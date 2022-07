De twee Brabanders die Club Brugge leiden hebben goed gekeken naar Anderlecht en hebben vooral gezien hoe het niet moest

Hans Vandeweghe is sportjournalist bij De Morgen.

België is het Duitsland van de kleine voetbalcompetities geworden. Het Bayern van België is Club Brugge en dat heeft het voor de helft aan zichzelf te danken, en voor de andere helft aan Royal Sporting Club Anderlecht en in mindere mate aan Standard de Liège.

Dat die laatste club het niet meer trekt in het door Vlaanderen gedomineerde voetbal en als regionaal boegbeeld mee ten onder gaat met Wallonië, daar zit nog enige logica in. Maar Anderlecht? In de nog te schrijven geschiedenis van de Jupiler Pro League in de 21ste eeuw zal aan de teloorgang van de hoofdstedelijke grootheid meer dan één hoofdstuk worden gewijd.

Wie had ooit kunnen voorspellen dat het fiere, haast aristocratische paars-wit een meeloper zou worden, vijf jaar lang geen prijs meer zou pakken?

Niemand? Toch wel. Ik ken iemand. Ik leerde hem kennen in 2001. Hij was toen makelaar en is dat nog steeds. In 2003 zei hij: “Let op mijn woorden: Herman Van Holsbeeck gaat nu naar Anderlecht. Hij heeft Lierse naar de kloten geholpen en binnen vijf jaar is Anderlecht naar de kloten.” In een moeite deed hij de mechanismen achter de teloorgang haarfijn uit de doeken.

De makelaar, met wie ik nog steeds contact heb, herinnert mij af en toe aan zijn profetische woorden. De man zijn groot gelijk kwam wat later dan verwacht, maar dat had dan weer vooral te maken met het instituut dat zich zo moeilijk liet slopen. Anderlecht won zijn laatste titel en supercup (twee prijzen) in 2017.

Anderlecht was een vehikel geworden om een aantal mensen slapend rijk te maken, wel vaker de finaliteit van het voetbal. Zolang de omloopsnelheid van het voetbaltalent in Neerpede hoog bleef, en op de in- en uitgaande transfers genoeg kon worden getoucheerd via de juiste tussenpersonen, was al de rest (ook het sportieve) bijkomstig.

De spelers en staf van Club Brugge vieren hun overwinning in de Belgische supercup. Ook dit seizoen beginnen zij als favoriet aan de competitie. Beeld Photo News

De twee Brabanders die Club Brugge leiden hebben goed gekeken naar Anderlecht en hebben vooral gezien hoe het niet moest. Uiteraard is persoonlijke verrijking ook hen niet vreemd, getuige daarvan de recente verkoop van hun aandelen aan een Amerikaanse investeerder. Met dat verschil dat ze pas cashten nadat ze van hun club het powerhouse van het Belgische voetbal hadden gemaakt en de club ook nog eens beter werd van die transactie.

Zo’n handelswijze heeft een naam: goed beheer. Dat ze daarvan de vruchten konden plukken met een Anderlecht in volle dégringolade was toeval, maar maakt het des te pijnlijker. Club is nu voor de derde keer op rij kampioen geworden en voor de vierde keer in vijf jaar. Het heeft nog wel even te gaan voor het echt het Bayern van België is; die van München zijn voor de tiende keer op rij kampioen.

Club Brugge is niet onklopbaar, ook vorig jaar niet. Gent speelde vier keer tegen de kampioen en won drie keer. Die ene keer dat het verloor, thuis en onterecht, heeft het rechtgezet in de terugwedstrijd in Brugge. Alles opgeteld werd het 10-1 voor de Gentenaars. Maar Gent haalde play-off 1 niet, Club wel en daarin knikkerde het Union van de leidersplaats om die niet meer af te staan. Zo werkt een competitie. Je mag al eens een aantal wedstrijden minder zijn, maar regelmaat loont.

Het seizoen 2022-’23 wordt onverwacht spannend. Toen iedereen ervan uitging dat er nog een tijdje met achttien in eerste klasse zou worden gevoetbald, kwam een onverwachte aap uit de mouw: vanaf 2023 zijn er weer zestien ploegen, een play-off 1 met zes ploegen en de punten blijven gehalveerd. Dat was een nederlaag voor Club Brugge, dat de halvering van de punten liever zag verdwijnen omdat die ingreep de verdienste van de regelmaat in het reguliere seizoen teniet kan doen. Terug naar zestien was ook een nederlaag voor de kleine clubs die nu al badend in het zweet wakker worden van het schrikbeeld van drie rechtstreekse dalers.

Ondertussen is gebleken dat de salarissen nieuwe recordhoogtes hebben bereikt. De meeste clubs hebben een negatief eigen vermogen of geen buffer. In het plan van de nieuwe CEO van de Pro League, Lorin Parys, wordt voor het seizoen 2023-’24 een negatief eigen vermogen bestraft met puntenaftrek.

Dat wordt nog leuk: clubs die zich in de winter blauw betalen aan salarissen van inderhaast inkomende spelers om hun seizoen te redden, om vervolgens een seizoen later punten te moeten inleveren. De inzet van het komende seizoen is niet wie kampioen wordt, wie play-of 1 haalt en wie Europees mag spelen. De belangrijkste strijd van 2022-’23 is financieel-economisch.