De Teide op Tenerife, vruchtbare grond voor wielersucces

Hij heeft in de wielerwereld bijna mythische proporties aangenomen. Zonder hoogtestage op de flanken van de Teide op Tenerife tel je in het peloton amper mee. Wat is het geheim van deze vulkaantop?

Wielerploegen moeten er vroeg bij zijn als ze hun renners voor het begin van komende seizoenen nog willen onderbrengen in hotel Parador de las Cañadas del Teide. Ploegleider Nikolas Maes van Lotto-Dstny probeerde kamers te reserveren voor februari 2024 en 2025, vertelde hij onlangs, maar kreeg te horen dat het hotel in de slagschaduw van de vulkaantop op Tenerife al volgeboekt was. Andere teams waren hem voor geweest.

Afgelopen weekeinde kreeg de Teide weer ineens een welhaast bezwerende klank. Dat Jumbo-Visma zo domineerde in zowel de Omloop als Kuurne-Brussel- Kuurne, met winst voor Dylan van Baarle en Tiesj Benoot, schreven de renners en de begeleiders bijna eenstemmig toe aan hun wekenlange trainingsstage op de flanken van de vulkaan midden op het Canarische eiland. In het logement met lichtbeige gevels te midden van een desolaat maanlandschap van gestolde lava en rotsblokken was op een hoogte van 2.145 meter het fundament gelegd voor een flonkerend voorjaar.

Effect is er. In deze ijle regionen maakt het lichaam extra rode bloedlichaampjes aan, die zuurstof naar de spieren transporteren. Sporters houden het daardoor langer vol. En passant wordt er gesmeed aan het groepsgevoel, want coaches, verzorgers, monteurs en diëtisten slapen er ook.

Het luistert nauw: Wout van Aert, kopman in de komende klassiekers, besloot maandag na een korte ziekte zijn afdaling naar lagere landen wat uit te stellen om beter in vorm te geraken. Hij offerde zijn deelname aan de Strade Bianche, nu zaterdag, ervoor op.

Geen dopingcontroleurs

Niet dat de waarde van een logeerpartij op Tenerife een ontdekking is. Jumbo-Visma was de concurrentie waarschijnlijk vooral te snel af, het hotel houdt de helft van de veertig kamers vrij voor topsporters. Die zoeken het gebied al veel langer op. Lance Armstrong was in zijn hoogtijdagen geregeld te gast in de Parador. Volgens zijn voormalige ploeggenoot Tyler Hamilton maakte niet alleen het lagere zuurstofgehalte het verblijf aantrekkelijk, de afgelegen ligging verkleinde ook de kans op onverhoeds verschijnen van dopingcontroleurs. Ook Tour-winnaars Bradley Wiggins en Chris Froome bereidden zich met Team Sky voor op de vulkaan.

Het draait om meer dan die 2.000 meter plus. Zo vroeg in het jaar is het weer hier doorgaans veel beter dan in de Alpen, de Pyreneeën en de Sierra Nevada, zij het dat het vorige maand op het eiland toch nog sneeuwde. Er is weinig verkeer. Het hotel zelf heeft intussen jarenlange ervaring met de ontvangst van wielerploegen. Ze krijgen alle ruimte voor de uitvoering van hun programma, pottenkijkers blijven op afstand. Andere gasten oordelen wisselend over de accommodatie; in reviews roemen ze de locatie en het uitzicht op de vulkaantop van 3.718 meter, maar noemen ze de inrichting gedateerd en zijn ze niet erg over het eten te spreken.

Hotel Parador de las Cañadas del Teide is de uitvalsbasis voor tal van profrenners, onder wie Wout van Aert. Beeld Wouter Van Vooren

Wat voor ploegen zeker telt: hoogtemeters maken. Vanaf de Parador dalen de renners voor trainingen af naar zeeniveau en gaan terug naar boven, bijvoorbeeld vanuit Los Cristianos of El Médano in het zuiden. Een busje met begeleiders rijdt vaak mee in het kielzog, de alarmlichten aan. Onderweg passeren ze geregeld recreanten die de Teide op de fiets ook eens willen proberen.

Over brede asfaltwegen, afwisselend tussen wijnranken, aloë vera en pijnbomen, totdat alleen het vulkanische gesteente overblijft, leggen ze tot veertig of vijftig kilometer af voordat ze weer voor het hotel staan. Ze kunnen nog verder, tot aan een kabelbaan, op ruim 2.300 meter. Gruwelijk steil op de flanken is het nergens, het is de lengte van de klim die ertoe doet.

Wiggins rekende een Britse krant voor dat hij voorafgaand aan zijn Tour-zege in 2012 vanaf 1 april tot aan de start in Frankrijk er op Tenerife 100.000 hoogtemeters had opzitten. Van Aert kwam in 2020 in drie weken al tot 41.208, dat kwam al in de buurt van een niet al te zware versie van de Tour de France.

Verveling

Sommige renners koesteren de eenvoud, zo niet de monotonie van het bestaan. De Nederlander Steven Kruijswijk zei in 2017 ter plekke tegen het AD: “Hier boven zitten is de beste voorbereiding. Thuis kun je eigenlijk niet de hele dag niets doen, terwijl je hier wordt verplicht om te rusten. Hier ben je alleen maar bezig met fietsen.”

Anderen hebben meer moeite met het ijzeren ritme van trainen, rusten, eten, slapen, elke dag weer. Afleiding ontbreekt, verveling dreigt. Zelfs de vaak spectaculaire zonsopgang went, bekende Van Aert vorig jaar aan deze krant. Om toch maar eens de zinnen te verzetten monteerde ploegmaat Tiesj Benoot een luidspreker met favoriete tracks op zijn fiets als ze weer eens zo ver omhoog moesten, tegen de Teide op. Dat de groove van ‘The Bad Touch’ van Bloodhound Gang lekker paste in hun pedaalslag was mooi meegenomen.