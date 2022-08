De wederopbouw van Standard verloopt moeizaam en traag

Ironisch genoeg speelde Standard zondag tegen OH Leuven (1-3) zijn beste helft van het seizoen. De bezoekers hadden geen antwoord op de hoge pressing van de Rouches. Ondanks die dominantie leverde het amper kansen op. Twee keer brak OHL uit, even vaak scoorde het.

Het scenario daarna was gekend voor Standard: de boel zakte in elkaar en het gefluit na het rustsignaal was oorverdovend. De Luikse club verloor uiteindelijk al voor de derde keer dit seizoen. Vier op twaalf, en dat hoeft eigenlijk niet te verbazen.

Geen Lamkel Zé

Communiceren doen de nieuwe eigenaars van Standard niet of nauwelijks. 777 Partners heeft in geen tijd een internationaal voetbalnetwerk uitgebouwd. In een interview een aantal maanden geleden werd er veel verkeer in de transferperiode aangekondigd, maar van die woorden is weinig in huis gekomen.

Het grote probleem voor de Rouches is dat technisch directeur Fergal Harkin (ex-Manchester City) pas begin deze maand aan zijn ambt kon beginnen. Harkin zag wel iets in Didier Lamkel Zé, maar al snel kwam het besef dat hij de Kameroener beter niet naar Sclessin kon halen. De transfervrije Noor Stefan Strandberg bleek te duur en de onderhandelingen met Inter over aanvaller Eddie Salcedo verlopen moeizaam.

Met de Israëliër Osher Davida (Hapoel Tel Aviv) werd er gisteren dan toch toegeslagen. De geblesseerde Noah Ohio (RB Leipzig) en de voorlopig tegenvallende Jacob Barrett Laursen (Bielefeld) gingen hem vooraf. Het is de hoop en verwachting dat de Rouches zich de komende tijd nog gaan versterken. “De laatste twee weken van de transferperiode moeten we zo goed mogelijk benutten”, erkent trainer Ronny Deila. “We hebben meer kwaliteit nodig.”

Contracten verlengen

Waar Standard aanvankelijk nog een prioriteit maakte van het verlengen van de contracten van Selim Amallah en Nicolas Raskin bleef een doorbraak uit. Amallah denkt al jaren aan een vertrek uit Luik. De Marokkaanse international begon sterk aan het seizoen en kon op interesse van buitenlandse middenmoters rekenen, die inmiddels voor andere opties zijn gegaan. Amallah zelf weigerde het laatste contractvoorstel van Standard en wimpelde onlangs interesse van Olympiakos af. Het lijkt erop dat hij in Luik zal blijven, gokt op een goed WK en volgende zomer de club transfervrij zal verlaten.

Eenzelfde verhaal valt er over Raskin te vertellen. De jeugdinternational werd zondag tegen OHL al in de rust vervangen. Ook zijn contract loopt na dit seizoen af.

De contractperikelen van Amallah en Raskin houden de club bezig. Vrijdag vond er een groepsgesprek plaats omdat enkele ervaren spelers zich ergerden aan het gedrag van de twee. Uiteindelijk werd de boel uitgepraat, maar het is duidelijk dat iedereen gebaat is bij een duurzame oplossing.

Geen volksopstand

Het publiek vindt nog altijd vlot de weg naar het stadion, met bijna 19.000 waren ze zondag. Na de twee tegengoals klonk er voor het eerst dit seizoen stevig gemor. Renaud Emond, die kans na kans miste, werd bovendien uitgefloten toen hij aanlegde voor zijn strafschop. De tijd dat de spits een publiekslieveling was is lang voorbij.

Toch wordt er onder de fans niet meteen een nieuwe opstand verwacht. “Het is logisch dat er ontevredenheid is onder sommigen van hen”, zegt Mario Bronckaerts, voorzitter van de overkoepelende supportersorganisatie Famille des Rouches. “Ik denk dat het merendeel pas de rekening maakt na de transferperiode. De mensen weten ook waar we vandaan komen. We moeten eerlijk zijn: 777 heeft geen pronkstuk geërfd en heeft tijd nodig.”

Druk op de schouders van Harkin dus. Hij heeft nog tot 6 september om met een reeks aankopen het optimisme op te wekken.