De trainerscarrousel in België draait weer op volle toeren

AA Gent gaat verder met Hein Vanhaezebrouck, de andere Belgische topclubs beginnen het volgende seizoen met een andere coach. Of volgt Felice Mazzu Vincent Kompany toch niet op bij Anderlecht? Een stand van zaken.

Anderlecht: Kompany out, Mazzu in?

Exact drie jaar en één week na zijn spectaculaire terugkeer scheiden de wegen van RSC Anderlecht en Vincent Kompany (36) in onderling overleg. Een duidelijk verschil in visie op het afgelopen seizoen én op de toekomst hebben tot deze echtscheiding geleid.

Op woensdag 11 mei, iets voorbij het middaguur, gaf Kompany zijn vooruitblik op het tweede duel met Antwerp in de Champions’ play-offs. Vier dagen eerder had Anderlecht zijn beste wedstrijd van de play-offs gespeeld en The Great Old geklopt met 0-4. Bij winst in de return was Anderlecht zeker van de derde plek en Europees voetbal. “Of het seizoen van Anderlecht in dat geval geslaagd zou zijn?”, klonk een vraag. Kompany: “Mannen, ik ga eerlijk zijn: het seizoen van Anderlecht is al geslaagd. Dat is een gedurfde uitspraak, maar ik doe ze toch.”

Het was de eerste keer dat er echt ruis zat op de relatie tussen Kompany en het bestuur van Anderlecht. Zij verwachtten toch een ambitieuzer discours van hun coach. Anderlecht had geen overschot op weg naar de Champions’ play-offs. Ze speelden belabberd op Kortrijk en als de cameraman in Cercle Brugge-AA Gent tijdig op post was, dan stonden de Buffalo’s van Hein Vanhaezebrouck in de top vier en niet Anderlecht.

Bovendien kreeg Anderlecht op speeldag één van de Champions’ play-offs dé kans om zich helemaal in de race om de tweede plaats te lanceren, maar ging het kwalijk onderuit op Union. Nog maar eens en niet voor het laatst. Anderlecht heeft nooit meegedaan om de knikkers. Dat Kompany zich daar schijnbaar makkelijk bij neerlegde, zat niet lekker op Neerpede.

De uitspraak over het geslaagde seizoen beroerde eveneens omdat Anderlecht in de beker tegen AA Gent de kans op de eerste trofee in vijf jaar had laten liggen. Om van een geslaagd seizoen te spreken had Kompany beter moeten doen dan de 1 op 6 tegen Vitesse en de Europese uitschakeling, beter dan de 1 op 9 tegen Gent en zeker beter dan de 0 op 12 tegen Union.

Over naar de catacomben van het Jan Breydelstadion, anderhalve week later, waar Kompany zijn laatste interview als coach van Anderlecht gaf. Hij refereerde andermaal aan de jeugdigheid van zijn elftal. “Ik ben zo, zo, zo fier op deze jongens. Maar de realiteit vandaag is dat één speler van Club Brugge even duur is als de hele kern van Anderlecht.”

Weer een vreemde boodschap, want ondanks de precaire financiële situatie van Anderlecht was het budget de laatste drie jaren stelselmatig omhoog gegaan. Van Crombrugge, Gómez, Murillo, Cullen, Olsson, Ashimeru, Refaelov, Verschaeren, Zirkzee, Kouamé, dat zijn toch geen broekventjes? De totale marktwaarde van de spelerskern van Anderlecht bedraagt net geen 100 miljoen euro.

Afgelopen maandag werden op Neerpede geanimeerde gesprekken gevoerd tussen voorzitter Wouter Vandenhaute, CEO Peter Verbeke en Kompany. Iedereen mocht zijn mening geven over het afgelopen seizoen. En hoewel er geen harde woorden vielen, werden de breuklijnen door het verschil in visie alsmaar duidelijker. Kompany deed in zijn ogen méér dan hij kon, het bestuur van Anderlecht vond dat er meer in zat. Het communiqué volgde woensdagavond.

Anderlecht moet Kompany geen ontslagvergoeding betalen. Beide partijen vonden wel een financieel akkoord, want Kompany had nog een lopende verbintenis tot 2024.

Waar ligt zijn toekomst nu? De directie van de Engelse tweedeklasser Burnley heeft een meerjarig contract klaarliggen voor Kompany, tenminste als hij zijn jawoord geeft. Kompany is de eerste keus van de Amerikaanse eigenaar Alan Pace en mag zijn eigen staf samenstellen. Het is wachten op een finale doorbraak.

Het duo Vandenhaute-Verbeke hoopte op stabiliteit maar krijgt een woelige zomer in de plaats. Verbeke moet voor het eerst de transfermarkt op zonder de ruggensteun van Kompany, die toch een paar spelers over de streep heeft getrokken.

Felice Mazzu (56) is topkandidaat om Kompany op te volgen. De succescoach van Union leek op weg om daar een nieuwe overeenkomst te tekenen, maar een gesprek met Anderlecht heeft hem mogelijk op andere gedachten gebracht. De onderhandelingen lopen, een akkoord is er nog niet en zou ten vroegste voor begin volgende week zijn. Mazzu zou zijn volledige staf willen meenemen naar het Lotto Park. Mocht de piste-Mazzu toch afspringen, dan heeft Anderlecht nog andere ijzers in het vuur.

