De toekomst oogt onzeker voor Romelu Lukaku: welke opties heeft de Belgische spits als hij Chelsea verlaat?

“Op het veld moet ik mij vrij als een vogel voelen. Ik ben het type speler dat op ieder niveau het verschil wil maken. Maar de trainer heeft me opgeofferd. Écht de waarheid. Hij heeft me voorin in een dwangbuis gestoken. Oké, ik begrijp zijn dilemma. Hij kan zijn team niet aanpassen aan één speler. Ik bedoel maar: waarom hebben ze mij dan in godsnaam gekocht? Niemand betaalt zoveel om mij als speler te verstikken. (…) Je voelt de spanningen binnen het clubmanagement groeien. Ik ben hun grootste investering ooit. En ik voel me hier niet gelukkig. Ik kost gewoon te veel om zomaar ongelukkig te blijven.”

Bovenstaande quote komt met een bijsluiter. Ze is NIET afkomstig uit de mond van de Romelu Lukaku. Wanneer hij aan het eind van zijn loopbaan, in zijn biografie, terugblikt op zijn tweede passage bij Chelsea, kan hij misschien wel inspiratie opdoen in ‘I Am Zlatan Ibrahimovic’. Het eerste boek dat een ghostwriter in naam van Zlatan schreef. Daarin rekent de Zweedse spits met de scherpe tong af met Pep Guardiola. Trainer in dat ene jaar dat Zlatan bij FC Barcelona speelde.

Zlatan en Guardiola bij Barcelona: op het eind konden ze niet meer door dezelfde deur. Beeld afp

Ultieme crash met Tuchel

In de zomer van 2009 was de kampioenenmaker van Inter het missende puzzelstukje voor een club die net de Champions League had gewonnen. Barcelona betaalde een clubrecord van 69,5 miljoen euro. Uiteindelijk vond Zlatan nooit écht zijn draai in Camp Nou — ondanks 21 goals en 13 assists.

Met Guardiola was er nooit een klik. Aan het eind van het seizoen ging de miscast brutaal de confrontatie aan met zijn trainer. “Eén van mijn maten vertelde me: ‘Zlatan, het is alsof Barcelona een Ferrari heeft gekocht, maar ermee rijdt alsof het een Fiat is. Guardiola heeft van mij een simpelere en slechtere speler gemaakt.”

Ongetwijfeld ziet Lukaku ook een parallel tussen de situatie van Zlatan toen en die van hem nu bij Chelsea. Gelijkaardige frustraties heeft hij nog niet geuit. Niet en plein public, wel in besloten kring. Zelf had hij er ook zoveel meer van verwacht. Ook van de samenwerking met coach Thomas Tuchel. Het lijkt gewoon wachten op die ultieme crash.

Lukaku schudt de hand van zijn trainer na de finale van de FA Cup. Beeld AP

Sterke start

Over het moordende voorspel, zijn start met vier goals in vier matchen, praat niemand meer. Over hoe hij bij zijn debuut tegen Arsenal bewaker Pablo Mari de vernieling in speelde. Hoe zijn trainer toen, tongue in cheek, voorspelde dat Lukaku voor de jaarwisseling 50 tot 60 goals zou maken. Onderweg is de aanvaller dat krediet kwijtgespeeld. Uitgedoofd. Naar het beeld van die bal op de paal tegen Crystal Palace, zondag.

A huge chance for Lukaku and Ziyech!#EmiratesFACup pic.twitter.com/T3BrqzOPD0 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 17 april 2022

Binnen het technisch management van Chelsea weigeren ze tot nu toe te geven dat Big Rom een mismatch is. Excuses zijn er afdoende. Er wordt op gewezen dat Lukaku met amper één week voorbereiding in de benen arriveerde, zonder voldoende basis. Dat een enkelblessure in de herfst en de daaropvolgende Covid-besmetting hem van de rails heeft geduwd. En dat het bewuste interview aan Sky Italia, waarin hij zijn heimwee naar Milaan uitdrukte, zijn situatie hem evenmin heeft geholpen. Aanpassingspijn.

