De regel van Ronaldo: bemin mij en ik scoor, bekritiseer mij en ik trap na

Een weekje vrijaf deed Cristiano Ronaldo weer vliegen tegen Tottenham. Ralf Rangnick, interim-coach van Manchester United, weet nu ook hoe hij zijn grootste vedette het best bespeelt. Kunnen zij vanavond afrekenen met Atlético Madrid in de Champions League?

Estadio Santiago Bernabéu, 8 mei 2013. Na zijn tweehonderdste doelpunt voor Real Madrid moest er Cristiano Ronaldo iets van het hart. “¡Yo aquí, yo aquí!”, schreeuwde hij. Driftig wees hij naar de grond: “Hier ben ik!” Nadat hij de felicitaties van zijn maats in ontvangst had genomen, richtte hij zijn blik richting bank. Een welgemeende fuck you.

Op de bank zat José Mourinho, dat andere alfamannetje met Portugees paspoort. Ronaldo, nochtans lang het lievelingetje van zijn trainer, had het op dat moment al een tijdje gehad met ‘The Special One’. Genoeg van de provocaties. Genoeg van de (publiekelijke) vernederingen.

In de biografie Ronaldo, van de hand van Guillem Balagué, getuigt een staflid anoniem over een clash tussen speler en trainer eerder dat seizoen na een match tegen Valencia. “Ronaldo kon zich niet meer beheersen toen Mourinho hem erop wees dat hij zijn mannetje had laten lopen. Hij sprong recht en riep voor de hele kleedkamer: ‘Na alles wat ik voor jou heb gedaan, behandel je mij zo? Hoe durft jij zoiets te zeggen?”

Mourinho liet Ronaldo even afkoelen. Toen hij hem er een tweede keer op aansprak escaleerde het helemaal. Het staflid: “Mourinho kon zich evenmin nog inhouden. Hij riep: ‘De meeste mensen denken er net zo over als ik. Ze durven het je niet te zeggen, omdat ze er de ballen niet voor hebben.’” Een kokende Ronaldo wilde Mourinho te lijf gaan, ploegmaats voorkwamen een gevecht. Tussen Ronaldo en Mourinho kwam het niet meer goed. Aan het eind van dat seizoen tekende Mourinho weer bij Chelsea.

Sarri genegeerd

Gelijkaardige ruzies heeft Ronaldo met geen enkele van zijn andere trainers gehad. Met Carlos Queiroz, oud-bondscoach van Portugal, wisselt hij geen woord meer. Maurizio Sarri, zijn coach bij Juventus, loopt niet zo hoog op met hem. Bij zijn vervanging op het uur tegen AC Milan, in 2019, liep Ronaldo zijn trainer straal voorbij. Tunnel in, douche onder en dan voor het laatste fluitsignaal huiswaarts.

Sarri onlangs in de Italiaanse pers: “Ronaldo is niet makkelijk te managen. Hij is een multinational met persoonlijke belangen. Hij bracht mijn elftal heel wat bij, won matchen met belangrijke goals. Met zijn 200 miljoen volgers op sociale media is hij groter dan de club. Dat is het probleem in het voetbal vandaag: wij praten te veel over individuele spelers en te weinig over teams. Als enige spits spelen leek voor hem absurd.”

Ronaldo tijdens de heenmatch tussen Atlético en Manchester United in Madrid. Beeld Photo News

Tot daar de dissonante stemmen. Andere trainers omschrijven hun samenwerking met Ronaldo doorgaans als een droom – die paar nachtmerries nemen ze erbij. Zijn professionaliteit en ijver inspireren. In Madrid vertellen ze nog altijd het verhaal dat Ronaldo bij terugkeer van een Europese verplaatsing om vier uur ’s nachts nog even in het ijsbad sprong alvorens naar huis te rijden.

Complimenten

Het ego moet met regelmaat worden gestreeld. Ronaldo hoort van trainers graag dat hij de beste is. Blijven complimenten uit, dan drijft hem dat ook. Hij legt de lat hoog voor zichzelf en verwacht ook perfectie van anderen. Is een trainingsvorm slecht, zegt hij dat. Is een analysevideo niet tot in de puntjes afgewerkt, noemt hij die rommel.

Carlo Ancelotti sprak hem bij Real consequent aan als bomba (Italiaans voor schutter). Ronaldo zei dat hij, net als Alex Ferguson en Zinédine Zidane, perfect aanvoelde wat topspelers willen.

“Soms stapte Ancelotti op me af: ‘Cristiano, morgen krijg je rust.’ Iedereen weet dat ik graag elke match speel, dus ik vroeg meteen om opheldering. Pas na een tijdje zou hij grijnzend zeggen: ‘Je moet morgen om drie uur rusten. Maar om vier uur verwacht ik je aan de aftrap.’” Wanneer Ronaldo aangaf dat hij zich niet comfortabel voelde in de spits paste de divafluisteraar zijn opstelling aan. Ronaldo: “Ik kom soms hard en arrogant over, maar heb ook een gevoelig kantje.”

Ralf Rangnick, interim-coach van Man United, heeft nu ook gevonden hoe hij Ronaldo het best bespeelt. Vorige week kreeg hij permissie om in Portugal te herstellen van een probleem aan de heupbuiger. Ronaldo bedankte zijn Duitse trainer tegen Tottenham met een hattrick. Ook al is de werkwijze van ‘schoolmeester’ Rangnick misschien niet de zijne, dan zet Ronaldo zich daarboven. In eerste instantie wil hij zichzelf niet teleurstellen.

Usb-stick

Tot slot nog een anekdote uit de periode onder Rafael Benítez, een coach met wie Ronaldo bij Real geen klik had. Benítez noemde hem op zijn eerste persconferentie een van de besten, niet dé beste. En toen hij een bezoekje bracht aan Gareth Bale bij Wales en het Portugese kamp negeerde kreeg Ronaldo argwaan.

Toen een assistent van Benítez Ronaldo een usb-stick overhandigde met beelden en aanwijzingen hoe hij zich beter vrij kon lopen, repliceerde hij als volgt: “Zeg maar tegen Benítez dat ik hem een stick zal geven met mijn doelpunten. Kan hij die bestuderen.”

Het Benítez-kamp nuanceerde: “Ronaldo zei tegen Benítez dat hij zijn ploegmaats beter beelden van zijn doelpunten zou bezorgen, zodat ze konden zien hoe hij scoort en hoe ze hem best aanspelen.”

Zou Rangnick in zijn memoires een gelijkaardig verhaal schrijven?

Manchester United - Atlético Madrid om 21 uur op Club RTL en Pickx Sports