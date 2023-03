De sprinttrein van De Lie ontspoort keer op keer in Parijs-Nice

Oplopende frustraties, diepe ontgoocheling. Voor de tweede keer in deze Parijs-Nice ontspon zich net na de finish in Saint-Paul-Trois-Châteaux een geanimeerde discussie tussen de renners van Lotto-Dstny. De Lie, Guarnieri, Beullens, Eenkhoorn, allemaal hadden ze hun visie op wat er fout liep. Het bleef netjes, al werden af en toe bal en man getackeld. “Het zal op den duur nog mijn schuld zijn!”, zuchtte Cédric Beullens.

Een half uur later zinderde het bij kopman Arnaud De Lie (24ste gisteren) duidelijk nog na. “Deze Parijs-Nice verloopt tot dusver niet goed voor ons. Het ontbreekt ons een beetje aan vertrouwen, dat merk je. Een grote leerschool? Neen, eerder een grote nederlaag. We zijn hier om te winnen, niet om te leren. Leren kun je uit nederlagen, maar ook uit zeges. En we hebben de capaciteiten om die te behalen. Ik ben teleurgesteld, ja. Het tegendeel zou jammer zijn.”

Leuke, sympathieke kerel, De Lie. Maar als verliezende sprinter doet hij onvermijdelijk terugdenken aan de jonge Erik Zabel: vuur in de ogen, stoom uit de oren, hart op de tong.

Zonder De Buyst

Hoe dan ook was het gisteren gedeelde schuld. Op het moment dat Trek-Segafredo zich in dienst van Mads Pedersen op de smalle, glooiende tweevaksbanen op kop zette en het peloton ‘blokkeerde’, was de ploeg in geen velden te bespeuren. Ook De Lie ontbrak. De pionnen speelden elkaar kwijt.

“Dáár al hadden we mee vooraan moeten zitten”, sprak performance manager Maxime Monfort. De Lie trachtte nog in zijn eentje op te schuiven, kietelde Pedersens achterwiel, maar speelde het even snel weer kwijt. “Als je daar alleen zit tonen andere teams ook niet veel respect voor je. Logisch.”

Arnaud De Lie: "We zijn hier om te winnen, niet om te leren." Beeld Photo News

Deze onervaren groep ontbreekt een leider. Een rol die in principe was weggelegd voor Jasper De Buyst, herstellend van een breukje in de neus en hersenschudding na zijn crash in de Omloop. Zijn expertise als laatste man bij massaspurts wordt ontegensprekelijk gemist.

“Jacopo Guarnieri levert prima werk”, vond Monfort. “Maar ook de schakels vóór hem en De Lie moeten solider worden. Naast vertrouwen en de knowhow om goed in te spelen op bepaalde situaties mis ik ook cohesie. Er is een plan, ik zie veel goede wil, de kwaliteit en vorm zijn zeker aanwezig, maar we moeten echt beter leren samenwerken. Wellicht vergt het zelfs een paar jaar om dat helemaal op punt te stellen.”

Plaats afdwingen

Monfort had het over details die op WorldTour-niveau het verschil maken tussen winst en verlies. Details waar ook De Lie zelf nog kan aan werken. “Positionering is voorlopig niet zijn sterkste punt. Daar zit zeker nog progressiemarge op. In die zin mag hij zich soms wat kordater opdringen in de voorbereiding van zo’n spurt, vind ik. Geen elleboog uitdelen of zo, maar wel op zijn strepen staan en respect afdwingen. Je suis lá!

“Frustratie en discussie mogen er zijn, moeten er zijn zelfs. Ik stap nu de teambus op en we gaan onze tijd nemen om meteen te debriefen. Dat we dan wat later toekomen in het hotel? Het zij zo. Zolang we maar leren uit onze fouten.”