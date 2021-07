De strafcorners van Hendrickx doorbreken bijna de geluidsmuur

Wat ook de uitkomst was van het tweede duel tegen Duitsland afgelopen nacht, de Red Lions knalden bij hun olympische start tegen Nederland (3-1). Tegenover Rio 2016 heeft België een wapen meer: Alexander Hendrickx.

Hendrickx (27) mag het officiële matchrapport van de opener tussen Nederland en België in de poulefase inkaderen. Het staat er voor altijd zwart op wit. Minuut 41, 44 en 45: Hendrickx. Een hattrick in vier minuten, waarmee hij de 0-1-voorsprong van Oranje in het derde kwart heeft omgedraaid. En dat bij zijn olympische debuutmatch.

Hendrickx is een verdediger, maar zijn goals zijn geen toeval. Al jaren is hij de beste strafcornerspecialist van de Red Lions, zo niet de beste van de wereld. Tegen Nederland knalde hij twee van de drie pogingen raak. Zijn strafbal tussendoor doorbrak net niet de geluidsmuur.

Het belang van een strafcornerspecialist in veldhockey is immens. Elk team probeert de fout in de cirkel van de tegenstander op te zoeken omdat die weet dat dan een unieke kans om te scoren volgt. De strafcorner is ideaal om uit netelige situaties te raken of om in spannende partijen het verschil te maken.

Reserve in Rio

Hoe Hendrickx van goudwaarde kan zijn in de olympische missie staat ook in contrast met de vorige Spelen toen hij nog niet bij de kern zat. “Met Rio 2016 is er één groot verschil, dat is Alex”, zei ploegmaat Nicolas De Kerpel zaterdag.

Ook bondscoach Shane McLeod beseft dat hij er met Hendrickx een superwapen bij heeft. “In Rio hadden we van alle teams de beste veldstatistieken, maar waren we de slechtste van de klas in strafcorners.” In Rio was de jonge Hendrickx reserve. McLeod: “Hij verbleef buiten het dorp. Dat wou hij nooit meer ervaren. Hij heeft vijf jaar hard gewerkt aan zijn hockey en zeker de strafcorners. Ik geloof dat we daarin nu de beste ter wereld hebben. Ik zag hem nooit harder de bal raken dan nu.”

Als Hendrickx in Tokio op zijn elan zou doorgaan van de openingswedstrijd, mag hij ook ambities koesteren voor de topschutterstitel. Maar het ploegbelang gaat duidelijk voorop. “Ik had nu ook niet verwacht dat ik drie keer zou scoren”, zegt Hendrickx. “Maar hoe meer corners we krijgen, hoe meer kansen ik heb om ze binnen te leggen. De titel van topscorer zie ik als een bonus, maar wat ik en de hele ploeg wil is goud. Daar zitten we mee in ons hoofd.”