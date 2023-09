De tijdrit winnen in zijn regenboogtrui, met minder is Evenepoel niet tevreden

Vorig jaar reed Remco Evenepoel de Vuelta-tijdrit tussen Elche en Alicante op voor hem bekend terrein, namelijk de trainingswegen rond zijn Spaanse thuishaven Calpe. Dat maakte dat hij een paar keer grondig kon verkennen. Hij liet door zijn mecanicien een groter voorblad met zestig tandjes monteren. “Verkennen heb ik nu niet gedaan”, zegt Evenepoel, “omdat het parcours niet zo speciaal is en omdat het lang reizen was naar Valladolid.”

Ruim 5 kilometer korter dan vorig jaar (30,9 kilometer in 2022; 25,8 nu) en iets technischer (15 bochten in plaats van 7). Dat zijn, kort samengevat, de karakteristieken van de enige individuele tijdrit in deze Vuelta. Op de grote, kaarsrechte wegen kan Evenepoel ongetwijfeld zijn aerodynamica kwijt. “In het verwachte droge en windstille weer wordt het een snelle tijdrit. Ik schat dat we er 27 à 28 minuten over rijden. Met een goed plan kun je hier zeker een zaakje doen als klassementsrenner.”

Roglic en Ganna

Cruciaal wordt de tijdrit niet in het geheel van de Ronde van Spanje, denkt Evenepoel. “Maar ik wil wel graag mijn tweede ritzege grijpen, in die regenboogtrui. Dat is het eerste doel.”

Twaalf maanden geleden bleef de concurrentie vrij beperkt. Uiteraard was er Primoz Roglic, de enige die het verschil binnen de minuut kon houden (0:48). Rémi Cavagna (1:00) slaagde daar net niet in. João Almeida en Juan Ayuso finishten toen op ruim twee minuten. Nu krijgt Evenepoel naast opnieuw olympisch kampioen tijdrijden Roglic ook af te rekenen met Tour-tijdritwinnaar Jonas Vingegaard, Stefan Bissegger en vooral tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. “Dat ik Ganna kon verslaan in Stirling, op een WK-parcours dat hem op het lijf was geschreven, neem ik wel mee in het achterhoofd. Het geeft me een enorme motivatie.”

Doel nummer twee voor Evenepoel: zoveel mogelijk tijd pakken op de concurrentie in een discipline die hem het best van alle klassementsrenners ligt. De verschillen zijn voorlopig klein. “Toch ben ik tevreden met de huidige situatie. Zonder die mindere dag en die 32 seconden tijdverlies stond ik er nu een veertigtal voor. Maar dat is koers. You win some, you lose some in een grote ronde. Ik moet dat accepteren.”

Waar hij op hoopt? “Rond de halve minuut zou heel mooi zijn. Dat is hoog mikken, want Roglic, Vingegaard en Ayuso zijn in topvorm.”

Castelli-shirt

Evenepoel slaagde er de voorbije dagen in om zich van alle mogelijke leiderstruien te ontdoen, zodat hij de tijdrit in zijn regenboogtrui kan rijden. “Supertof! Ik kijk ernaar uit. Dat gaat een paar wattjes verschil maken.”

Dat een Castelli-shirt van eigen huis comfortabeler zit en zelfs sneller is dan een van de organisatie relativeert Evenepoel. “Persoonlijk wen ik vlot aan nieuwe kledij of materiaal. En sneller? Dat vind ik kort door de bocht. Flauw excuus ook als je niet wint in een leiderstrui. Vingegaard, in het geel in de Tour, en ik, in het rood vorig jaar in de Vuelta, bewezen alvast dat het kan.”

Een voordeel was dat Evenepoel in de dagen voor deze tijdrit gespaard bleef van tijdrovende podiumverplichtingen en persconferenties. “Het scheelde qua recuperatie. Ook dat was belangrijk.”