Club Brugge: Schreuder out, Hoefkens in

Met de komst van Carl Hoefkens (43) als hoofdcoach wordt de jeugd nog belangrijker in Brugge. Er is namelijk ‘het plan 2023’, dat in 2018 concreet werd. Het jaar waarin Club Hoefkens weer binnenhaalde als talentencoach. Het grotere doel: in 2023 met vijf eigen opgeleide jeugdspelers op het hoogste niveau spelen. “En we gaan niet rusten vooraleer we die ambitie hebben gerealiseerd”, sprak Hoefkens een klein jaar geleden.

Hij was dan al opgeklommen tot assistent-coach van Philippe Clement en droomde ervan “op een dag” T1 te zijn. Waarna hij eraan toevoegde: “Op een zo hoog mogelijk niveau.” Wel, hoger kun je binnen deze landsgrenzen niet debuteren als hoofdcoach.

Club is uitgegroeid tot het instituut van België. De vaste ambassadeur in de Champions League. Een ploeg die geschiedenis wist te schrijven met drie titels op rij. Dan heb je als beginnende T1 grote schoenen te vullen.

Het schrikt Hoefkens evenwel niet af. Club is overtuigd van zijn tactisch inzicht, zijn peoplemanagement, zijn werkijver en zijn flexibiliteit. Maar bovenal past Hoefkens perfect binnen de ideologie van de landskampioen. Club wil meer dan ooit – door de evolutie van het internationale voetbal – het verschil maken door jonge spelers te integreren in zijn A-kern. Op voorwaarde dat de lat even hoog blijft liggen: wínnen.

Het is aan de Nusa’s, Mbamba’s en Sandra’s van deze wereld om straks de stap voorwaarts te zetten, onder het rekenschap van Hoefkens. Een coach die naar eigen zeggen steeds de voorkeur zal geven aan jonge spelers als ze de kwaliteiten tonen, en de jongste jaren een grote rol speelde in onder meer de ontwikkeling van Charles De Ketelaere.

Dat Clement eerst naar het Waasland en naar Limburg moest vooraleer hij voluit zijn kans kreeg bij Club had alles te maken met het momentum. Club staat dezer dagen verder dan na het vertrek van Michel Preud’homme. Eén titel zijn er intussen vijf geworden onder het bewind van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. De kwalificatiewedstrijden voor Europa zijn dan weer ingeruild voor een rechtstreeks Champions League-ticket.

Hoefkens was afgelopen winter al een denkpiste, toen AS Monaco om Clement kwam. Maar omdat Club op dat moment met zijn rug tegen de muur stond – Union stond zeven punten los – opteerde het bestuur voor iemand met al meer kiloervaring. Nu Club weer een oase van rust lijkt en het nieuwe seizoen er op een serene manier wordt voorbereid, acht men de tijd rijp voor Hoefkens.

Opvallende nieuwkomer in de Brugse staf is trouwens Paul Okon. Als speler pakte hij één landstitel en twee bekers met Club. In het buitenland speelde hij voor Lazio Roma, Middlesbrough en Fiorentina. Vrijwel meteen na zijn spelerscarrière werd de Australiër trainer, vooral in eigen land bij de nationale jeugdploegen en eersteklasser Central Coast. Vorig jaar verhuisde Okon samen met zijn gezin terug naar Brugge. Hij zal Hoefkens samen met Rik De Mil flankeren. Die laatste werkt intussen zeven jaar bij Club.

Antwerp: Priske out, Van Bommel in

Mark van Bommel (45) moet The Great Old naar succes leiden volgend seizoen. De laatste details werden begin deze week afgerond en dus stond niets een tweejarig contract nog in de weg.

Van Bommel stapte gisteren vol vertrouwen en met de glimlach de parking op aan de Bosuil. Hij is de opvolger van Brian Priske, die afgelopen maandag aan de kant werd geschoven.

Van Bommel heeft een enorm palmares als speler. Succesvol bij PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan. Titels gepakt, de Champions League gewonnen, een WK-finale gespeeld. Gevoetbald met grote namen als Lionel Messi en Ronaldinho.

Als trainer lukt het voorlopig allemaal wat minder. De passie die hij als voetballer had, probeert hij over te brengen op zijn spelersgroep. Maar zowel bij PSV als bij Wolfsburg werd zijn contract vroegtijdig beëindigd na tegenvallende resultaten.

Het weerhield Antwerp niet om Van Bommel aan te stellen als nieuwe T1. “Ik sta voor agressief voetbal, met druk naar voren”, zei hij aan de clubmedia. “Ik ben trots dat ik hier trainer mag zijn, bij een club die ambitie en traditie uitstraalt.”

In Antwerpen gelooft men in zijn voetbalvisie en zijn kwaliteiten, is men ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Ingefluisterd door Marc Overmars, die sinds kort de sportieve lijnen uitzet én die Van Bommel al heel lang kent.

De trainer neemt met Andries Ulderink, John Stegeman en wellicht ook Jürgen Dirkx een aantal landgenoten mee in zijn technische staf. Veel tijd hebben de Nederlanders niet. Op 17 juni staan de fysieke tests gepland, drie dagen later start de voorbereiding. Op 21 juli treedt Antwerp al aan in de tweede voorronde van de Conference League.