De straffe cijfers van Verstappen: 93,6 procent van alle punten, 14 podia en straks 10 zeges op rij

De tribunes zijn voor een keer niet oranje zoals in Zandvoort, Francorchamps of Spielberg. Dit is Monza, de tempel van Ferrari. De Italiaanse renstal heeft zelfs een speciale decoratie verzonnen voor de machines van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Maar zowat alle media zijn bezig met Max Verstappen. Zijn spreekuurtje donderdag was een overrompeling. Er hangt immers een record in de lucht: wint hij de Italiaanse grand prix, dan is dat zijn tiende overwinning op rij. Nog tot zondagavond is Sebastian Vettel mederecordhouder met negen op rij (in 2013).

Verstappen zelf blijft er rustig bij. “Het is nooit een doel op zich geweest, ook al omdat ik nooit dacht dat ik dat voor elkaar zou krijgen. Maar nu ik de kans krijg, probeer ik die tien op een rij natuurlijk te pakken. Niet voor dat record, wel omdat ik altijd en overal wil winnen.”

Zo zit de Belgische Nederlander in elkaar. Hij geniet van zijn overmacht. “Zo iedereen naar huis kunnen rijden, ik heb er altijd van gedroomd.”

Vrees van F1-bazen

Is het een droom voor Verstappen, dan is het een nachtmerrie voor de grote bazen van de formule 1. Zoveel dominantie kan ieder moment ten koste gaan van de populariteit van hun winkel. Voorlopig is dat niet het geval. De sociale media en Netflix-reeks Drive to Survive hebben een breder publiek een inkijk in de paddock gegeven. Bovendien: dat Verstappen indrukwekkende cijfers bij elkaar rijdt, versnelt het proces waarin hij tot levende legende wordt verheven. Ook altijd goed voor de kijkdichtheid.

Want indrukwekkend zijn ze, die cijfers. Er zijn niet alleen die tien zeges op rij die zondagavond allicht in de tabel staan. Verstappen is ook op weg om een record van Michael Schumacher te verbeteren. De Duitser stond in 2001 en 2002 negentien keer op rij op het podium, terwijl Verstappen er nu al veertien heeft.

Het indrukwekkendste cijfer? 93,6. Dat is het percentage van de in totaal te verdienen punten die Verstappen tot nu toe bij elkaar reed. Meer moet dat niet zijn om al te becijferen waar en wanneer hij wereldkampioen kan worden. Ten vroegste in Japan, de tweede grand prix na Monza, zo blijkt.

Nog meer kopzorgen voor de F1-bonzen, die hun dollarstroom niet beperkt willen zien door minder kijkers. Doet Verstappen het in Japan, dan is dat net iets te vroeg met nog zes weekends te gaan. Pas helemaal een nachtmerrie wordt het als hij de rekenkundige zekerheid net niet haalt in Japan. Want dan doet hij dat misschien in de sprintrace in Qatar, volgende op de kalender. Een titel die niet valt in een échte grand prix maar in een veredelde kwalificatie: van een anticlimax gesproken.

Ook daar ligt Verstappen niet wakker van. “Laten we maar gewoon racen en zien wat er gebeurt.” En dan heeft hij het niet alleen over de race in Monza of de timing voor die derde kroon, maar ook over de speculatie rond zijn teamgenoot voor volgend jaar. Het gerucht dat Sergio Pérez straks vertrekt houdt aan. Als mogelijke vervanger is een nieuwe naam opgedoken.

“Volgens mij mag Verstappen mee beslissen over zijn teamgenoot”, liet Ralf Schumacher, tegenwoordig bij de Duitse tv, zich ontvallen. “Senna en mijn broer deden dat ook.” Daarbij denkt Schumacher aan Lando Norris. Verstappen: “Daar is inderdaad over gepraat.” Norris: “Ploegmaat worden van Max? Waarom niet. Hij is welkom bij McLaren.”