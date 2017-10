De reden voor de trainerscarrousel in eerste klasse: niks loopt zoals verwacht

Yannick Ferrera is al de zesde trainer die dit seizoen ontslagen wordt in de Jupiler Pro League

Nog geen twee speeldagen gaan er gemiddeld voorbij, of een eersteklasseclub ontslaat dit seizoen zijn trainer. Uitzonderlijk veel, vinden ook sporteconomen. Maar ze zien ook een reden: quasi geen enkele ploeg staat na elf speeldagen waar ze verwacht werd te staan.

Met Yannick Ferrera werd gisteren al de zesde trainer in eerste klasse dit seizoen bedankt voor bewezen diensten. En dat terwijl het nog niet eens Allerheiligen is en de competitie nog maar elf speeldagen jong.

Voor een stukje is dat zenuwachtige gedrag zeker het gevolg van de toenemende externe druk, meent sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven). "Studies hebben ondertussen al uitvoerig beschreven dat een trainerswissel geen enkel effect heeft op de resultaten van een ploeg op langere termijn. Dat bewijst het geval van Ferrara eens te meer: vorig seizoen is hij nog binnengehaald als de redder van KV Mechelen, vandaag blijkt dat ook hij het tij niet heeft kunnen keren. Maar de perceptie naar buiten is voor een club ook belangrijk. Sport is een emotie-economie. Ze voelen de druk van media en de fans en ze viseren dan de zwakste schakel: de trainer."