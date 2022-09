De revival van de Vurige Stede: hoe Deila Standard weer op de rails heeft gekregen

Standard de Liège vertoont weer tekenen van leven. Op zoek naar de oorzaak van de revival in Luik, met Ronny Deila (46) en zijn ‘Ronny Roar’ als aansteker van de Vurige Stede.

Vorige maand was Standard doodziek, zo leek het, na een povere start met 4 op 15. Toen de thuisaanhang hun spelers nog richting kleedkamers floot na een erg matige prestatie tegen OHL.

Vier wedstrijden en 12 punten later, en Standard staat op de vijfde plaats. Met strijd, met goed voetbal, en met een klinkende zege tegen Club Brugge. 3-0.

Ronny Deila werd luid bezongen door het fanatieke thuispubliek. De Noor als aanstoker van zoveel vuur. Lang geleden dat Sclessin zulke decibels produceerde. Voor het eerst in jaren nog eens uitverkocht. ‘Heavy metal-voetbal’, zo omschrijft de man zijn stijl. Aanvallend voetbal met hoge intensiteit. Een één-op-één-match met Standard. Het ‘DNA’ van de club, zoals dat dan vaak wordt genoemd. Het moet er kletteren. “Ik win liever met 5-4 dan met 1-0", aldus de coach.

In no-time heeft Deila dit elftal een make-over gegeven. De Luikse kleedkamer was aangeslagen, verdeeld. Intern zat het scheef. Amallah en Raskin werden op de korrel genomen voor hun houding. Het duo - twee van de zeldzame lichtpuntjes de afgelopen jaren - wou weg en dat lieten ze merken. Dat was een van zijn eerste hete hangijzers, naast natuurlijk de sportieve chaos die de nieuwe eigenaars van 777 Partners hadden geërfd.

Dat hij dat oploste met een groepsgesprek, typeert de Noor. Hij heeft de neuzen weer in dezelfde richting gekregen. Toen Sissako en Cafaro op de eerste stagedag niet aan zijn vereisten voldeden, werden ze zonder pardon weer huiswaarts gestuurd. Iedereen begon met een propere lei, zelfs de zeldzame nieuwkomers die toestroomden aan de boorden van de Maas. Uitblinker Zinckernagel - die hij zelf ging overtuigen bij Olympiakos - was zondag de enige die er vorig jaar niet al was. Balikwisha viste hij op uit de B-kern. Verder voornamelijk hetzelfde materiaal als zijn voorgangers, al weet hij ze individueel én collectief te prikkelen. Wie zich even niet lekker voelt thuis, krijgt van hem tijd. Iedereen gaat mee in zijn verhaal, van basis tot bank.

Klik met de fans

Deila heeft weer een groepsgevoel gesmeed in Luik. Dat waar ‘de Noorse Jürgen Klopp’ ook bij Strømsgodset, Celtic en New York City FC, de drie ploegen waar hij prijzen pakte, om bekend stond. Met behulp van leutige weddenschappen en creatieve vieringen - soms zelfs met een striptease op het veld. Beloofde hij bij een eventuele titel trouwens ook al in Standard te doen. Ooit liet hij zijn broek zakken, liet hij voor een volle kleedkamer zijn edele delen zien. Omdat hij wilde dat zijn ploeg “ballen” toonde op het veld en in de strijd voor het behoud. En gezien zijn jonge leeftijd (46) stond hij altijd dicht bij de spelers. “We moeten - hoe ernstig de situatie ook is - plezier blijven maken.” Hij is leuk als het kan, streng als het moet.

Het is dag en nacht verschil met wat Standard de afgelopen jaren langs de zijlijn had staan. Montanier, Leye, Elsner... Die straalden meer rust uit. Meer zakelijkheid ook. Hebt u gezien hoe Deila explodeerde bij de 3-0 van Balikwisha tegen Club en naar de cornervlag stormde? Of hoe hij na een overwinning het publiek opzweept? We zien het zijn voorgangers niet meteen doen. Tegelijk weet hij ook het hoofd koel te houden wanneer het minder gaat. Hij schoot nooit in paniek. Bleef nuchter in zijn analyses. En gidste Standard door die crisis. Hij durfde dat woord zelfs in de mond nemen. Deila is een serieuze kerel. Wel één met een hoek af. De vaak kritische aanhang eet uit zijn hand.

De ‘Ronny Roar’, naar zijn brul bij puntengewin, was al een succes in Glasgow en New York. Blijft het ook hangen in Luik?