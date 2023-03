De sprint en de klimtrein van Evenepoel staan stilaan op punt

Eerste bedrijf: de klimtrein

Remco Evenepoel wilde in rit drie de klimtrein testen. Dat begon al heel vroeg in de koers. “Op het steilste stuk van de voorlaatste klim (Coll de la Creueta, 1.890 meter, MG) hebben Pieter Serry en Fausto Masnada berenwerk verricht. Vervolgens reed Matteo Cattaneo een kilometer vol door, hij zorgde ervoor dat het peloton ontplofte. Louis Vervaecke reed dan in een heel strak tempo tot boven. Op de slotklim naar La Molina was het aan Jan Hirt en Ilan Van Wilder. Zij brachten mij tot het punt waar ik zelf het verschil kon maken, op vier kilometer voor de streep.”

Evenepoel kreeg gisteren de geruststelling dat zijn klimtrein op punt staat. “De ploeg heeft getoond dat we in staat zijn om een bergrit te controleren. Dit is heel goed voor ons zelfvertrouwen voor de Giro.”

Tweede bedrijf: zelf in de aanval

Vier kilometer voor de top van La Molina ging Evenepoel zelf in de aanval en alleen Primoz Roglic kon volgen. “Ik riep: ‘Let’s go! We hebben een kloof.’ Veel zat er bij hem ook niet meer op. Hij heeft maar één keer overgenomen in de afdaling en dat was niet eens van harte. Ik wist niet goed wat ik moest denken. Ik vroeg me af of hij zelf nog iets wilde proberen. Maar toen ik zelf aanzette in de sprint moest hij mij meteen laten gaan.”

Derde bedrijf: sprinten naar winst

Sinds de UAE Tour weet Evenepoel dat hij een sprint in de benen heeft. “Die kan in het hooggebergte nog van pas komen”, zei de wereldkampioen nadat hij maandag en dinsdag in de sprint bergop nog werd gevloerd door Roglic en Giulio Ciccone.

“Ik heb daar fouten gemaakt”, zei hij gisteren. “Dit keer wilde ik echt de sprint winnen, als het zover zou komen.” En het kwam tot een sprint, daar zorgde hij zelf voor. “Wat ik meeneem, is dat ik met dit eindschot afstand kan nemen van Roglic. Vorig jaar in de Vuelta was het nog Enric Mas. Roglic, dat is toch een ander verhaal. Vergeet niet, dit was een rit met vierduizend hoogtemeters. Het is een supermooie overwinning. Had ik niet gewonnen, dan was ik nu erg boos geweest.”

Epiloog: ook eindwinnaar?

Evenepoel staat in het klassement gelijk met Roglic. De Sloveen behoudt wel de leiderstrui omwille van een overwinning en een tweede plaats maandag en dinsdag. Voorlopig is hij blij met de ritzege, stelde Evenepoel. “Het eerste doel is geslaagd en er komen nog kansen. Vrijdag wordt beslissend. De klim naar Lo Port (960 meter, MG) is steil en moeilijk, zoals ik het graag heb. Ik probeer ook deze ronde te winnen. Lukt het niet, dan is het zo.”