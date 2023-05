De ronde van het lange wachten: ‘Roglic is blij dat hij het roze nog even aan anderen kan laten’

Sinds de exit van Remco Evenepoel zit de Giro in een totale impasse. ‘Op zoek naar een patron’, zoals ze het in Italië formuleren. Want dat is de huidige rozetruidrager Bruno Armirail natuurlijk niet. Nog één week te gaan.

Hulde aan de avonturiers van de tweede lijn. Zij zijn talrijker met de dag en profiteren van een continu snipperende groep tenoren. Magnus Cort Nielsen, Einer Rubio, Nico Denz in tweevoud, Brandon McNulty gisteren in Lombardije: ongestoord mochten ze hun moment de gloire vieren. Daarachter: de grote wapenstilstand.

Een doodsaaie week later zijn de onderlinge tijdsverschillen nog exact dezelfde als na de tweede individuele tijdrit in Cesena. Opbeurende variatie op het thema van de eentonigheid: voor het eerst in zes ritten bleef het gisteren, op wat gedruppel aan de start na, droog en werd de finale zelfs gereden onder een stralende zon. Ook al ontvluchtte de karavaan de hevigste regenval en zware overstromingen in Emilia-Romagna, het rotweer van de voorbije dagen had ongetwijfeld invloed op het koersverloop en ontnam het peloton elke zin in spektakel.

Rillen van de kou

Een op papier interessante bergrit, zoals vrijdag naar Crans-Montana, werd drastisch ingekort van 206 naar 74 kilometer. “Absoluut sprakeloos”, sprak ex-prof Jens Voigt zaterdag, achter op de Eurosport-motor. “Tonnen respect voor de renners, die verschrikkelijke omstandigheden moeten trotseren. Vier graden op de top van de klim, sterke wind, regen, mist en wegenwerken. Als zelfs wij al bevriezen, kun je je voorstellen hoe zij zich moeten voelen."

Geraint Thomas getuigde na afloop, rustend op zijn hotelbed. “Ik had drie jasjes aan en nog rilde ik.” Vooral dalen bleek volgens de Welshman een nare, hachelijke onderneming. “Vandaar: safety first. Het was niet het moment voor grote offensieven”, vond de Portugees João Almeida, vierde in de stand.

Niemand van de protagonisten wilde dezelfde toer op als Tao Geoghegan Hart in de afzink van de Colle di Boasi. Ook dat was een jammere, remmende factor, want het noopte het collectief sterke Ineos Grenadiers tot een conservatievere aanpak. Het resultaat daarvan werd zaterdag zichtbaar: Bruno Armirail kreeg de zegen voor een overname van de roze trui.

Primoz Roglic: "Elke rit is een sleutelrit vanaf nu." Beeld ANP / EPA

“We hebben al redelijk diep in het krachtenarsenaal moeten tasten in die eerste twee weken en wilden absoluut dat onze renners zoveel mogelijk energie spaarden voor de slotweek. Dit was dus het perfecte scenario”, vond Ineos-ploegleider Matteo Tosatto. Naast crashes speelde uiteraard covid een nefaste rol in de uitdunning van het Giro-peloton tot nog amper 132 eenheden. Werden naast Remco Evenepoel geveld door het virus: onder meer Aleksandr Vlasov en Rigoberto Urán. Klassementspionnen en dus potentiële onruststokers.

Geruchten rond Roglic

Vreemd is dan ook de opvallende passiviteit van de enige twee teams die voorlopig van tegenslag gespaard bleven, Bahrain Victorious (Caruso, Buitrago, Haig) en vooral Jumbo-Visma (Roglic). Geruisloos schuift de Sloveense topfavoriet door deze Giro. Eén versnelling plaatste hij, in rit acht op I Cappuccini, waar hij Evenepoel veertien seconden aansmeerde en enkel Thomas en Geoghegan Hart in het wiel duldde. That’s it.

Radio Peloton toeterde op een bepaald moment behoorlijk misnoegd dat ook Roglic wel degelijk positief testte op corona, maar dat hij dat asymptomatisch doorbeet, in competitie bleef en dus zijn verantwoordelijkheid ontliep. Zodat je je kon afvragen: koerst de ploeg om die reden zo voorzichtig en defensief? Feit is dat het gerucht nooit werd bevestigd en het dus een gerucht blijft.

Ploegmaat Koen Bouwman ziet het anders. “Roglic heeft nog wat last van zijn valpartij eerder in de Giro. De plannen liggen klaar, maar hij is nog niet top. Even afwachten nog.” Tot na de tweede rustdag? Dat moet dan wel. Il Garibaldi, het befaamde roadbook van de Ronde van Italië, schrijft nog een moordende laatste week voor. Twee vier- en twee vijfsterrenritten. Vier aankomsten bergop (Monte Bondone, Palafavera, Tre Cime di Lavaredo en Monte Lussari), met hallucinante stijgingspercentages. Wordt het enigma daar ontcijferd?

“Ik denk dat hij blij is dat hij het roze nog even aan anderen kan laten. Hij wacht duidelijk op zijn moment”, voelt Thomas. Roglic zelf houdt het sfinxgewijs op: “So far so good. We blijven focussen op onszelf. Elke rit is een sleutelrit vanaf nu. Wat ik daarin nodig heb? De beste benen. Als je daarover beschikt, is alles mogelijk. Maar ik maak me geen zorgen.”