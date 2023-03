De Tirreno van Wout van Aert: geen ritzege, maar toch is de opdracht volbracht

Het is bijna vijf jaar geleden: Wout van Aert (28) die na een rittenkoers zonder ritzege terugkeert naar huis. En toch was het een goede Tirreno-Adriatico.

Het is geleden van de Ronde van Oostenrijk van 2018 dat Wout van Aert een rittenkoers reed en nadien naar huis terugkeerde zonder etappezege. Nadien volgde een indrukwekkende lijst met elf opeenvolgende grote en kleine rondes waarin hij minstens één rit won. Aan die reeks van bijna vijf jaar is een einde gekomen.

Wie de koers slechts vanop afstand volgt, zal zijn conclusie snel klaar hebben: dit was geen goede week voor Wout van Aert. Klopt niet. Zijn belangrijkste ambitie heeft hij waargemaakt: schaven aan zijn conditie, slijpen aan zijn vorm. Hij heeft wedstrijdritme opgedaan, hij heeft hard gekoerst, hij heeft afgezien. Resultaat daarvan is dat Van Aert vandaag fysiek beter is dan zes dagen geleden. Die opdracht is volbracht.

Ook mentaal was de Tirreno een opsteker: in vergelijking met zijn ‘Vlaamse’ concurrenten – Van der Poel en Girmay – maakte hij veruit de beste indruk. Bergop deed hij vaak beter dan de punchers Alaphilippe en Pidcock. Maar natuurlijk steekt het dat hij niet gewonnen heeft. Van Aert is een winnaar pur sang. Ook al was een etappezege niet zijn eerste bekommernis, hij had heel graag een ritje meegepikt.

Niet klaar voor de tijdrit

Na Filippo Ganna was Van Aert de beste tijdrijder aan de start van de Tirreno, maar hij speelde niet mee voor de prijzen. Hij werd pas 45ste, op 1:14 van de Italiaan. Van Aert deed zelfs geen poging. Op de persconferentie voor de start vertelde hij waarom: “Ik heb mijn tijdritfiets nu net voor de eerste keer aangeraakt sinds de Tour van vorig jaar. Tijdrijden is pas in de zomer weer een doel.” Na een winter waarin hij aan veldrijden deed en zich moest haasten om klaar te zijn voor de klassiekers (na zijn ziekte) was er gewoon geen tijd om te trainen tegen de klok. Van Aert was simpelweg niet klaar voor een topprestatie.

Sprintetappes te gevaarlijk

Had hij ook vooraf aangekondigd: “Ik ga niet meesprinten.” Omdat het zijn corebusiness niet is. Mannen als Philipsen en Jakobsen zijn intrinsiek sneller. “Tenzij er een groene trui op het spel staat, gaat Wout zich niet moeien in een massaspurt”, zei ploegleider Arthur van Dongen. Van Aert: “Het blijft gevaarlijk. Ik wil geen risico lopen op een zware valpartij vlak voor de klassiekers.”

Op de ochtend van rit 3 klonk dat een beetje anders. Van Aert liet toen een opening: “Als het een zware finale is, kan ik tijdens de koers nog beslissen om misschien mee te spurten.” Lees: dan wordt het minder gevaarlijk omdat de groep wellicht kleiner zal zijn en heeft hij meer kans omdat de snelheid van de snelle mannen afgebot zal zijn. Door de waaiers in de finale werd het een zware koers, en Van Aert probeerde zich te plaatsen, maar tegen het duo Van der Poel-Philipsen had hij geen kans. Al helemaal niet in zijn eentje, zonder lead-out.

Beeld Photo News

Val in heuvelrit

De donderdagrit, met aankomst in Tortoreto Alto. Van Aert verwees er zaterdagnamiddag nog een keer naar: “Als ik een rit had willen winnen, had het daar moeten gebeuren”, zei hij. Van Aert was super die dag. Als enige van de klassieke coureurs kwam hij bij elke passage bij de besten boven. Met zijn eindschot was winst zeer realistisch, maar anderhalve kilometer voor de voet van de laatste beklimming haakte hij in Tom Pidcock. De twee gingen neer en hun koers was over. Daarmee was zijn grote kans op een etappezege weg. Dat was vloeken. Tegen zijn ploeg zei Van Aert dat hij er anders “dicht bij zou geweest zijn”.

Bergrit in dienst

Deze Tirreno telde één bergrit: de donderdagetappe naar Sassotetto-Fonte Lardina. Van Aert won in het verleden al bergetappes, zoals die met de dubbele passage over de Mont Ventoux in de Tour 2021, maar dat was uit de vroege vlucht, met een aankomst in het dal. Een bergrit met aankomst boven is voor hem te hoog gegrepen. Van Aert is een oersterke mens, maar nog altijd geen klimmer. De jongens die die dag voor hem eindigden, waren klassementsrenners, mannen die 15 tot 20 kilo minder wegen dan hij. Van Aert koos voor de enige juiste optie: zich in dienst stellen van kopman Primoz Roglic. Hij werkte onderweg hard en liet het op de col lopen. Meer had hij daar niet te winnen.

Muri zijn te steil

Hij wilde graag in de zaterdagrit. Hij mocht ook van de ploeg. Jumbo-Visma hoopte op een scenario waarin Roglic zijn trui zou houden en Van Aert de rit zou winnen. Het lukte niet. De twintig beklimmingen onderweg – meer dan in Luik-Bastenaken-Luik – waren van het goede te veel. Ze waren gewoon te steil. “Het leek meer op de Muur van Hoei dan op Luik”, zei Van Aert. Wie hem niet gelooft moet er de daguitslag maar bijnemen: het waren opnieuw de klimmers die voor de prijzen reden. Quasi onbegonnen werk. En toen kwam collega Wilco Kelderman nog ten val, waardoor onze landgenoot als laatste Jumbo-man over Roglic moest waken. Daarmee was de laatste kans op een ritzege helemaal gaan vliegen.