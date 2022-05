De rustige Don Carlo haalt al jaren het beste uit zijn vedetten

Carlo Ancelotti (62) is een soort vader onder de toptrainers. Hij voelt aan wanneer hij de vriend van de spelers moet zijn en wanneer ze een strenge hand behoeven. Hij laat ze voetballen naar hun kwaliteiten. Daarbij is hij goed gekleed, gedistingeerd, ontspannen en gezegend met een fijnzinnige lach, zonder anders te doen dan hij is.

Zijn prijzenkast bezwijkt haast onder de liederlijke lusten van zijn loopbaan: kampioen van Italië (AC Milan), Engeland (Chelsea), Duitsland (Bayern München), Frankrijk (PSG) en sinds afgelopen weekeinde Spanje (Real Madrid).

Dansende spelers

Het zijn treffende beelden van de huldiging, zondag in Madrid. Het grijze haar in model. De modieuze zonnebril. De sigaar uit de Italiaanse film. Don Carlo, met dansende, lachende spelers achter hem als decor (Vinícius, Militão, Alaba, Rodrygo).

Nog mooier: de spelers jonassen de trainer op het veld. Ze gooien hem omhoog en vangen hem veilig op. Jonassen is een actie van ultieme genegenheid en onderling vertrouwen. In de open bus, tijdens de tour door de stad, omhelst Ancelotti de een na de ander. Hoe Karim Benzema en hij elkaar aankijken is bijna pure liefde. Vanuit Benzema gezien: jij bent een fijne trainer die weet hoe wij samen kunnen functioneren. Van zijn kant: ik hoef jou als topspits niets meer te vertellen.

Ancelotti en Real Madrid vormen de perfecte combinatie op het juiste moment, als samensmelting van ervaring, van leven en laten leven. Want dat is het mooie van Real Madrid: eigenlijk is het elftal over de datum, met uitblinkers die de dertig ruimschoots zijn gepasseerd. Dat kan zogenaamd niet in het moderne ren-je-rotvoetbal. Real is de verkwikkende uitzondering.

Kijk de Braziliaan Marcelo (33) op de bank de sfeermaker uithangen, met zijn vrolijke gezicht. Benzema (34) is topschutter, Luka Modric (36), Casemiro (30) en Toni Kroos (32) vormen normaliter het ijzersterke middenveld van dertigers. Zelfs Gareth Bale (32), hoe vernederd hij zich ook voelt met zijn bijrol, blijft rustig.

Karim Benzema en Carlo Ancelotti wuiven naar de fans. Beeld AFP

Natuurlijk, het zat mee in de competitie omdat Barcelona in crisis verkeerde en Atlético implodeerde, maar toch: vier duels voor het einde al kampioen zijn is vooral de verdienste van Real zelf.

Natuurlijk, geluk was aan de zijde van Real in de Champions League: in geslagen positie terugkomen tegen Paris Saint-Germain. Hoewel, geluk? Kroos was zichtbaar gegriefd na de wissel door jongeling Eduardo Camavinga, maar op zulke momenten hoort de trainer in te grijpen. Dan is hij geen vriend meer maar de tacticus, de overwinnaar. De kentering kwam, vooral door balans op het middenveld en wat geluk bij de 1-1, geholpen door een blunder van doelman Gianluigi Donnarumma.

Tegen Chelsea ging de in Londen verkregen voorsprong virtueel verloren, maar opnieuw stonden Benzema en co. op. Vorige week in Manchester kreeg Real een halfuur alle hoeken van het veld te zien tegen City, maar de ploeg beperkte de schade tot 4-3. Genoeg perspectief dus voor het bereiken van de finale tijdens de thuiswedstrijd vandaag.

Waar Thomas Tuchel (Chelsea) als een bezetene langs de lijn holt en Pep Guardiola (Man City) met wilde gebaren instrueert of protesteert, blijft Ancelotti rustig. Vooral zijn mond beweegt, van de kauwgom meestal.

Jobhopper

Ancelotti is de boerenzoon uit Reggiolo, opgegroeid bij AS Roma. Hij raakte geïnspireerd door de Zweedse trainer Nils Liedholm, die andere ideeën in het Italiaanse voetbal bracht (zonedekking bijvoorbeeld in plaats van mandekking). Hij is ook geïnspireerd door Arrigo Sacchi bij AC Milan, al was die soms zo gestrest dat de topspelers op onbewaakte momenten om hem lachten. De middenvelder Ancelotti bepaalde met Frank Rijkaard het spelritme in het Milan met ook Ruud Gullit en Marco van Basten, twee keer winnaar van de belangrijkste Europa Cup. Luister maar eens hoe ze over hem praten in talkshows, Gullit en Van Basten. Het gaat dan over zijn slimheid, zijn rust, zijn sympathie, het tactische inzicht.

Opvallend is zijn ontzaglijke aantal clubs als trainer, na een lange periode bij AC Milan. Alleen al sinds 2009: Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern München, Napoli, Everton en weer Real Madrid. Het liep zoals het loopt. Zeker, Bayern en PSG winnen bijna elk seizoen het kampioenschap, maar toch: kampioen in de vijf toplanden is een geweldige prestatie. Daarbij heeft hij meermaals de Champions League gewonnen als speler en trainer.

En dan te bedenken dat Real het seizoen van de ombouw beleeft. Voorzitter Florentino Pérez wilde geen grote investeringen in spelers doen. Hij loert op transfervrije aanwinsten, om meer over te houden voor de schitterende, nog niet helemaal voltooide verbouwing van stadion Bernabéu. Dus kwam verdediger David Alaba en gebeurt volgend seizoen hetzelfde met Antonio Rüdiger.

Ancelotti liet na de titel weten dat hij na Real misschien met pensioen gaat. Maar misschien ook niet. Hij is overal geweest, hij heeft alles gewonnen. Plezier in zijn werk drijft hem voort.

Real Madrid - Manchester City om 21 uur op VTM 2