Lukaku scoorde in zijn debuutmatch voor Chelsea meteen tegen Arsenal. Beeld REUTERS

Wereldspits

Ondertussen wordt er voorzichtig nagedacht over een uitweg. Het is wachten op de overname van de club en de plannen van de nieuwe eigenaars. Toch beseffen Lukaku en zijn entourage dat ze niet dezelfde kaarten meer in handen hebben als vorige zomer. Herinner u nog die persconferentie op EURO 2020, waarop hij zelfbewust zei: “Lewandowski, Benzema, Cristiano Ronaldo, Kane… Spitsen van wereldniveau. Maar van mij zeiden ze altijd dat ik maar in ‘goeie vorm’ was. Wel, de laatste twee jaar heb ik bewezen dat ik ook in dat rijtje thuishoor.”

Lukaku kust de kampioensbeker bij Inter. Beeld Photo News

Manchester City won info in voor een kampioenenmaker — 30 goals, 10 assists. Chelsea verpulverde uiteindelijk zijn transferrecord voor een spits die aan de hielen van de top likte. In de choreografie van Antonio Conte mocht hij hollen met het gezicht naar doel. Zoals Erling Haaland. Spitsbroer Lautaro Martínez en de vleugelspelers zorgden voor de snelheid en ruimte die hij nodig had om optimaal te presteren. Bij Chelsea heeft Tuchel geprobeerd om hem met een schoenlepel in zijn systeem in te passen. Met de spelers rondom hem is er zelden een connectie gevonden. Outcast.

Wanneer de transfermarkt straks opent, zal hij niet de speler zijn die de dominostukjes doet vallen. Real Madrid zet vol in op Kylian Mbappé en heeft nog Karim Benzema in zijn rangen. Man City vecht met Real om Haaland. Barcelona heeft forse schulden, maar droomt hardop van Robert Lewandowski. Bayern hoopt zijn trefzekere spits aan boord te houden. Harry Kane lijkt bij Tottenham te zullen blijven. Bij Liverpool is Jürgen Klopp geen aanhanger van een type-Lukaku. Man United grijpt niet terug naar een aanvaller die er mislukte. Juventus heeft zijn miljoenen al uitgegeven aan Dusan Vlahovic. AC Milan sluit Lukaku zelf uit.

Met Darwin Nuñez (Benfica) en Christopher Nkunku (Leipzig) draaien nu ook twee jongere spelers mee in de carrousel. En groot zal de keuze voor Lukaku straks niet zijn, gezien het prijskaartje en zijn loon. PSG zoekt nog een aanvaller, maar mikt momenteel op een kneedbaarder profiel. Bij Atlético heeft Diego Simeone altijd wel iets gevoeld voor een stevige, ouderwetse negen. En dan is er nog Inter…

Beeld ANP / EPA

De bladzijde van Zlatan

Ondanks zijn halsoverkop vertrek zit er nog altijd een beetje van Inter in Lukaku. Iets wat hij naar verluidt ook niet nalaat te benadrukken in WhatsApp-verkeer met oud-ploegmaats. Het is op basis van die berichten dat de Italiaanse media een transfersoap warm houden. Zijn onbewuste flirts in emoticons en conversaties — een kwestie van interpretatie. “Se mi volete, se mi riprendete, io ci sono…”, zoals de Gazzetta dello Sport tien dagen geleden onthulde. “Als je me terugwil, als je me terug kan halen, weet je waar je me kan vinden...”

Lukaku en een vertegenwoordiger van Roc Nation, dat zijn commerciële belangen behartigt. Beeld Instagram

Bij Inter reageren ze momenteel lauw. Er moet eerst worden verkocht. En liever zet de club in op een speler wiens waarde straks kan verveelvoudigen dan op een aanvaller die in 2023 dertig wordt. Het draait allemaal om de cijfertjes.

In de biografie van Zlatan zit nog een bladzijde die Lukaku er eventueel uit kan scheuren. De slinkse manier waarop zijn makelaar, Mino Raiola, Barcelona dwong om hem voor een prikje te verkopen. De ruzie met de trainer (“Je hebt geen ballen, coach”) en een flirt met grote concurrent Real Madrid als voornaamste troeven.

Zlatan: “Met dank aan één man lag mijn prijskaartje 45 miljoen lager. Twee derde van de prijs eraf.”

Lukaku legt zijn hoop bij raadsman Federico Pastorello.

Lukaku vergeleken met andere topspitsen: