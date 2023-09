‘De Vuelta is nog ver van gedaan’: Evenepoel verliest tijd en de rode trui, maar houdt het hoofd koel

Lenny Martinez is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. Hij volgt Lorenzo Milesi (zaterdag), Andrea Piccolo (zondag) en Remco Evenepoel op. Martinez is de minste niet. Hij is de zoon van Miguel Martinez, de olympische mountainbikekampioen van Sydney 2000. En hij is de kleinzoon van Mariano Martinez, beste klimmer in de Tour van 1978.

Lenny Martinez was misschien de renner die Remco Evenepoel in gedachten had, toen hij zei dat hij de rode trui aan een geschikte kandidaat weg wilde geven. Als dat zo was, dan ging het niet volgens het geplande scenario.

Evenepoel had niet zijn beste dag in deze Vuelta tot nu, verre van. Dat hield hij goed verstopt tot de slotklim en het moment waarop Primoz Roglic op het steilste stuk van Pico del Buitre aanviel. Er was een coup van Jumbo-Visma in de maak.

Die hebben de voorbije dagen met de glimlach de tikjes geïncasseerd die Evenepoel meende te moeten uitdelen. Zoals maandag in de Pyreneeënklim naar Arinsal. Of woensdag, toen Evenepoel onverwachts bonificatieseconden pakte.

Donderdag speelde Jumbo-Visma het groot. Sepp Kuss won de rit. Primoz Roglic had een furieuze versnelling in de benen. Hij hield dat niet vol tot de top. Dat hoefde niet. Hij kon rekenen op de hulp van tweevoudig Tour-winnaar Jonas Vingegaard. Er was ook nog Attila Valter, die een hele dag voorop had gereden. Vier man in de grote vlucht, vier man in de groep-Evenepoel. Jumbo-Visma speelt het koelbloedig en was plots omnipresent.

Evenepoel gokt dat Kuss de beste klimmer is. “Maar wat kan hij doen in de tijdrit? Ik denk dat Primoz wel kopman nummer één is.” Daar ziet het nu naar uit.

Evenepoel zei ook: “De Vuelta is nog ver van gedaan.” Waarmee hij aangaf dat hij het hoofd niet zal laten hangen, nu hij tijd heeft verloren op zijn belangrijkste concurrenten. Evenepoel had net een kwartiertje in een ijsbad van 11 graden gezeten, voor hij aan het verhaal van de dag begon.

“Ik had geen superdag en ook geen slechte dag. Ik had last van hoofdpijn, de blessure is er nog. De hitte heeft ook niet geholpen. De benen voelden zwaar en de rug deed zeer.”

Het waren dan toch de gevolgen, zei Evenepoel, van zijn gekke val maandag op de top van Arinsal. “Vorig jaar viel ik ook in de Vuelta en toen ging het precies zo.”

Natuurlijk had hij liever meteen op het wiel van Roglic gesprongen, toen die aanviel. Natuurlijk was hij liever niet 30 seconden kwijtgespeeld op de Sloveen. Maar er was geen reden voor onrust of paniek.

“De aanval van Roglic was indrukwekkend. Hij reed weg in de lastigste kilometer, waar het 11 procent omhoog ging. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan op de Sierra de la Pandera. Ik ken zijn aanvallen wel. Als ik niet de beste benen heb, is het moeilijk om volgen.”

“Op een bepaald moment lag ik 50 seconden achter. Dat ik naar 30 seconden kon terugkeren bewijst dat hij ook niet veel dieper kon gaan. Ik heb mezelf niet helemaal opgeblazen, ik moest door een moeilijk moment toen Primoz Roglic aanviel op het steilste stuk van de klim. Daarna hield ik nog wat over in de benen. Als dit mijn slechte dag was in de Vuelta, vind ik het wel oké. Ik hoop dat ik vrijdag goed herstel. Dan kom ik zaterdag en zondag ook wel door. Dat worden nog twee lastige ritten. En maandag is het rustdag.”

En dinsdag is het tijdrit, de discipline waarin Evenepoel sinds het WK in Glasgow officieel de beste van de wereld is. Dan, zei Evenepoel vorige week, is wanneer de Ronde van Spanje voor hem echt begint.

De tweede en de derde week worden de zwaarste, daar is het hele peloton het over eens. Heeft Evenepoel dan nog een ploeg,? Dat is dan ook de vraag.

Woensdag hadden Louis Vervaeke en Andrea Bagioli last van de maag. “Een virus”, klonk het. Vervaeke leek daar donderdag alvast goed van hersteld. Hij reed een hele dag mee in de vroege vlucht en toen Evenepoel aan de slotklim moest beginnen, liet hij zich uitzakken om te helpen waar hij kon.

Bagioli verging het minder goed. De Italiaanse klimmer moest opgeven, zodat Evenepoel nu met zes ploegmaats verder moet.