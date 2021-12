De Sart matchwinnaar voor AA Gent

We moesten even terugdenken aan 9 juli, toen AA Gent ergens op een amateurveld in Nederland FC Utrecht bekampte. Achteraf, in de kantine van het clubje, zei Hein Vanhaezebrouck: “Iedereen stelt zich vragen bij De Sart: ‘Is dat nu een transfer voor Gent?’ Ik zeg u dat het een dikke transfer is voor Gent.”

Sommigen dachten toen ongetwijfeld dat De Sart vooral naar Gent gehaald werd omdat hij transfervrij was bij KV Kortrijk. “Dat was rap hé”, grijnst HVH als we hem eraan herinneren. “Er zijn nog altijd werkpunten, maar hij bezit geweldige kwaliteiten. Alleen moet hij die nog vaker laten zien. Hij heeft loopvermogen, werkkracht, balrecuperatie. Hij kan ook ongelooflijk snel de oplossing vinden. En hij heeft een geweldige trap om ook vanop afstand iets te creëren.”

De Sart demonstreert steeds vaker waarom Vanhaezebrouck hem er zo graag bij wou. Ook tegen Genk was hij zowel defensief als offensief sterk. De Sart heeft overzicht en een goede lange pass, waarmee hij het spel vaak uitstekend verlegt. En dan is er zijn harde en gerichte trap, waarmee hij ook tegen Genk het verschil maakte van buiten de rechthoek. Het was al zijn zesde doelpunt van het seizoen.

“Dit zijn mijn beste offensieve statistieken sinds ik prof ben”, vertelt De Sart. “Dat is mooi, maar ik wil altijd meer. Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven op het veld, ook op training. En vooral: ik probeer te doen wat de coach van me verlangt in onze manier van spelen. Dat we in een winnende flow zitten, helpt ook.”