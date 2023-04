De succesformule van De Mil: hoge druk, Lang in zijn beste rol en het Brugse vierkant

Onder Scott Parker deed hij een beetje zijn zin. Noa Lang ging zelfs op de eigen speelhelft de bal opeisen. Tijdens de interlandbreak ging Rik De Mil intensief aan de slag met de Nederlander, op en naast het veld. “We hebben veel en lang gesproken. In het verleden stond hij te laag en wilde hij te veel dienen als spelverdeler. Ik wil dat hij hoog blijft en tegenstanders pijn doet.”

Zo geschiedde in Mechelen, waar Club zondag met 0-3 ging winnen. Lang werd meermaals foutief afgestopt in de zone van de waarheid. Voor het eerst in tijden, meer dan vijftien maanden om precies te zijn, was hij nog eens bij twee goals betrokken in een competitiematch.

Onyedika voor defensie

In Mechelen bracht De Mil met Onyedika, Nielsen, Rits en Vanaken zijn vier centrale middenvelders aan de aftrap. Meteen het einde van het geschuif met Onyedika, Nielsen en Rits. Een succesformule, zo bleek, met Raphael Onyedika voor de defensie en de anderen in een meer offensieve rol. Het deed denken aan de titelwedstrijd in 2020-2021, toen Philippe Clement op Anderlecht plots voor een 4-2-2-2-variant koos. Balanta, Vormer, Rits en Vanaken vormden toen een vierkant, Lang en De Ketelaere speelden voorin.

Het experiment wierp zondag zijn vruchten af en is straks op Westerlo (15/04) en misschien zelfs thuis tegen Seraing (07/04) en Eupen (23/04) voor herhaling vatbaar.

De tactische aanpak van Parker lag meer in de lijn van die van Alfred Schreuder, met veel balbezit en controlevoetbal. De Mil greep terug naar de beginselen onder Hoefkens, namelijk met hoge pressing op de helft van de tegenstander. “Push, push, push”, klinkt het tegenwoordig weer aan de zijlijn. De Mils principe impliceert zelfs dat Club veelal één-tegen-één staat achterin, met de bedoeling de tegenstander zo hoog mogelijk onder druk te zetten. Pas na de 0-2 kwam KV Mechelen sporadisch in de buurt van Simon Mignolet.

Mignolet haast werkloos

De coach gaf Jorne Spileers tegen Standard de voorkeur op Denis Odoi en Dedryck Boyata en liet de achttienjarige verdediger sindsdien gewoon staan. Met succes, want bij Club keert de stabiliteit achterin steeds meer terug. Standard kreeg nauwelijks een kans, KV Mechelen kwam bijna niet in de buurt van Mignolet. “Ook in Kortrijk heb ik haast niets moeten pakken”, sprak de doelman zondag. Spileers greep zijn kans, Club slikte slechts één tegengoal in de jongste drie matchen.

Nog achterin laat De Mil zijn verdedigers afwisselend met drie of met vier opbouwen, dit met het oog op variatie. Zondag zakte Onyedika zo af en toe tussen zijn twee centrale verdedigers in.

Daar waar Parker de boel wekelijks dooreenschudde en niemand nog wist waar hij aan toe was, kiest De Mil voor duidelijkheid. Een mindere match betekent niet meteen de bank of zelfs de tribune. Onder meer Nielsen, Buchanan en Jutglà kregen zo het vertrouwen na Kortrijk. Die laatste was dan wel niet trefzeker, hij had wel zijn aandeel in de vroege dubbele voorsprong en is opnieuw de vaste nummer negen, om maar een voorbeeld te geven.

De Mil is naar verluidt hard binnenskamers, hij wijst iedereen wekelijks op zijn fouten. Maar hij geeft zijn spelers wel vertrouwen. Een aanpak die tot dusver loont.