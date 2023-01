De Red Lions kunnen het ook zonder Hendrickx: ‘Nog twee keer de nul houden’

Nieuw-Zeeland verraste zondag tegen thuisland India, maar om de ervaren Red Lions te verontrusten was het nummer elf op de wereldranglijst gisteren in Bhubaneswar toch een maat te klein. Zonder overdreven veel kansen te creëren domineerden de Belgen gedurende 45 minuten. Dat leverde twee doelpunten op.

Bij een eerste strafcorner in de elfde minuut was het al raak. John-John Dohmen gaf aan, Arthur Van Doren stopte en Tom Boon schoot raak (1-0). De Belgische hockeymannen bewezen meteen dat ze ook zonder specialist Alexander Hendrickx strafcorners kunnen omzetten.

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd gisterochtend officieel bevestigd. Na zijn knieblessure opgelopen in de laatste poulewedstrijd tegen Japan moest Hendrickx definitief afhaken voor de rest van het WK. Hij werd vervangen door Maxime Van Oost, een 23-jarige Brusselaar. “Het is niet eenvoudig om in een kwartfinale van een WK voor de leeuwen gegooid te worden”, weet Nicolas De Kerpel. “Hij deed dat voortreffelijk. Hij is een gast voor de toekomst.”

Doelpunt nummer twee viel snel in het tweede kwart. De Kerpel bediende Simon Gougnard en diens voorzet werd door Florent Van Aubel vakkundig in doel gewerkt: 2-0 en de Red Lions op rozen.

Goede organisatie

De troepen van Michel van den Heuvel bleven tot en met kwart drie rustig domineren, maar een derde bevrijdend doelpunt viel niet. “Het klopt dat we niet ontzettend veel creëerden, maar ik vond onze eerste 45 minuten wel de beste op dit WK”, zegt de Kerpel. “Verdedigend stonden we goed. Het is knap om de nul te houden tijdens een kwartfinale op een WK. Als we daar nog twee keer in slagen zijn we altijd al zeker van shoot-outs.”

De Black Sticks probeerden het in de laatste zeven minuten nog zonder doelman en kwamen twee keer dicht bij een aansluitingstreffer. Onder meer een uitstekende Nieuw-Zeelandse variant op strafcorner ging net naast. “Dat laatste kwart was het enige minpunt van de wedstrijd”, gaat de Kerpel voort. “Scoren zij, dan is het inderdaad niet onmogelijk dat we in de slotfase nog in de problemen komen.”

In ieder geval: voor de tweede keer staat België bij de laatste vier op een WK. Vrijdag om 14.30 uur staat de halve finale op de affiche. De Lions kunnen vandaag rustig vanuit hun hotelkamer hun toekomstige tegenstrever aan het werk zien. Favoriet Nederland speelt in de kwartfinale tegen Zuid-Korea, dat het in de cross-over tot eenieders verbazing van Argentinië haalde.

“Iedereen verwacht natuurlijk Nederland, maar er vielen dit toernooi al wat verrassingen. Ik blijf dus voorzichtig”, besluit de Kerpel. “Natuurlijk moeten we in halve finale ons niveau opkrikken.”