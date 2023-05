De sympathie ebt stilaan weg, maar Union zit weer volop in de titelrace na zege op Club Brugge

De sympathie van de buitenwereld ebt stukje bij beetje weg. Union Saint-Gilloise toonde zijn sluwe kant tegen Club Brugge door tijd te rekken en te intimideren, maar de Brusselaars doen wel weer volop mee in de titelrace.

Anthony Moris en Siebe Van der Heyden na de zege op Club Brugge: “We hebben weer gevoetbald met onze waarden.” Het verschil met de nederlaag tegen Antwerp vorige week was inderdaad groot. Niet zozeer voetballend - we zagen nog niet het allerbeste Union - wel qua mentaliteit.

Karel Geraerts was blij om die intensiteit terug te zien. “Het teamgebeuren ontbrak tegen Antwerp. Wij kunnen goed voetballen, maar moeten er iets anders aan kunnen koppelen. Anders zijn we een gewone ploeg en dat willen we niet zijn.”

De Union-coach noemde het een “speciale twee à driedaagse” eind vorige week. Waarbij de Brusselaars de koppen bij elkaar staken. Moris: “We hebben de dingen gezegd die gezegd moesten worden.” Van der Heyden: “Gelukkig hebben we een ploeg die met elkaar kan praten.”

Geraerts: “Het was niet echt een groepsgesprek. Maar iedereen mocht het woord nemen. Ik deed dat zelf ook. Zonder geheimen. Ik maakte voor het eerst mijn keuzes collectief bekend, ik vond dat de juiste manier. Weet je: er zijn veel spelers die op de deur kloppen. Die goed trainen en goed invallen. Mijn communicatie was dus heel open. En ik heb een geweldige groep gezien in Brugge. Nu, ik panikeer niet gemakkelijk.”

Union doet dat op het veld evenmin. Ook niet na de late aansluitingstreffer van Vanaken. Het toonde volwassenheid in Jan Breydel. Voetballen met één doel voor ogen: de overwinning. En daar moet alles voor wijken. Zelfs de sympathie van de buitenwereld.

Union liet in Brugge zien dat het een ploeg is die op de zenuwen kan werken. Bij momenten leidde dat tot frustraties bij de thuisploeg en het publiek. Het begon bij Victor Boniface die de thuisfans ging uitdagen na zijn knappe openingsgoal. Nota bene de eerste bal die hij goed raakte.

Christian Burgess vocht in het slot dan weer verbeten duels uit met invaller Romeo Vermant. De Engelsman schuwde daarbij de intimidatie niet. Toen hij nadien een beuk in de rug kreeg van Vermant, bleef hij graag een paar minuten liggen.

Ballen werden weggetrapt, tikken werden uitgedeeld. Union maakte negentien fouten, tegenover zes voor Club Brugge. Er werd zoveel mogelijk en op alle manieren tijd gewonnen. Tempo zat er eigenlijk nooit in de wedstrijd. Eruit gehaald door de Unionisten en door het onvermogen van blauw-zwart om iets met de bal te doen.

Moris noemde het roublardise, sluwheid. Een eigenschap die Union vorig seizoen tekortkwam in de titelstrijd. Het is allemaal wat serieuzer geworden bij de Brusselaars. De naïviteit lijkt eruit. Op en naast het veld. Er zit simpel gezegd meer gif in de ploeg. Het voetbal is uitgekookt en slim. Niet helemaal onlogisch, in sport draait het nu eenmaal om winnen en prijzen pakken.

Voor Union volgen er nu twee belangrijke weken met een dubbele confrontatie tegen Racing Genk. “We zijn nog met drie voor de titel”, grijnsde Moris. “Vorige week waren we zogezegd uitgeteld, nu liggen we weer op schema. Dat is het spel van de pers en de journalisten. Antwerp, Genk en wij hebben elk 33 procent kans om kampioen te worden. Het resterende procent is het beetje geluk dat je moet hebben. We hebben nooit aan onszelf getwijfeld. Ook niet na de nederlaag tegen Antwerp. Geloof mij, alles zal pas beslist worden op de laatste speeldag.”