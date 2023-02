De twee gezichten van Kevin De Bruyne, de rust zelve naast een veld, een snelkookpan erop: ‘Soms ben ik een kleine klootzak’

Wie hem uit het dagelijkse leven kent, geeft het hem niet aan. In de handleiding van de voetballer Kevin De Bruyne staan twee gevaarsymbolen. Licht ontvlambaar als je hem de bal afpakt. Explosief als je op zijn tenen trapt. Mikel Arteta, de coach van Arsenal, heeft het mogen voelen, mogen horen. Karakterschets van een topspeler met het vuur in de ogen, het vuur in de voeten. En een meester in het relativeren.

Dinsdag 3 februari 2015.

Op de sportredactie van de Duitse boulevardkrant Bild wrijven ze zich in de handen. De beste speler uit de Bundesliga die op een veld door het lint gaat, is gefundenes fressen om dagenlang pagina’s mee te kunnen vullen.

Bij Jürgen Hickert gaat de mobiele telefoon over. De jeugdtrainer van Eintracht Frankfurt krijgt een vrij podium om zijn gal te spuwen. Als coach van de U16 is Hickert geen figuur die vaak in de kolommen van Bild wordt opgevoerd. Maar die vierde februari is hij wel relevant.

Bij Frankfurt is hij immers al tien jaar verantwoordelijk voor de ballenjongens. En laat het nu net een van zijn ‘jungs’ zijn die door Kevin De Bruyne verbaal hardhandig is aangepakt, omdat hij een bal in het slot snel weer wil hebben. In minuut 86 staat Wolfsburg immers nog 1-0 achter. Er heeft er eentje haast.

Hickert: “Het is soms gênant wat voetballers in de Bundesliga naar mijn jongens roepen. Ondanks hun centen, ondanks hun succes. Ze zouden toch een voorbeeldfunctie moeten uitdragen en je zou toch een betere opvoeding verwachten. Ik stel me daar vragen bij. Als ik dan lees ik dat ‘Herr Allofs’ (toenmalig technisch directeur van Wolfsburg, red.) zegt dat De Bruyne een lieve en brave jongen is... Dan zakt mijn broek daar toch van af.”

De Duitse media verlekkeren zich aan Motherfucker-gate. In het heetst van de strijd heeft De Bruyne immers een ballenjongen wat onfraaie woorden toegesnauwd. Microfoons leggen zijn tirade vast: “Give me the ball, motherfucker! Geef me de bal, motherfucker!”

Maar het gaat Hickert om meer dan dat alleen. Hij zet Bild op weg naar een ander incident. Bij het verlaten van de kleedkamer tijdens de rust zou een boze De Bruyne met volle kracht een bal tussen de twee banken hebben gegooid. Daar waar de stadionomroeper zat: “Het was een hevige bang. Gelukkig vloog de bal onder de stoelen en niet tegen iemand.”

De Bruyne maakt uiteindelijk de gelijkmaker. En excuseert zich op zijn manier. “Het was eruit voor ik het zelf besefte”, zegt De Bruyne. Ook de ballenjongen krijgt een telefoontje van de Rode Duivel. De Bruyne belooft hem een gehandtekend truitje op te sturen. En houdt woord. De Duitse bond legt hem een boete van 20.000 euro op. Case closed.

Boos Jommeke

Zo af en toe verliest Kevin De Bruyne zichzelf weleens even. Raakt de ogenschijnlijk koele kikker de controle over zijn emoties voor een minuutje kwijt. Iedereen die De Bruyne wat beter kent of ooit met hem heeft gewerkt, kan een gelijkaardig verhaal vertellen over de lichte ontvlambaarheid die hij woensdag op Arsenal toonde. Déjà vu’s.

Arsenal-coach Mikel Arteta, aan de zijlijn niet vies van provocatie, wist wellicht goed wat hij deed. Drie jaar lang heeft hij De Bruyne dagelijks meegemaakt, in de hoedanigheid van assistent-trainer van Manchester City. Op training en in de kleedkamer zal hij ook wel hebben gezien hoe iemand onder de huid van De Bruyne kan raken. En hoe je kan proberen om hem emotioneel uit balans te brengen. Die boemerang kwam woensdag terug - plannetje mislukt. De Bruyne, goed voor een doelpunt en een assist, lachte het laatst. En het hardst.

Die explosies die miljoenen kijkers vandaag een paar keer per jaar op televisie zien passeren, verrassen zijn close circle niet meer. Zij hebben ooit erger gezien.

