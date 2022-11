De weg naar de top verloopt met horten en stoten, weet nu ook De Ketelaere

Het door bondscoach Roberto Martínez vooropgestelde aantal speelminuten haalt hij niet. Tegen Cremonese zat steraankoop Charles De Ketelaere voor de vierde keer op rij op de bank bij AC Milan.

Een voetballer weet wat belangrijk voor hem is. Ongetwijfeld herinneren zaakwaarnemers Tom De Mul en Yama Sharifi nog wat Charles De Ketelaere (21) hun vertelde, eind juni, toen de soap met AC Milan begon te borrelen. “Ik zou graag de voorbereiding bij Milan meemaken.”

Ongetwijfeld herinnert De Ketelaere zich ook nog het gesprek met Roberto Martínez over zijn toekomstige bestemming. Hoe een bondscoach zich zorgen maakte over het aantal speelminuten, met het oog op het WK in Qatar. En hoe De Mul, zelf oud-Rode Duivel, zijn marketingpraatje deed: “In een carrièrekeuze voor vijf jaar kun je niet enkel rekening houden met een WK dat over honderd dagen plaatsvindt.”

Gisteren in Cremona zat De Ketelaere voor de vierde wedstrijd op rij op de bank. Als je de Champions League ertussenuit filtert zijn het zelf vijf Serie A-matchen op rij.

Geen tien basisplaatsen

Op een denkbeeldig telraam schuift Martínez met kralen naar rechts. Acht basisplaatsen telt hij. Dat is onder het bereik dat hij in juli had vooropgesteld. Toen had hij van De Ketelaere tien basisplaatsen gevraagd om helemaal zeker te zijn van het WK. Met nog een match te gaan haalt hij dat target niet meer, maar in zijn WhatsApp heeft De Ketelaere nog geen bericht zien passeren met rode cijfertjes en feedback bij een niet-selectie.

In interviews nam Martínez de voorbije weken de verdediging van De Ketelaere op zich. “Hij heeft van dag één getoond waartoe hij in staat is. Daar was ik nochtans wat ongerust over. Als jonge kerel is dat niet eenvoudig, in een nieuwe competitie, een ander land, met een nieuwe manier van werken en waar een andere taal wordt gesproken. Ik ging ervan uit dat zijn aanpassingsperiode langer zou duren. Hij staat al een stuk verder dan gedacht.”

Binnen AC Milan maken ze zich voorlopig niet te veel zorgen. Laat de buitenwereld maar praten. Over De Ketelaere die te braaf is. Over een verlegen jongen die te weinig van zich afbijt. Over De Ketelaere die te veel nadenkt. Over De Ketelaere die het te perfect wil doen. Over De Ketelaere die gevangen zit in de tactiek.

De Ketelaere moet nog wennen aan het leven in Milaan. Beeld Photo News

Zijn trainer, Stefano Pioli, wil vooral niets forceren. Hij wil de speler zich op zijn manier laten ontwikkelen, zonder dat hij zijn persoonlijkheid verloochent. Pioli had gehoopt dat De Ketelaere zich sneller aan zou passen, maar in zijn achterhoofd heeft hij wel degelijk rekening gehouden met een langere inloopperiode. Dat de aanvaller door de aanslepende onderhandelingen de voorbereiding heeft gemist, heeft hem niet geholpen. Eerst moest een kleine fysieke achterstand worden gewerkt. Die spierblessure, die hem begin oktober enkele matchen aan de kant hield, kwam eveneens ongelegen. Een overgehypete aanwinst van 35 miljoen euro ging terug naar af.

Sinds die kwetsuur is De Ketelaere slechts één keer gestart en zat hij vier keer op de bank. Pioli: “Ik zeg altijd: het is niet de kwantiteit die telt, wel de kwaliteit van de gespeelde minuten. Als wij de bal hebben, hebben spelers de vrijheid om oplossingen te zoeken. Enkel in balverlies hebben mijn spelers zich te houden aan bepaalde zaken.”

Sowieso heeft De Ketelaere amper de tijd gehad om zich aan te passen aan het leven in Milaan. Ook de kleedkamer van de club, met doorgewinterde vedetten als Olivier Giroud, heeft andere gewoontes, andere wetmatigheden. Hij is in de jetset beland.

Het zadel van Courtois

De Ketelaere is heus niet de enige Rode Duivel die de afgelopen tien jaar moeite heeft gehad om zich bij een topclub aan te passen na een miljoenentransfer vanuit de Jupiler Pro League. Thibaut Courtois nam zijn zorgen nooit mee het veld op, maar ook hij voelde zich een alien tijdens de eerste weken bij Atlético. Restauranthouders in Madrid keken verbaasd op als die lange keeper om 20 uur al aan de deur stond te wachten. Courtois kwam recht van hotel mama. Via Skype leerde hij een potje koken. Jong en naïef als hij was bolde hij een keer met zijn fiets naar het oefencomplex. Een ploegmaat vijsde zijn zadel eruit en plaatste het in het midden van de vestiaire. Uiteindelijk kwam het allemaal goed.

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne vraten hun kas op in hun eerste maanden op de bank bij Chelsea. Zelfs een tussenstap bij Werder Bremen wapende De Bruyne niet voor een plaats op bank of tribune. Hij begreep er niets van. Vrienden spoorden over en weer naar Londen om hem moed in te praten.

Uiteindelijk nam hij het recht in eigen handen. Toen coach José Mourinho hem met statistieken probeerde uit te leggen waarom hij zo weinig speelde, vertelde De Bruyne net niet dat hij bullshit verkocht. Hij zei dat de vergelijking oneerlijk was en vroeg om een transfer om zijn WK niet te hypothekeren.

In dat schuitje zit De Ketelaere niet. Hij heeft een clubleiding die in hem gelooft, een trainer die hem wil kneden en ervaring heeft.