik lag eerst elf seconden voor, dan elf seconden achter. Ik verloor 22 seconden. Ik had het mentaal even moeilijk om terug te vechten. Ik heb nog alles gegeven. Als we het over twee seconden hebben, liggen die misschien daar.”

Stand: 5-1

Zes keer stonden Wout van Aert en Filippo Ganna tegenover elkaar in een tijdrit, vijf keer won Ganna. Die ene keer dat Van Aert won, was in Tirreno-Adriatico vorig jaar. Het verschil was elf seconden in het voordeel van Van Aert.

Hij besloot: “Ganna is de beste tijdrijder van de wereld. Hij bewijst het keer op keer. Ik ben blij dat ik zo dichtbij kwam. De dag dat ik hem klop, zal het ook niet met een minuut zijn.”

Dan konden er ook nog woorden van lof af van Ganna voor Van Aert: “Het is altijd erg nipt tegen hem. Zeker weten dat Van Aert een supercoureur is. Hij had dit hier ook kunnen winnen. Chapeau voor hem.”

Ganna toonde zich uiteraard tevreden over de tijdrit. “Eindelijk kregen we nog eens een langere tijdrit in een etappekoers. Ik hoop dat we dat in de toekomst vaker zullen zien. De tijdrit lag me ook goed. ’s Ochtends had ik nog mijn twijfels door de regen, maar gelukkig klaarde het op, droogde het parcours op en waren de omstandigheden gelijk voor iedereen. Dat is belangrijk, als je renners met elkaar wilt vergelijken.”

En nu de tijdrit in de Tour? “Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst nog geselecteerd worden voor de Tour.”