Als kind en als tiener was De Bruyne een stille, extreem verlegen introvert. Een speciaal karaktertje dat zich een beetje anders voelde. Een spelertje dat zich uitdrukte met een bal, zelden met woorden. “Maar op een veld was ik zo ontvlambaar”, zegt hij daar zelf over. Als wasbenzine. Woof!

Kleuterjuf Marianne omschreef hem ooit als een Jommeke, maar dan minder positief en vrolijk dan de stripheld: “Alleen de speeltijd interesseerde hem. Maar elke speeltijd opnieuw eindigde hij alleen en gefrustreerd. Ik zie hem nog zo voor mij, alleen sjottend tegen de muur onder het afdak, zijn hoofd rood van boosheid.”

Verwarmingsketel

Ook jeugdtrainers en vrienden zagen hem weleens woest over de grond rollen als iets hem niet aanstond. Of hem met tranen in de ogen weglopen. Of een tirade afsteken. Zoals ooit tijdens de rust van een Champions League-match met Man City, waar ploegmaats hem weg moesten houden bij de ref - Let Me Talk! Een diplomaat is hij nooit geweest. Zijn onvrede kan hij moeilijk verstoppen. Wat je ziet, is wat je krijgt.

Zijn moeder, Anne Calant, heeft hem in 2010 wel eens vergeleken met een verwarmingsketel: “Hij warmt snel op. Als hij boos is, moet je hem even in een hoekje laten afkoelen. Doe je dat niet, kan hij ontploffen.” Als kind was hij veel emotioneler dan hij vandaag is. Hij heeft de lat voor zichzelf altijd zeer hoog gelegd.

Hij moest en zou elk gezelschapspelletje winnen. Van monopoly tot pingpong. Voetbal is nooit zomaar een spel geweest. Hij kon kwaad worden als het niet liep zoals hij dat wilde. Als anderen niet zagen wat hij zag, kon hij bijzonder brutaal uit de hoek komen - hallo Toby Alderweireld? Hij kon moeilijk om met onrechtvaardigheid. “Op dat vlak lijkt hij op zijn moeder”, voegde zij eraan toe. Ook een vuurpijl.

Op het Sint-Jan Berghmanscollege in Genk hebben medeleerlingen zijn grenzen leren kennen. Zijn vrienden hadden een spelletje waarbij je iemand in de nek mocht slaan. Treiterijen waar De Bruyne moeilijk mee omging. Toen een van zijn kameraden te ver ging, vloog hij ferm uit. En pakte hij hem terug - hallo Mikel Arteta?

Gevoel voor humor

Wanneer hij zulke anekdotes uit het verleden wordt geconfronteerd, rolt De Bruyne doorgaans met de ogen. De perceptie laat hem koud, maar hij vindt dat media een verkeerd beeld kunnen schetsen. Of dat supporters overhaaste conclusies trekken uit bepaalde spelfases. Buitenstaanders noemen hem wel eens arrogant, zijn vrienden en ploegmaats vinden hem een zoeteke. De waarheid ligt ergens tussenin.

Ondanks zijn onverzadigbare drang naar perfectie vindt De Bruyne van zichzelf dat hij niet de moeilijkste is. Is ook zo, beamen mensen die lang met hem werkten. Dat kwaaie, gejaagde masker dat hij op het WK opzette en even liet zien tegen Arsenal draagt hij 95 procent van de tijd niet. Doorgaans is hij de rust zelve. Sommigen hebben hem wel eens gezegd dat hij te rustig is en dat hij alles als normaal beschouwt. De relativiteit van de dingen.

Uit de speekseltesten die zijn werkgever Manchester City met regelmaat uitvoert op de vooravond van een match, blijkt dat zijn stressniveau bijzonder laag ligt. “Onder nul zelfs” grapt hij daarover. Alleen wanneer hij op het veld stapt, zien ze een hele andere persoonlijkheid.

“Het zijn twee verschillende Kevins”, zei hij ooit aan BleacherReport. “Nu is deze Kevin chill. Maar op het veld ben ik soms a little bastard, you know? Een kleine klootzak.”

Na zijn vervanging op Arsenal woensdag liet De Bruyne ook zijn andere kant zien. De humor toen hij met lege drankbekers werd bekogeld door de supporters van de tegenpartij - hij controleerde er zelfs een ostentatief met de voet. Op Instagram stuurde hij hen een bedankje achterna. Guitigheid die zijn vrienden ook kennen. Die speelse steek.

Na het laatste fluitsignaal viel hij in de armen van Arteta. Een knuffel om het goed te maken en alles te vergeten. Terug vriend, Mikel.

Zo zit De Bruyne ook in mekaar. Lang blijft iets nooit hangen bij hem.

Hij is een meester in het relativeren. The heat of the moment uitgezonderd dan.

