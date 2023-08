De Red Lions als gouden generatie: hoe dominant zijn onze hockeymannen in de historie van het wereldhockey?

‘Gouden generatie’: het bekt mooi om een verzameling van absolute toptalenten in een team te duiden. Maar dat etiket omzetten naar goud in prijzen is niet evident. Vraag dat maar aan de gouden generatie van de Rode Duivels, ambitieus in woorden, maar een grote titel bleef uit. Al blinkt het brons op het WK in 2018 wel mooi.

Maar dat verbleekt bij het palmares van de Red Lions. Ook zij waren niet te beroerd om hun ambitie uit te schreeuwen en zadelden zich zo met extra druk op, maar ze slaagden erin om hun naam als gouden generatie helemaal waar te maken. De opmars ging gestaag, met vallen en opstaan, met harde bijsturingen waar nodig, maar tussen 2018 en 2021 spoten de triomfen eruit met WK-, EK- en olympisch goud. In een breder plaatje: sinds het prille begin met het EK-brons in 2007, die de weg plaveide voor de gouden generatie, pakten de Red Lions in totaal veertien medailles op grote kampioenschappen.

Maar zeker in de laatste jaren heeft België zijn status als een van de meest dominante teams in de geschiedenis van het wereldhockey verdiend. Zonder het uitstel van de Spelen door de coronapandemie met één jaar zou België zelfs tegelijk titelhouder zijn op het EK, WK en de Spelen, wat nooit eerder vertoond is.

De Australiër Adam Commens kan als ex-coach en huidige high performance directeur in het Belgische tophockey de sportieve triomfen van deze generatie Red Lions in historisch perspectief zetten: “Dit België heeft in het moderne hockey zijn plek veroverd naast andere tijdperken met dominante landen. Australië en Duitsland staken er bovenuit tussen 2002 en 2014. Australië won de Spelen in 2004 en opeenvolgende WK’s in 2010 en 2014. Duitsland pakte twee Spelen op rij goud in 2008 en 2012. Nederland heerste in de jaren negentig tot 2000, met twee olympische titels. Als je teruggaat naar de beginperiode van het hockey kan niemand tippen aan India met acht gouden olympische medailles.”

De huidige generatie van Red Lions heeft niet alleen door zijn resultaten, maar ook door zijn spel een norm gezet in het wereldhockey. “Het was opwindend om te zien hoe België het balbezit voor lange periodes kon vasthouden. De Red Lions drukten hun stempel nog meer door hun passingspel dan door het individu.”

Met de WK-titel in 2018 haalden de Red Lions hun eerste grote trofee op wereldniveau binnen. Het bleek de voorbode van nog veel meer. Beeld Vincent Kalut / Photo News

Al heeft elk team dat een tijdperk domineert meestal ook de beste speler ter wereld op dat moment, zegt Commens: “Bij Australië waren dat in de vorige twee decennia Mark Knowles en Jamie Dwyer, bij Duitsland Christopher Zeller en in de jaren negentig bij Nederland Teun de Nooijer. Bij deze generatie Red Lions zijn verdediger Arthur Van Doren en doelman Vincent Vanasch ook meermaals tot beste speler en doelman ter wereld uitgeroepen. En Alexander Hendrickx is als strafcornerspecialist wereldklasse. Buitengewone spelers kunnen net dat extra brengen om op grote momenten titels over de streep te halen.”

Volgens Commens helpt een gouden generatie ook om op lange termijn succes te hebben met de volgende generatie. “Mijn theorie is: als je dag in dag uit met de beste spelers ter wereld kan trainen dan sleuren die toppers je naar hetzelfde niveau. Daarom streven we er in België naar om ook de beste individuele spelers op hun positie te hebben, waar de jonge spelers naar kunnen opkijken en van leren.”

België kan op de Spelen van Parijs zijn legende nog uitdiepen. Commens: “Inclusief dat zilver in Rio zou het zeer bijzonder zijn als de Red Lions drie olympische finales op rij halen. Als ze in Parijs zouden winnen, steken we andere wereldtopgeneraties voorbij.” Al kondigt de concurrentie aan de top zich zwaar aan: “Ik zie zeven teams die in staat zijn om goud te winnen in Parijs. Behalve de Red Lions Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, India, Australië en ook Spanje komt weer sterk opzetten.” Onze noorderburen die de laatste jaren vaak een bittere pil slikten tegen de Red Lions timmeren aan de weg terug. “Nederland heeft een van de meest veelbelovende teams met sterke jongeren”, zegt Commens.