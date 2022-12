De wereldtitel darts is ook financieel een schot in de roos

Dimitri Van den Bergh (15de op de wereldranglijst), Kim Huybrechts (31ste) en Mike De Decker (57ste) verdedigen net zoals vorig jaar de Belgische eer op het WK darts. In totaal zijn er 96 deelnemers. De Decker geeft in de eerste ronde de Canadees Jeff Smith partij. Reekshoofden Van den Bergh en Huybrechts zijn vrij in de eerste ronde.

Er zit 2.500.000 Britse pond in de prijzenpot, een kleine 3 miljoen euro. De winnaar mag 588.000 euro bijschrijven op zijn rekening, de verliezende finalist 235.000 euro. Wie in de eerste ronde uitgeschakeld wordt, ontvangt toch nog 8.800 euro.

Meer dan een half miljoen dus voor de winnaar van het WK. “Maar dat bedrag kan hij niet gewoon overschrijven naar zijn rekening”, vertelt Huybrechts. “De wereldkampioen moet daarop 20 procent belastingen betalen. Ook moet hij 3 procent afgeven aan de PDC (Professional Darts Corporation, de organisator van het WK, XC) voor de zaal, schrijvers en dergelijke.”

Daarbovenop zijn er de kosten aan het management. “De meeste darters zitten in een management, omdat we dan onze hotels en verplaatsingen niet zelf hoeven te betalen. Dat zorgt voor minder stress en zo kunnen we nooit verlies maken. In ruil staan we wel een deel van ons prijzengeld af. Bij een beginnend darter is dat fiftyfifty, de betere darters moeten tussen 15 en 30 procent van hun prijzengeld inleveren.”

Dimitri Van den Bergh. Beeld BELGA

De absolute topdarters komen hoe dan ook niets tekort. De darters die lager gerangschikt zijn, hebben het moeilijker om rond te komen. “Enkel de top veertig van de wereld hoeft zich financieel geen zorgen te maken”, weet Huybrechts.

Van Gerwen favoriet

Het toernooi gaat donderdag van start. De eerste twee ronden worden tot en met vrijdag 23 december afgewerkt. Dan volgt de traditionele kerstpauze, die drie dagen duurt. Vanaf dinsdag 27 december wordt de strijd om de wereldtitel hervat met de derde ronde. De finale van het WK darts vindt plaats op dinsdag 3 januari.

De voorbije jaren waren er meerdere topfavorieten. Deze keer steekt één man erbovenuit: Michael van Gerwen. De Nederlander won in 2022 liefst vier majors. ‘Mighty Mike’ was de beste in de Premier League, World Matchplay, World Grand Prix en de Players Championship Finals, de generale repetitie voor het WK. Van Gerwen hoopt voor de vierde keer het WK op zijn palmares te zetten. Zijn grootste uitdagers zijn Michael Smith, Gerwyn Price en titelverdediger Peter Wright.

VTM 2 zendt dit jaar elke wedstrijd uit. De meeste middagsessies beginnen om 13.30 uur, de avondsessies starten doorgaans om 20 uur.