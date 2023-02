De strijd om de ziel van Old Trafford gaat tussen twee oliemagnaten

Manchester United wordt een ‘olieclub’. De vraag is welke olie: Britse of Arabische? Bij de overnamestrijd neemt Sir Jim Ratcliffe, oprichter van de petrochemiegigant Ineos, het op tegen Jassim bin Hamad al Thani, een multimiljardair uit Qatar.

Na een donker decennium straalt de zon boven Old Trafford. De ploeg van Erik ten Hag is donderdagavond in de Europa League-kraker tegen Barcelona de favoriet om door te bekeren, dit na een overtuigende 2-2 uit in Camp Nou. Drie dagen later kan de ontwakende voetbalreus uit Manchester voor het eerst in zes jaar een trofee winnen, als het Newcastle United op Wembley weet te verslaan in de finale om de League Cup. Het is de enige Engelse ploeg die nog op vier fronten een prijs najaagt.

Ondertussen kijken de Mancunians reikhalzend uit naar het vertrek van de Glazers, de impopulaire Amerikaanse familie die ’s werelds grootste club in 2005 had gekocht. Vrijdag, toen een voorlopige deadline voor potentiële kopers verliep, meldden zich twee gegadigden. Het ging in beide gevallen om rijke fans. De zeventigjarige Sir Jim Ratcliffe steunde de club uit zijn geboortestad al toen die begin jaren zeventig naar de Tweede Divisie degradeerde. De 44-jarige sjeik en topbankier Jassim bin Hamad al Thani is meer een gloriejager, hij werd fan tijdens het Alex Ferguson-tijdperk.

Fans centraal

Ratcliffe wil van zijn jeugdclub een “baken voor modern, progressief eigenaarschap” maken, waarbij de fans centraal moeten staan. Hij wil de nadruk weer leggen op het ‘Manchester’ in Manchester United. Jassim heeft gezegd dat hij de gloriejaren wil terugbrengen. Via de Raine Group, de Amerikaanse zakenbank die de verkoop begeleidt, hebben de Glazers de partijen gewaarschuwd om zulke beloftes achterwege te laten, omdat ze hen als scheidende eigenaren in een kwaad daglicht stellen.

Jim Ratcliffe. Beeld AFP

Onder de Old Trafford-getrouwen leeft een kleine voorkeur voor de Mancunian, een zoon van een meubelmaker die opgroeide in een sociale huurwoning, naar een openbare school ging en van Ineos een van de grootste petrochemische bedrijven ter wereld maakte. De loyaliteit van Sir Jim richting club en natie is niet oneindig. Zo bezit hij een seizoenkaart voor Chelsea, de club die hij een klein jaar geleden tevergeefs van Roman Abramovitsj heeft proberen te kopen. Bovendien resideert deze brexiteer om fiscale redenen in Monaco.

Zijn vermogen bedraagt naar schatting 23 miljard euro, waarmee hij de rijkste Brit is. Het lijkt voldoende om aan de vraagprijs van 5,7 miljard te voldoen, maar de zakken van zijn Arabische rivaal zijn dieper. Jassim, die op de elitaire officiersopleiding Sandhurst heeft gezeten, kampt echter met het imagoprobleem van Qatar. Voor het emiraat is voetbal een vorm van emancipatie, iets waar het afgelopen WK een poging toe was. Het probeert de greep op het Europese topvoetbal te versterken. Jassims vader Hamad is eigenaar van Paris Saint-Germain, terwijl Qatar Airways op het shirt van Bayern München adverteert.

Liefde voor sport

Voor de Britse regering zou het goed nieuws zijn wanneer een Brit, eentje met een titel, de eigenaar wordt van dat supermerk uit Manchester, zeker omdat de meeste Premier League-clubs in handen van buitenlanders zijn. Aan Ratcliffes liefde voor sport kan niet worden getwijfeld. Hij bezit twee voetbalclubs (het Franse Nice en het Zwitserse Lausanne), een wielerploeg (Team Ineos Grenadiers, voorheen Team Sky) en sponsorde de Keniaanse atleet Eliud Kipchoge bij diens succesvolle poging om een marathon onder de twee uur te voltooien.

Liverpool niet te koop Liverpool staat toch niet te koop. Wel zoekt de Amerikaanse eigenaar John W. Henry, baas van de Fenway Sports Group, naar investeerders. Voor de eigenaar is het aantrekken van een investeerder wel een goede manier om de marktwaarde te bepalen van de club die hij in 2010 voor omgerekend 340 miljoen euro heeft gekocht.

‘Lucky Jim’, een fanatieke bergbeklimmer, profileert zich als een Britse selfmade miljardair die het opneemt tegen het nog grotere geld uit het Midden-Oosten, geld waar stadsrivaal City zoveel aan te danken heeft. Probleem is dat de verkopende partij weinig gevoel voor patriottisch sentiment bezit. De Glazer-familie, eigenaar van American footballteam Tampa Bay Buccaneers, lijkt de club gewoon kwijt te willen aan de kandidaat die het meeste geld biedt. Anders dan voor menig sjeik is voetbal voor de Amerikanen niet meer dan een zakelijke investering.

Mogelijk meldt zich nog een derde kandidaat. Daarbij valt regelmatig de naam van Elon Musk, voor wie het kopen van Manchester United een manier kan zijn om zijn imago op te poetsen, dit na zijn geruchtmakende Twitter-avontuur. Er klinken ook geluiden dat sommige leden van de Glazer-familie nog even willen wachten met de verkoop of er zelfs vanaf willen zien. Die gedachte, de nachtmerrie van de supporters, wordt ironisch genoeg aantrekkelijker nu de club onder Ten Hag weer op weg naar de top is. En meer waard wordt.

Europa League: Manchester United - FC Barcelona, donderdag om 21 uur