De sterren uit Los Angeles schitteren niet meer in de NBA

De HBO-serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, over de periode van eind jaren zeventig tot midden jaren tachtig, is nu te zien op Streamz. Toen domineerde de ploeg van de inmiddels overleden Jerry Buss de NBA. Magic Johnson was de drijvende kracht van de ‘Showtime Lakers’.

Anno 2022 gaat het een pak minder goed met de franchise, geleid door dochter Jeanie Buss. Door het verlies tegen Phoenix Suns dinsdagnacht zijn de Lakers uitgeschakeld in de race om de play-offs. Hun seizoen zit erop.

LeBron James, met zonnebril, keek geblesseerd toe vanaf de bank hoe de Lakers opnieuw onderuit gingen in de NBA. Voor de zevende keer op rij was dat. Nadien was James groots in het verlies. Hij knuffelde met tegenstanders Chris Paul en Devin Booker.

Coach Frank Vogel was eerlijk na de nederlaag: “We kwamen tekort. We zijn extreem ontgoocheld.” De kans is klein dat hij volgend jaar nog trainer is. De verwachting is dat de Lakers hem snel zullen ontslaan.

Hoge verwachtingen

De kritiek was bikkelhard. De krant Los Angeles Times noemde hun seizoen een grote klucht. Nochtans waren de verwachtingen bijzonder hoog gespannen. Het team haalde spelverdeler Russell Westbrook. Hij moest samen met LeBron James en Anthony Davis ‘de grote drie’ vormen. Zijn jaarsalaris: 40 miljoen euro.

Westbrook zei destijds: “Ik kom in een team met het kaliber van een kampioen.” Weinigen die er inderdaad aan twijfelden dat de ploeg uit Los Angeles zou meedoen voor de titel (de laatste dateerde van 2020). Maar Westbrook haalde nooit zijn beste niveau en de Lakers hadden af te rekenen met blessures bij twee sterspelers. De grote drie zouden uiteindelijk slechts in 21 van 79 wedstrijden samen op het veld staan (11 keer winst, 10 keer verlies). Davis miste 38 wedstrijden, James miste er 21.

Voor LeBron James is het de vierde keer in zijn carrière dat hij de play-offs niet haalt. Beeld AP

“We wilden het kampioenschap winnen, maar die blessures stonden onze ambities in de weg”, zuchtte Davis dinsdagnacht. “Dat was het verschil. Ook al verloren we wedstrijden als we samen op het parket stonden, ik denk dat we het wel konden oplossen. We hebben niet genoeg minuten samen gespeeld.”

De Lakers hebben de trein dit seizoen nooit op de rails gekregen. Slechts 31 wedstrijden werden gewonnen, 48 keer werd er verloren. Dat is ondermaats voor een team met torenhoge ambities.

Toekomstplannen

Voor James is het pas de vierde keer in zijn NBA-carrière dat hij de play-offs niet haalt. Dat gebeurde in zijn eerste twee seizoenen bij Cleveland Cavaliers, in een matige ploeg, en in zijn eerste jaar bij Los Angeles Lakers, omringd door talentvolle jongens als Lonzo Ball en Brandon Ingram.

Tussen 2011 en 2018 stond hij telkens in de NBA-finales met zijn ploegen, hetzij met Miami Heat, hetzij met Cleveland Cavaliers. Deze uitschakeling zal hem pijn doen. In Los Angeles kunnen ze nu al beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Amerikaanse media speculeren intussen over de toekomst. De kans is reëel dat Westbrook na één seizoen wordt verpatst. De vraag is: wie wil hem en zijn riante salaris overpakken?

Terwijl HBO hoge toppen scheert met Winning time is de realiteit veertig jaar later helemaal anders. Voor de zevende keer in de voorbije negen seizoenen zijn de Lakers er niet bij in de play-offs. Om u een idee te geven: tussen 1951 en 2013 overkwam hen dat slechts vijf keer in totaal.

Een bekende quote van ex-eigenaar Jerry Buss is: “The Lakers are pretty damn Hollywood.” Het sterrengehalte is nog steeds aanwezig. James, Davis, Westbrook. Zonnebrillen, gekke kleding, grootse uitspraken. Maar de dynastie van weleer is niet meer.