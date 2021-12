De Sart trapt Gent naar kwartfinale in beker

Vanhaezebrouck had vooraf geen ruimte gelaten voor twijfel: AA Gent wil zo lang mogelijk op drie fronten strijden. In Lommel roteerde hij nauwelijks. De Sart en Castro-Montes kwamen in de ploeg voor Owusu en Samoise. Achteraan kreeg Ngadeu wel rust.

De eerste kans was voor Lommel, maar Thordarson mikte over het doel van Bolat. De Buffalo’s reageerden meteen. Tissoudali zorgde ervoor dat Fiermarin twee keer aan de bak moest. Eerst bezorgde hij Núrio een kopkans, even later dwong hij de Lommelse doelman op aangeven van Depoitre zelf tot een save.

Scoren deed AA Gent uiteindelijk na een weggewerkte hoekschop, die door De Sart van buiten de rechthoek in de kruising werd gejaagd. Fiermarin had geen schijn van een kans.

De Buffalo’s zetten hoog druk, recupereerden de bal telkens bijzonder snel en lieten die zelf vlot van voet tot voet gaan. Het was pompen voor Lommel, dat met een vijfmansdefensie aantrad.

De beste mogelijkheid was voor Depoitre: hakje Odjidja, eentijdsvoorzet van Núrio, maar Depoitre slaagde erin om de bal van binnen de kleine rechthoek over doel te mikken. Zo bleef het verschil op het scorebord nipt.

Pas een kwartier voor tijd ging de wedstrijd op slot. De pas ingevallen Owusu lanceerde Tissoudali met een uitstekende dieptepass, Neven zag geen andere mogelijkheid dan de Nederlander neer te maaien in de rechthoek. Ref Dierick wees naar de stip. De Sart zette de strafschop feilloos om en scoorde zo zijn tweede van de avond.

Kopstoot

OH Leuven kroop gisteren door het oog van de naald in ’t Kuipje. Twee minuten voor tijd trapte Schrijvers de 2-2 tegen de touwen, om in minuut 94 zelfs nog helemaal over Westerlo te gaan (2-3). De soevereine leider uit 1B speelde nochtans scherper dan OHL. Opmerkelijk: na zeventien minuten moesten Mercier en Mabea al gaan douchen na een reactie van de linksachter van Westerlo en een daaropvolgende kopstoot van de OHL-aanvoerder.

Zulte Waregem gaf een 0-2-voorsprong uit handen tegen Eupen en verloor uiteindelijk in de verlengingen (3-2).

De loting voor de kwartfinales in de beker wordt vandaag uitgevoerd.