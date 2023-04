‘De Ronde van Vlaanderen is zwaarder dan een bergrit in de Tour’

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Tadej Pogacar, weegt amper 66 kilogram. In de top tien van de mannen vinden we nog twee lichtgewichten. Is de klassieker te zwaar geworden voor de kasseibonken à la Wout van Aert en Jasper Stuyven?

Is Tadej Pogacar de mooiste winnaar van de Ronde van Vlaanderen ooit? Het is een discussie zonder einde. Wel zeker: met 66 kilogram is de Sloveen de lichtste winnaar ooit. Dat geldt ook voor de top tien, want de nummer vijf (Neilson Powless, 67 kilo) en de nummer negen (Matteo Jorgenson, 65 kilo) behoren tot de categorie onder 70 kilo. Beide Amerikanen zijn eigenlijk ronderenners. Powless eindigde vorig jaar tweede in de Ronde van Zwitserland, Jorgenson werd dit jaar achtste in Parijs-Nice.

Pogacar reed zondag zijn tweede Ronde. Powless en Jorgenson debuteerden. Zij komen zeker terug en met hen vermoedelijk nog andere klimmers, nu duidelijk is dat lichtgewichten in Vlaanderen kunnen scoren.

Amper rustmomenten

Nochtans telt de Ronde van Vlaanderen amper 2.200 hoogtemeters. Voor een koers van bijna 280 kilometer is dat niet veel. “Het probleem is dat alle hoogtemeters in de laatste 150 kilometer liggen”, zegt Florian Vermeersch. De renner van Lotto-Dstny eindigde zondag twaalfde en is met 80,5 kilogram een stevige kerel. “De negentien hellingen zijn niet lang, in de finale is het geen meter vlak, waardoor je een opeenvolging van hellingen krijgt met amper rustmomenten.”

Die rustmomenten waren er tijdens de eerste edities op het nieuwe parcours wel, toen Fabian Cancellara en Tom Boonen (elk tachtig kilo) heersten in de Vlaamse Ardennen. “Toen wachtten de favorieten met koersen tot de laatste keer Oude Kwaremont en Paterberg. De ommekeer kwam er in 2020 toen Julian Alaphilippe een eerste keer startte en er al op vijftig kilometer van de streep aan begon”, zegt Jasper Stuyven van Trek-Segafredo, die met 79 kilo in een andere gewichtsklasse speelt dan Julian Alaphilippe (62 kilo).

Yves Lampaert (77 kilo): “De Ronde begint elk jaar vroeger en wordt elk jaar zwaarder. Vorig jaar waren het nog achttien hellingen, nu al negentien.”

Wout van Aert (zo’n 78 kilo) behoort tot dezelfde gewichtsklasse als Stuyven, Lampaert en Vermeersch. Wordt de Ronde te zwaar voor de kasseibonken? “Het is alleszins de zwaarste koers van het jaar voor mij", vindt Stuyven.

Zwaarte meten

Om dat te meten bestaat de training stress score (TSS), die een wedstrijd of training punten geeft op basis van het geleverde vermogen, het parcours, de intensiteit en de lengte van de inspanning. In mensentaal: een score die aangeeft hoe hard een renner heeft afgezien.

“Als je op training een uur hard doorrijdt, komt dat ongeveer neer op 60 TSS-punten”, weet Stuyven. Voor Van Aert was de Ronde van Vlaanderen goed voor circa 400 TSS-punten. Bij Vermeersch was dat nog hoger: 460 TSS-punten, zijn hoogste score ooit. “Nog iets hoger dan de GP Montreal, terwijl dat ook een koers is van iets meer dan zes uur en met 4.500 hoogtemeters.”

Dat de Ronde van Vlaanderen kan worden vergeleken met een bergrit in de Tour, bewijst Stuyven. “Zondag had ik 470 TSS-punten. Toen we in de elfde rit van de Tour 2021 twee keer over de Mont Ventoux reden, had ik 390 TSS-punten. Dat was ook een koers van 5 uur en 47 minuten. In geen enkele bergrit van de Tour haal ik evenveel TSS-punten als in de Ronde.”

Neilson Powless van EF (67 kilo) is ook zo'n lichtgewicht dat vlot over de kasseihellingen geraakt. Beeld Photo News

We kunnen de Ronde van Vlaanderen catalogiseren als een van de zwaarste wedstrijden van het jaar. En omdat het zwaartepunt (de hellingen) op het einde ligt, is het geleverde vermogen per kilogram lichaamsgewicht (watt per kilo) doorslaggevend. Het is zo dat Van Aert en co. het onderspit delven tegen Pogacar en de klimmers.

Vermeersch: “Stel dat we één keer de Oude Kwaremont moeten oprijden, dan kunnen wij één keer boven onszelf uitstijgen en de lichtgewichten volgen. Maar als we zo’n inspanning tien keer moeten herhalen, kost dat te veel krachten.”

Stuyven heeft zondag meer dan 7.000 kilocaloriën verbruikt. “Dat is enorm.”

Laag vetpercentage

Voor Van Aert is de Ronde van Vlaanderen winnen tegen een topper als Pogacar, die tien kilogram minder weegt, een lastige opdracht. Nochtans lukte het Mathieu van der Poel vorig jaar wel, en dat is toch ook een klassieke renner?

Van der Poel is echter zes centimeter kleiner dan Van Aert en weegt drie a vier kilogram minder. Ook de nummer drie, Mads Pedersen, weegt 74 à 75 kilo. Een groot verschil qua watt per kilo om even snel bergop te rijden. Stuyven: “Tiesj Benoot weegt zes à zeven kilo minder dan ik. Toen ik aan onze ploegmanager Luca Guercilena zei hoeveel watt per kilo hij duwde op de Côte de Trieu tijdens Dwars door Vlaanderen wist Guercilena dat het cijfers waren die zelfs de allerbeste Cancellara niet haalde.”

Staan Stuyven en co. dan te zwaar? “Mijn vetpercentage kan nauwelijks lager. Ik zou graag vijf kilo minder wegen, maar dan moet ik spieren verliezen en geraak ik niet meer vooruit.”

Zal er dan nooit nog een kasseibonk van 78 à 80 kilogram de Ronde kunnen winnen? “Voor mij is die kans zeer klein, veel kleiner dan in Parijs-Roubaix, waar er amper hoogtemeters zijn. Maar ik blijf erin geloven”, stelt Vermeersch. “Een natte editie zou alleszins in ons voordeel zijn tegenover de lichtgewichten. Als de kasseihellingen nat liggen, heb je achteraan op de fiets wat gewicht nodig om niet weg te slippen.”