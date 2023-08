De rode trui weggeven in een sprintersrit, dat is een onmogelijke opgave voor Evenpoel

Twee hechtingen, een witte pleister boven de rechterwenkbrauw en excuses van de organisatie: zijn spectaculaire val maandag in Arinsal lijkt daarmee tot het verleden te behoren. “Ik heb geen last, ik heb niets gevoeld vandaag. Niet aan mijn hoofd en niet aan de rest van mijn lichaam.”

Remco Evenepoel zei het na een snelle rit van Andorra naar Tarragona. “Het was hetzelfde als maandag, maar dan bergaf. Dat was mooi.” Zelfs een renner als Evenepoel stelt een dagje dalen met de wind in de rug wel op prijs.

Hectisch werd het pas voorbij de top van de slotklim, de Coll de Lilla, op dertig kilometer voor de streep. “Het ging supersnel, er lagen veel rotondes. In de finale was het opletten voor crashes. Mijn ploegmaats hebben me veilig voorin gehouden.”

Kaden Groves werd sprintwinnaar, Evenepoel eindigde twaalfde en rijdt ook vandaag weer in het rood. Zijn bollentrui als leider in de bergprijs werd overgenomen door de Argentijnse Lotto-coureur Eduardo Sepúlveda.

Kaden Groves klopt Sebastian Molano. Beeld AFP

“Ik heb eerlijk gezegd nog niet nagedacht hoe we het van hier verder doen”, zei hij over die rode trui. “Maandag hebben we de ritzege en de rode trui gevierd. We wisten dat het vandaag onmogelijk zou zijn om de trui weg te geven. We zien het wel, als het geschikte moment daar is, hoe we het doen. En dan doen we het zoals in de Giro, want de trui moet niet naar een andere renner gaan die kans maakt op Vuelta-winst.”

Nummer 24

Voor Alpecin-Deceuninck was het trouwens ritzege nummer 24 dit jaar. Voor de Australiër Groves was het de vijfde overwinning dit seizoen. Groves won in mei al de vijfde rit in de Giro d’Italia, maar zou een week later ziek opgeven. Hij crashte in de Ronde van Zwitserland en zette dan alles op de Vuelta.

“Ik heb een paar hoogtestages gedaan. De ploeg waarmee ik hier ben is nu al drie weken samen. Ik voel me erg comfortabel. We rijden als één blok. Dat geldt voor elke koers, niet alleen voor wat we in grote rondes doen.”

Op dag vijf gaat het Vuelta-peloton verder zuidwaarts langs de kustlijn. Aankomstplaats Burriana ligt op een boogscheut van Valencia. De startplaats Morella ligt op 1.000 meter boven de zeespiegel en het eerste deel van de rit is heuvelachtig, vandaar de 2.395 hoogtemeters in totaal. De top van de zwaarste klim van de dag, Collado de la Ibola (11,4 kilometer aan 3,9 procent), ligt wel al op 54 kilometer van de streep. Een lange maar geleidelijke klim en dus kunnen de weinige aanwezige sprinters normaal overleven. De laatste rechte lijn van 750 meter loopt naast het strand.