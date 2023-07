De recordjacht van Cavendish eindigt in het ziekenhuis

De recordjacht van Mark Cavendish (38) werd zaterdag in de achtste rit abrupt afgebroken. Crash. Kermen van de pijn. Tasten naar zijn rechterschouder. Opgave. Ambulance in, recht naar het ziekenhuis van Périgueux, waar een sleutelbeenbreuk werd vastgesteld. Door de klap was bovendien een schroefje losgekomen dat was aangebracht na zijn val in de Tour 2017.

“Zo spijtig”, vindt mederecordhouder Eddy Merckx. “‘Cav’ is echt een toffe gast. Ik herinner me nog hoe hij zich voor en na het Tour-criterium in Wolvertem bij ons kwam omkleden. Zo vriendelijk, zo gedisciplineerd. Op deze manier mag hij zijn carrière toch niet eindigen? Hij moet volgend jaar terugkomen. Nog één keer. En die 35ste ritzege, waarom niet? Ik zou er totaal geen probleem mee hebben.”

Even een blik op de naakte cijfers. Cavendish: 34 ritzeges in 13 Tours, gespreid over 15 jaar. Merckx: 34 ritzeges in 7 Tours, verdeeld over 9 jaar. Cavendish: 34 sprints. Merckx: 6 vlakke etappes, 12 bergritten en 16 individuele tijdritten of prologen. In Châlons-sur-Marne en in Parijs, in 1974, klopte Merckx spurtcoryfeeën als Sercu, Esclassan, Guimard, Van Roosbroek en Parecchini.

“Een massaspurt winnen mag je niet onderschatten”, weet hij. “Dat is keihard werken. ‘Cav’ heeft doorheen de jaren toch sterke tegenstanders tegenover zich gekregen. Bovendien heeft hij gevochten om na een dip weer aan de top te geraken. Chapeau dus.”

Cavendish gaat nog een stap verder dan Merckx. “Sommige renners werken zich hun hele leven te pletter om één ritzege te pakken in de Tour”, stelt hij. “Eddy en ik hebben er elk 34 op onze erelijst staan.”